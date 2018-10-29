Giải mã cách hôn nói lên tính cách của chàng

Chuyện vợ chồng 29/10/2018 16:28

Khi hôn là lúc chàng đang bùng nổ trong xúc cảm và sống thật với bản chất con người của mình. Vì thế, chỉ cần tinh ý một chút, nhìn vào cách hôn các bạn gái sẽ biết được tính cách của chàng như thế nào.

Hôn là khởi đầu cho một tình yêu, xóa tan khoảng cách để hai người bước tới gần nhau hơn. Tuy nhiên, mỗi một nụ hôn môi trao nhau đều có những ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện tính cách của chàng. Ở mỗi một giai đoạn khác nhau thì cách thể hiện nụ hôn môi cũng khác nhau, lúc đó tâm tư tình cảm của chàng trao đi cũng khác. Vì vậy, để phần nào khám phá được thế giới bí ẩn bên trong nụ hôn người đàn ông của bạn, hãy đọc kỹ những "phân tích khoa học" dưới đây:

Nụ hôn “sát gái”

 

Nụ hôn sát gái
Nụ hôn sát gái

Mỗi chàng sẽ có cách hôn khác nhau. Khi chàng bắt đầu bằng một nụ hôn nút lưỡi rất điêu luyện, khiêu khích bằng cách cắn nhẹ bờ môi, ôm chặt lấy bạn, khiến bạn có cảm giác như mình là một nhân vật nữ chính trong các bộ phim lãng mạn. Điều này cho thấy chàng là người rất rành chuyện chăn gối, vô cùng quan tâm đến “chuyện ấy” khi đến với bạn. Anh ấy là người có rất nhiều kinh nghiệm tình trường. Chính kiểu hôn này đã giúp anh ấy chinh phục được rất nhiều trái tim yếu mềm của các cô gái.

Với những "anh người yêu" như thế, các nàng phải hết sức cẩn thận. Vì rất có thể mục đích của anh ấy khi đến với bạn chỉ là để lên giường mà thôi. Trong tương lai, bạn lại trở thành “hội bạn gái cũ” của anh ấy.

Trao nụ hôn say đắm nhưng mở mắt

 

Anh ấy trao bạn một nụ hôn lãng mạn nhưng thay vì nhắm mắt để tận hưởng sự ngọt ngào của hương vị tình yêu mà chàng lại mở mắt. Rất có thể là chàng đang thăm dò cảm xúc của bạn. Anh ấy rất yêu bạn nhưng trong lòng còn chút nghi ngờ, sợ rằng người mình yêu lại không yêu mình thật lòng.  

Nếu anh ấy trao bạn một nụ hôn như thế thì chứng tỏ chàng là người vô cùng thận trọng trong các mối quan hệ. Hoặc cũng có thể thăm dò bạn để khi chiếm được lòng tin của bạn rồi kiểu gì anh ta cũng tiến hành các bước "nguy hiểm" sau đó.

Nụ hôn môi dịu dàng

 

Nụ hôn nhẹ nhàng
Nụ hôn nhẹ nhàng

Lúc nào chàng cũng cho bạn thưởng thức nụ hôn môi nhẹ nhàng và chậm rãi như thể đang tận hưởng hương thơm mong manh của một đóa hoa. Điều này chứng tỏ chàng là con người dịu dàng, luôn cưng chiều và biết cách kiềm chế bản thân để không bao giờ làm tổn thương người mình yêu. Những chàng trai có nụ hôn dịu dàng sẽ là người vô cùng chung thủy, yêu sâu đậm. Vì thế, nếu người yêu của bạn có nụ hôn như thế thì hãy trân trạng anh ấy, đừng để tuột khỏi tay.

Nụ hôn khép miệng

 

Khi trao nụ hôn cho bạn mà anh ấy “giữ kẽ” không mở miệng. Đây là dấu hiệu chứng tỏ anh ta không mấy hứng thú gì về bạn. Chỉ muốn có bạn gái như một bức bình phong cho giới tính hoặc có thể là để làm vừa lòng cha mẹ. Với những chàng trai có kiểu hôn này tốt nhất bạn nên bình tĩnh suy xét, tìm hiểu kỹ hơn về đối phương trước khi quyết định đi xa hơn.

Nụ hôn môi nghịch ngợm

 

Nụ hôn nghịch ngợm
Nụ hôn nghịch ngợm

Những chàng có nụ hôn nghịch ngợm như là hôn gió, hôn môi hay hôn má… thì anh ấy luôn cố ý làm cho bạn phải bật cười vì những kiểu hôn “chẳng giống ai” vô cùng khác người. Điều này chứng tỏ anh ấy là một người vô cùng hài hước và lúc nào cũng muốn bạn được vui vẻ, dành cho người mình yêu một tình yêu trong sáng. Với anh ấy, nhìn thấy nụ cười của người mình yêu là đã đủ hạnh phúc.

Anh ấy cũng là người kiên nhẫn, đợi chờ bạn đồng ý mới dám nghĩ tới "chuyện ấy". Những anh chàng có kiểu hôn như thế thường trong chốn phòng the sẽ là một "bậc thầy điêu luyện" và cuồng nhiệt hứa hẹn sẽ đưa bạn lên tới "9 tầng mây".

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