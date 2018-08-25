Anh ơi, có nợ thì phải trả đúng không anh? Vậy tại sao anh đang nợ em một tình cảm mà anh không trả. Huhu.

Với sự phát triển chóng mặt của các phương tiện liên lạc, đặc biệt là tin nhắn có thể nói thay ngàn lời yêu thương, sẽ khiến đối phương ngã đứ đừ vì sự quan tâm của bạn. Do đó, nếu muốn ai làm “gấu” của mình thì bạn hãy gửi đi những dòng tin nhắn ngọt ngào dưới đây, đảm bảo người ấy sẽ bị cưa đổ chưa đầy một nốt nhạc.

- Anh ơi! Dạo này Sài Gòn nhiều trộm quá. Huhu. Em bị mất đồ.

Anh có biết anh và mặt trời giống nhau ở điểm nào không? Đó là đều làm em bị cảm nắng khi em nhìn lâu. Nhưng anh khác mặt trờ ở chỗ, mặt trời thuộc về vạn vật, còn anh chỉ thuộc về em thôi.

- Em mất đồ gì?

- Em mới quay qua quay lại thế là mất luôn trái tim. Anh chính là tên ăn trộm, hãy trả lại trái tim cho em đi anh.

Anh ơi. Trời đổ mưa rồi!

- Anh ơi. Trời đổ mưa rồi?

- Liên quan gì đến anh.

- Trời đổ mưa sao anh không đổ em.

Từ nay anh đừng cười nữa nhé!

- Từ này anh đừng cười nữa nhé!

- Sao anh không được cười?

- Nụ cười tỏa nắng của anh làm em chói mắt không thể nhìn thấy ai khác ngoài anh.

Anh có hay đi vườn bách thú chơi không?

- Anh ơi! Anh có hay đi vườn bách đi chơi không?

- Cũng thỉnh thoảng.

- Vậy anh có biết con hổ với anh khác nhau ở điểm nào không?

- Anh là con người, nó là con vật.

- Sai rồi! Con hổ ở trong vườn bách thú còn anh ở trong trái tim em.

Hãy mạnh dạn nhắn tin để crush trở thành người yêu thực sự

Anh có biết bơi không?

- Anh có biết bơi không?

- Có!

- Vậy anh dạy em tập bơi nhé! Em đang chết đuối vì anh đây này.

Em xin lỗi anh!

- Em xin lỗi anh.

- Sao tự dưng lại xin lỗi anh.

- Anh đừng giận em mới nói.

- Ừ. Anh không giận, em nói đi.

- Em xin lỗi anh vì chưa được sự đồng ý của anh, em đã thích anh mất rồi.

Anh ơi. Anh cho em hỏi đường?

- Anh ơi. Anh cho em hỏi đường.

- Đường nào, anh biết anh chỉ cho.

- Cho em hỏi đường đi thẳng đến trái tim anh đi như thế nào ạ?

Tối qua em gặp ác mộng

- Tối qua em gặp ác mộng. Đáng sợ lắm anh ạ!

- Em mơ thấy gì.

- Trong giấc mơ em không thấy anh. Cứ giấc mơ nào không có anh thì đều là ác mộng.

Anh nhắm mắt lại đi anh

- Anh nhắm lại đi anh.

- Anh nhắm rồi!

- Anh thấy màu gì?

- Màu đen.

- Đó chính là cuộc sống của em khi không có anh đấy.

Khi chàng đang cô đơn, tin nhắn thả thính sẽ làm chàng rung động

Nếu giờ có ai đó inbox để tâm sự thì thật tuyệt vời biết mấy

Trên đây là những cách thả thính con trai qua tin nhắn ngọt lịm, chắc chắn rằng khi trái tim của chàng còn cô đơn cũng sẽ bị “sốt” nhẹ đấy. Vì thế, khi thích người ta thì hãy nhắn tin cưa cẩm ngay. Bởi có người đã từng nói: “Nếu không đủ dũng khí nói cho người ta biết tình cảm của mình điều này có nghĩa là chấp nhận người trong lòng mình tay trong tay với người khác”. Mà cảm giác đó thì không hề dễ chịu chút nào, vì thế, còn chần chừ gì nữa, bạn hãy rang thính thật thơm, để khi thả thính, crush sẽ sớm đớp trúng để mình có đôi có cặp nhé!