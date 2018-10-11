Phải làm gì khi người yêu tránh mặt?

Phụ nữ yêu 11/10/2018 15:39

Đang yên ổn bỗng nhiên một ngày người yêu tỏ thái độ trốn tránh, không muốn gặp mặt thì có nghĩa là mối quan hệ của 2 người đang có vấn đề. Vậy lúc này phải làm gì?

Người ấy tránh mặt và không muốn gặp có thể là do đang giận vì nửa kia gây ra lỗi lầm gì đó hoặc cũng có thể là do người ấy mất dần đi sự thích thú ban đầu, không còn tình cảm. Họ chú tâm vào cái gì đó hay ai đó làm họ hứng thú hơn. Khi gặp phải tình huống này, bạn nên:

Tìm hiểu lý do tại sao người yêu tránh mặt

Mệt mỏi vì không biết tại sao người yêu tránh mặt
Mệt mỏi vì không biết tại sao người yêu tránh mặt

Tình yêu đang mặn nồng bỗng dưng người yêu hờ hững lạnh lùng sẽ khiến cho bản thân chúng ta hụt hững, buồn và trong đầu luôn thắc mắc một câu hỏi đó là: “Tại sạo lại như vậy? Nguyên nhân là gì?"

Theo các chuyên gia, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đếnt? việc người yêu lạnh lùng xa cách đối phương. Có thể là do một số nguyên nhân khách quan, cảm giác xa cách sau một khoảng thời gian gần gũi, cảm thấy mọi thứ vô vị đây gọi là tình yêu lúc thăng lúc trầm. Người yêu tránh mặt vì không có cảm giác yêu thương bồi hồi, nhàm chán trong tình yêu, không cảm nhận được sự thú vị mới mẻ.

Ngoài ra, người yêu tránh mặt cũng có thể là do những tác động nào đó từ công việc và cuộc sống thường ngày. Bản thân đang có cảm giác căng thẳng và muốn tự tìm phương hướng giải quyết công việc của mình, không muốn chia sẻ với nửa kia. Lúc này sự đam mê trong tình yêu giữa hai người dần đã bị thay thế bằng những sự bận rộn khác.

Trên đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến sự lạnh nhạt trong một mối quan hệ và người yêu sẽ tránh mặt.

Phải làm gì khi người yêu tránh mặt?

Hãy để cho người yêu có khoảng không gian riêng để suy nghĩ về tình cảm của 2 người
Hãy để cho người yêu có khoảng không gian riêng để suy nghĩ về tình cảm của 2 người

Sau khi đã tìm ra nguyên nhân người yêu tránh mặt thì bạn hãy quan sát người yêu thật kĩ. Đừng bao giờ tạo thêm áp lực cho người ấy, hãy tạo điều kiện để cả hai có thể chia sẻ với nhau. Lúc này, là một nửa của người ấy chúng ta cần phải để cho họ có một khoảng trống để suy nghĩ, nhìn nhận lại vấn đề mà họ đang gặp phải. Sau đó chúng ta hãy đi bên cạnh người ấy, tìm mọi cách níu kéo có thể nhắn tin để người ấy hiểu thấu được tấm chân tình của mình rành cho người ấy. Tuy nhiên, không nên nhắn tin hay gọi điện nhiều quá, như vậy sẽ làm nửa kia bực bội, ức chế và càng đẩy cao trào căng thẳng nội tâm lên cao.

Bên cạnh đó, bạn hãy “tút” lại vẻ ngoài cho mình, gọn gàng, sang trọng và lịch sự để hấp dẫn hơn trong mắt người ấy. Đồng thời, đừng nên bỏ qua việc cập nhật thông tin, học thêm nhiều kĩ năng mới để nâng cao kiến thức cho bản thân. Bởi bất kì ai cũng luôn cảm thấy thú vị với một người thông minh, biết cách giao tiếp không chỉ hấp dẫn mà còn rất có giá trị.

Hơn nữa, khi người yêu giận chúng ta cần phải tìm cách liên lạc với bạn bè hoặc là cha mẹ của người yêu để nhờ họ giúp đỡ. Họ sẽ là người phân tích để cho người yêu hiểu, vun vén cho tình yêu của đôi lứa. Họ sẽ tác động để người yêu cho mình có cơ hội gặp mặt để trao đổi thoải về những bất đồng giữa hai người. Lúc này nếu vẫn còn muốn là một nửa của cô ấy thì bản thân không được để cảm xúc chi phối thay vào đó hãy dùng lý trí để nói cho người yếu biết làm thế nào để cùng mình vượt qua khó khăn và làm hài lòng tình yêu của mình.

Bạn cần làm người yêu hiểu và thông cảm thì tình cảm mới bền vững
Bạn cần làm người yêu hiểu và thông cảm thì tình cảm mới bền vững

Trong cuộc nói chuyện hãy thể hiện được tình cảm yêu thương gần gũi với người mình yêu để trong lòng người đó cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào tình yêu. Qua đó người ấy sẽ hiểu hơn về người mình yêu, về những giá trị của bản thân và sẽ giải quyết được vấn đề giữa hai người.

Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the

Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the

Đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng và nỗi khổ lớn nhất chính là bị vợ bạo hành chốn phòng the mà không dám chia sẻ với ai vì sợ mất đi "tôn nghiêm" của người đàn ông, người làm chồng.

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