Tiết lộ những bí ẩn trong tính cách của phụ nữ có nhóm máu B

Phụ nữ yêu 03/10/2018 15:21

Những người phụ nữ có nhóm máu B thường có tính cách rất đặc biệt, trực giác nhạy bén nên chỉ cần dựa vào cảm giác là có thể nhìn nhận ra mọi việc.

Mỗi nhóm máu mang một đặc tính riêng thể hiện khả năng phòng bệnh, kiểm soát cảm xúc và có liên quan mật thiết đến tính cách con người. Theo đó, những người phụ nữ nhóm máu B thường thích gần gũi với tất cả mọi người, họ giống như mặt trời chiếu nắng ấm xuống nhân gian. Họ thường rất nhanh nhẹn, hoạt bát, hòa đồng vì thế được rất nhiều người yêu quý.

Người phụ nữ có nhóm máu B thường rất nhạy bén
Người phụ nữ có nhóm máu B thường rất nhạy bén

Tuy nhiên, những biểu hiện thân thiện của họ chưa hẳn đã xuất phát tự sự yêu thích chân thành của bản thân, đôi khi họ làm vậy chỉ là muốn xã giao tạo ấn tượng tốt. Vì thế, người phụ nữ có nhóm máu B thường có rất nhiều bạn bè, tuy nhiên họ thường có thói quen xem xét rất kỹ từng người mà có cách đối nhân xử thế khác nhau. Do đó, những người phụ nữ có nhóm B chỉ bộc lộ đúng tình cảm và tính cách của mình khi ở trước mặt người thân.

Đặc biệt, những người phụ nữ có nhóm máu B thường có trực giác vô cùng nhạy bén, đôi khi họ chỉ cần dựa vào cảm giác là có thể nhìn ra mọi sự việc mà không cần lý giải, vậy nên cực kỳ phù hợp trong việc kinh doanh khi họ có thể thấy được cơ hội cũng như dự đoán trước được rủi ro.

Khả năng xã giao của người phụ nữ nhóm máu B rất tốt, họ luôn biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng, làm cho mọi thứ luôn mới mẻ và hấp dẫn trong từng lời nói. Phụ nữ nhóm máu B cũng rất có chữ tín và quy tắc vì thế khi hợp tác làm ăn với họ sẽ không bao giờ sợ thiệt.

Người phụ nữ có nhóm máu B có sức hút kì lạ
Người phụ nữ có nhóm máu B có sức hút kì lạ

Trong việc làm ăn phụ nữ nhóm máu B rất quyết đoán, thể hiện toàn những ưu điểm của mình nhưng trong tình yêu lại khác. Khi yêu, người phụ nữ có nhóm máu B khá ích kỉ, họ có thể yêu nhiều người nhưng chỉ muốn người ấy cho riêng mình. Bề ngoài họ tỏ ra yêu say đắm nhưng trong lòng đã có sự lựa chọn, có thể toan tính bỏ người yêu không thương tiếc. Họ muốn làm bất cứ việc gì mà mình muốn, rất ghét ai đó can thiệp, kể cả người yêu can thiệp cũng không được. Họ cứ làm theo cách của bản thân mà bỏ ngoài tai mọi lời góp ý, không đủ kiên nhẫn để nghe, đề cao cái tôi, chính vì vậy tình yêu thường gặp nhiều sóng gió. Hơn nữa, phụ nữ có nhóm máu B thường rất hiếu thắng nhưng lại không thích cãi nhau, luôn tự cho mình là đúng, bảo vệ ý kiến bản thân một cách bảo thủ dễ dẫn đến tình trạng dù còn yêu nhưng vẫn chia tay.

Nếu để ý kĩ chúng ta sẽ thấy được ngoài những đặc tính về tính cách trên thì những người phụ nữ nhóm máu B thường không mấy bận tâm đến cảm giác của người khác, họ trở nên vô tâm, lạnh lùng với người yêu.

Mặc dù thế nhưng họ lại có điểm quyến rũ đến bất ngờ. Vì vậy, một khi dính “tiếng sét ái tình” của một người phụ nữ có mang nhóm máu B thì khó mà dứt ra được. Tuy nhiên sự quyến rũ của họ luôn là một bí ẩn, không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn thể hiện cả trong nội tâm vì thế luôn làm người khác tò mò. Do đó, khi yêu một người phụ nữ có nhóm B nam giới thường sẽ có cảm giác đôi lúc thật gần nhưng có khi lại quá xa vời không thể nắm bắt được.

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Khi yêu thì người phụ nữ nhóm máu B hơi vô tâm
Khi yêu thì người phụ nữ nhóm máu B hơi vô tâm

Không chỉ phụ nữ có nhóm máu B mà ở các nhóm máu khác đều có nhưng ưu và khuyết riêng, vì thế là đàn ông nếu đã yêu một người phụ nữ phải luôn biết cách nâng niu, đối xử khéo léo để cả 2 hòa hợp được với nhau tránh những mâu thuẫn không đáng có.

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