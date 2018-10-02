Chồng vô sinh mà vợ lại có thai và sự thật không ai dám nghĩ tới

Yêu - Hôn nhân 02/10/2018 11:22

Khi biết có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể, tôi vô cùng lo lắng và sợ hãi vì chồng tôi rõ ràng bị vô sinh mà sao mình lại có thai được. Tôi không biết cái thai từ đâu ra vì trước giờ không “chung đụng” với ai ngoài chồng. Sự thật là…

Sau khi lấy nhau, chúng tôi “tha cửa”, vậy mà 3 năm trôi qua tôi vẫn không thể có thai. Biết tôi buồn về chuyện này, chồng đã động viên tôi rất nhiều bảo con cái là lộc trời cho nên không phải vội. Mặc dù bố mẹ chồng không nói gì hết nhưng tôi vẫn thấy có lỗi, vì vậy lần này tôi cương quyết bảo chồng cùng mình đi khám.

Sau khi có kết quả, tôi sốc, lý do mà tôi không có thai được là do chồng vô sinh. Sau khi cầm kết quả trên tay, chồng tôi cũng ngã quỵ xuống vì không nghĩ rằng một người cao to, khỏe mạnh như mình lại không thể có con được.

Chồng vô sinh nên lâu nay tôi không thể có con
Chồng vô sinh nên lâu nay tôi không thể có con

Trên đường về nhà, hai vợ chồng tôi đã ôm nhau khóc. Gần về đến nhà, anh cố bình tĩnh và dặn tôi rằng đừng nói cho bố mẹ biết sợ ông bà buồn. Hơn nữa, anh là con một mà không thể có con bố mẹ sẽ thất vọng lắm. Vì thế, chuyện chồng vô sinh tôi giữ kín, chỉ có chồng và tôi biết.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, tôi và chồng cứ sống như thế. Tôi khao khát được làm mẹ, nhìn mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm mà tôi phát thèm. Vậy nên tôi nảy sinh ý định bàn với chồng sẽ xin con nuôi, nhưng chồng không đồng ý vì sợ bố mẹ không chịu. Hơn nữa, anh nói con nuôi khác máu tanh lòng, ai biết sau này sẽ ra sao. Nghe anh nói vậy tôi cũng không dám nói gì nữa.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau, tôi bỗng thấy người mình khang khác, ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn nhưng lại rất thích ăn đồ chua. Tôi nghi ngờ mình có thai nhưng chuyện đó là không thể, tuy nhiên tôi vẫn mua que thử thai về thử. Tôi không thể tin, 2 vạch, tại sao lại như thế, chồng vô sinh tôi lại có thai, tôi cũng không “ăn nằm” với ai khác ngoài chồng? Chuyện này là sao?

Không hiểu sao chồng vô sinh nhưng tôi lại có thai
Không hiểu sao chồng vô sinh nhưng tôi lại có thai

Đáng lẽ có thai tôi được làm mẹ thì phải vui, nhưng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này sao mà có thể vui nổi. Tôi nói chồng nghe chuyện mình thử thai 2 vạch, chồng nổi khùng lên và kết tội tôi ngoại tình. Anh bỏ ra ngoài luôn mà không thèm nghe tôi thanh minh. Tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống của tôi thế này.

Tối về, anh say khướt, chửi tôi là đồ đàn bà lăng loàn. Tôi cứ tưởng khi nghe anh nói vậy, bố mẹ chồng sẽ đuổi tôi ra ngoài. Nào ngờ bố mẹ chồng lại rất bình tĩnh, bảo tôi và chồng ngồi xuống rồi nói chuyện. Ông bà nói tôi hãy giữ lại cái thai và sinh nó ra, còn chuyện chồng tôi vô sinh ông bà biết rồi vì từ nhỏ chồng tôi bị quai bị, chữa trị mãi mới khỏi, hồi đó bác sĩ cũng đã cảnh báo về chuyện này nên thấy tôi mấy năm nay không mang thai, ông bà tự hiểu được nguyên nhân do đâu.

Bố mẹ chồng cũng xin lỗi tôi vì sự ích kỷ của chồng tôi mà tôi không được làm mẹ, nên bố mẹ đã giúp tôi thực hiện tâm nguyện này. Chính vì thế, họ đã sắp đặt anh họ của chồng tôi đến chơi đúng vào hôm chồng tôi đi làm ca đêm và ông bà đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước để tôi uống rồi anh họ của chồng vào quan hệ với tôi. Làm như vậy, tôi sẽ không biết chuyện gì xảy ra và mọi việc vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, anh đã ôm tôi và xin lỗi
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, anh đã ôm tôi và xin lỗi

Ông bà bảo nếu nói cho tôi nghe về kế hoạch này thì chắc chắn rằng với tính cách của tôi sẽ không đồng ý. Vậy nên, ông bà mong chồng tôi chấp nhận vì đứa trẻ sinh ra cũng chung dòng máu và sẽ có phần giống chồng tôi. Còn về phần anh họ, anh ta đã sang nước ngoài và không bao giờ đòi con nên ông bà bảo vợ chồng tôi cứ yên tâm. Hóa ra sự thật là như vậy, hai vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau, chồng vô sinh mà vợ vẫn có thai được là vì nguyên nhân như thế.

Khi hiểu rõ mọi chuyện, chồng tôi có lẽ biết thân biết phận nên cũng đã chấp nhận, chạy lại ôm tôi, rồi xin lỗi. Anh nói sẽ cùng tôi chăm con thật tốt, sẽ là một người chồng tốt và là một người cha tốt. 

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Từ khóa:   chồng vô sinh khó có con

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