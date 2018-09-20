Hỏi & Đáp: Có nên lấy chồng già không?

Về phần kinh tế, em khỏi phải lo rồi, anh dư sức để lo cho em có một cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, trong lòng em vẫn còn rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang vì thế vẫn đang suy nghĩ về lời cầu hôn của anh. Em sợ lấy chồng già về sau sẽ khổ, sinh con khi con chưa kịp lớn lên thì bố đã gần đất xa trời, tội nghiệp cho con cái. Vậy nên bây giờ em phải làm sao mong chuyên gia tư vấn giúp em?

Anh và em yêu nhau được 1 năm và yêu trong bí mật, vì em không muốn cho ai ở công ty biết. Em sợ họ đàm tiếu, bảo em ham giàu nên mới yêu giám đốc lớn tuổi đã ly dị. Em cảm nhận được tình yêu chân thành từ anh, anh rất quan tâm, trừ những lúc làm việc thời gian còn lại anh đều dành cho em.

Trong cuộc sống, tình yêu và hôn nhân có rất nhiều sự lựa chọn, có người chọn sắc đẹp, có người chọn tình cảm sâu sắc, có người chọn nghề nghiệp, có người chọn tiền… tùy vào suy nghĩ, tính toán và hoàn cảnh để người ta quyết định.

Tôi phân vân không biết có nên lấy chồng già

Bạn đang băn khoăn có nên lấy chồng già hay không, bài toán này rất khó giải. Bạn đã có một tình yêu chân thành cho người đàn ông ấy và người đàn ông ấy cũng yêu thương bạn chân thành bằng việc đảm bảo cho bạn một tương lai tốt đẹp, yêu và chiều bạn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tuổi tác. Có thể nói rằng, người yêu của bạn đã lớn tuổi, chắc chắn rằng sẽ có những quan điểm, cách sống, cách suy nghĩ rất khác so với tuổi trẻ của bạn, vì thế khi sống chung rất có thể sẽ xảy ra xung đột.

Hơn nữa, đời sống tình dục và vấn đề con cái ở người 50 tuổi cũng rất khó kiểm soát. Bạn sợ sinh con ra khi con chưa kịp lớn lên thì bố đã gần đất xa trời là đúng, đây là điểm đáng cân nhắc để bạn đưa đến quyết định có tiến tới hôn nhân hay không. Quan trọng hơn là do bạn trai của bạn đã già còn bạn thì quá trẻ sẽ gặp mâu thuẫn trong chuyện chăn gối, có thể xảy ra những bất hòa.

Lấy chồng già sẽ xảy ra rất nhiều mẫu thuẫn trong đời sống chung

50 tuổi là cái tuổi mà nhu cầu tình dục không còn mạnh mẽ nữa. Trong khi bạn đang ở tuổi ham muốn yêu cuồng nhiệt và rõ ràng chuyện giường chiếu sẽ có vấn đề, chồng già khó có thể làm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bạn. Lâu ngày bạn sẽ cảm thiếu thốn là ngọn nguồn để bạn ngoại tình. Như vậy thì cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Hơn nữa nếu bạn là người thích lãng mạn thì bạn không nên lấy người 50, bởi càng lớn tuổi đàn ông họ càng khô khan. Nếu bạn cảm thấy chấp nhận được mọi khó khăn, thử thách và thiệt thòi thì có thể lấy người 50 tuổi làm chồng.

Bạn cần suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định tiến đến hôn nhân với người già

Người ta thường có câu: “Lấy người chồng già cũng giống như một công trình bị xuống cấp vậy”. Dù cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu đích thực cũng sẽ rất dễ xảy ra tan vỡ vì khác nhau về nhiều mặt từ quan điểm, suy nghĩ cho đến sinh lý con người. Vì thế, khi bạn có ý định kết hôn cùng người lớn tuổi thì nên cân nhắc, nghĩ cho mình và cũng nghĩ cho những đứa con, liệu sau này con có chịu được cảnh mất cha sớm khi chúng còn chưa kịp trưởng thành... Chúc bạn sáng suốt!