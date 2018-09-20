Đàn ông có nhu cầu sinh lý cao không khó để nhận biết với cách đơn giản này

Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, biểu hiện khá rõ ràng ham muốn của một người đàn ông có nhu cầu sinh lý mạnh. Phần lớn, khi ham muốn của người đàn ông lên cao thường có các biểu hiện như lông mày hơi rướn lên, ánh nhìn tập trung, mạnh mẽ. Tuy chỉ là những biểu hiện vô thức nhưng đó đều là dấu hiệu chàng đang rất sẵn sàng lâm trận.

Khoa học đã chứng minh đàn ông có nhu cầu sinh lý cao có thể nghĩ tới “chuyện ấy” 24/7. Tuy nhiên, không phải lúc nào chàng cũng có tâm trạng và hứng thú lên giường cùng bạn. Vì thế, bạn cần phải tinh ý thì mới có thể nhận biết được đó là người đàn ông có sinh lý mạnh . Thông thường, những người đàn ông như vậy sẽ có các biểu hiện sau đây:

Thậm chí sợ bạn từ chối, anh ấy còn năn nỉ và tìm cách khiêu khích và khơi gợi về chuyện chăn gối để bạn sẵn sàng dâng hiến và bùng cháy.

Một trong những cách nhận biết đàn ông sinh lý cao đó là qua cách ôm hôn. Một người đang có hừng hực ham muốn, họ sẵn sàng làm điều ấy thì sẽ ôm hôn bạn thật chặt, vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, anh ấy cũng không chỉ muốn dừng lại ở việc ôm hôn. Lúc này anh ấy sẽ rất mạnh dạn chứ không hè dè dặt khi nói về “chuyện ấy”.

Ngoài 2 đặc điểm trên, người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao còn có có 1 số dấu hiệu để nhận biết như: giọng nói trầm ấm, mái tóc khỏe mạnh, vòng 2 săn chắc… Đây là những cách nhận biết đàn ông có nhu cầu sinh lý cao đơn giản và chính xác nhất, sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc hiểu biết về ham muốn trong chuyện ấy của người mình yêu.

Đàn ông có nhu cầu sinh lý cao ham muốn khi nào nhất?

Đàn ông sinh lý mạnh thường có nhu cầu cao trong chuyện ấy và chắc chắn sẽ mong muốn thường xuyên được gần gũi bạn tình. Thông thường, họ sẽ ham muốn nhiều nhất vào những thời điểm như:

Xa vợ/xa người yêu

Khoảng thời gian xa cách sẽ thổi bùng ham muốn ở tất cả những người đàn ông không riêng gì đàn ông có sinh lý mạnh. Vì thế khi gặp lại sau chuỗi ngày xa cách họ rất muốn được chìm đắm trong trận “mây mưa” để thỏa nỗi nhớ mong.

Khi được gần gũi với người mình yêu trong không gian yên tĩnh

Khi bạn gợi tình ham muốn của chàng sẽ dâng cao

Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao thường nảy sinh ham muốn. Họ thích được làm chuyện ấy để giải tỏa nhu cầu, cũng như làm cho không khí yên tĩnh trở nên lãng mạn hơn.

Khi xem phim, tranh ảnh nóng bỏng

Đàn ông nhu cầu sinh lý cao khi bắt gặp hình ảnh nam, nữ chính trong phim ôm ấp, hôn hay có hành động nhạy cảm thì dây thần kinh sẽ căng ra, máu dồn chảy xuống dương vật nhiều hơn khiến chúng cương cứng, muốn làm chuyện ấy ngay lập tức.

Khi được vợ/người yêu lả lơi, gợi tình

Khi vợ hoặc người yêu lả lơi gợi tình thì hầu hết đàn ông không cưỡng lại được. Họ sẽ muốn chạy đến để ôm hôn và chiếm trọn cơ thể nàng.

Ham muốn của đàn ông khi yêu chính là liều thuốc để kéo dài thời gian quan hệ đưa người tình lên đỉnh, chạm đến cực khoái. Vì vậy, đàn ông có nhu cầu sinh lý cao thường rất mạnh mẽ về “chuyện ấy”, luôn làm người phụ nữ của mình hạnh phúc và thăng hoa trong mỗi lần “yêu”. Phụ nữ nếu thích yêu một người đàn ông mạnh mẽ về "chuyện ấy" thì hãy áp dụng những dấu hiệu trên để nhận biết.