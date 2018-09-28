Cách giúp chàng quên đi người yêu cũ nhanh chóng

Phụ nữ yêu 28/09/2018 14:58

Muốn có tình yêu đẹp và yên ổn với chàng thì tốt nhất không nên ghen với người cũ, bởi ghen tuông chỉ nói lên sự ích kỉ và nhỏ nhen của bạn, thay vào đó hãy giúp chàng quên đi người yêu cũ với cách nhanh nhất sau đây.

Người yêu cũ là một kỉ niệm đẹp nhưng cũng là nỗi đau của chàng trong quá khứ nên để quên đi đâu có dễ. Muốn quên đi thì cần phải có thời gian vì thế bạn hãy cho anh ấy thời gian để xóa nhòa quá khứ đó, hãy cho phép anh ấy có một khoảng lặng để thương tiếc và buồn về nó.

Bạn hãy để cho chàng có khoảng lặng riêng để quên người yêu cũ
Bạn hãy để cho chàng có khoảng lặng riêng để quên người yêu cũ

Người yêu cũ cũng chỉ là quá khứ mà thôi, bạn mới chính là hiện tại và tương lai của chàng. Vì thế thay vì ghen tuông mù quáng với người cũ, hãy tìm cách để hình ảnh của bạn lấp đầy mọi khoảng tối trong tâm trí của chàng, để chàng không còn cơ hội hay muốn nhớ tới người yêu cũ nữa.

Bạn hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhặt nhất như gọi anh ấy thức dậy vào mỗi buổi sáng, nấu cơm và mang đến cho anh ấy. Luôn luôn trò chuyện với anh ấy mỗi ngày. Đồng thời hãy đưa ảnh của bạn vào những thứ anh ấy thường xuyên phải tiếp xúc, đơn giản như phông nền, màn hình chờ, chế độ nghỉ của máy tính, điện thoại. Bạn hãy tặng anh ấy một khung ảnh có hình bạn và anh ấy để anh ấy đặt trên bàn làm việc tại công ty hay ở nhà. Đặc biệt, bạn hãy lắng nghe chàng tâm sự kể cả khi anh ấy nhắc lại chuyện cũ, đừng khuyên nhủ gì mà chỉ nghe thôi. Chắc chắn rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhận ra rằng hình bóng của bạn đã xâm chiếm mọi ngóc ngách trong trái tim anh ấy. Như vậy, trái tim anh ấy sẽ không còn chỗ nào trống để dành cho người yêu cũ nữa.

Hãy dành thời gian để trò chuyện tâm sự với chàng
Hãy dành thời gian để trò chuyện tâm sự với chàng

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là không nên kiểm soát anh ấy quá mức, hãy quan tâm đúng lúc và đúng thời điểm. Bạn đừng nên quan tâm thái quá khiến anh ấy cảm giác mình bị kiểm soát và cảm thấy ngột ngạt. 

Tình yêu phải có sự đáp lại từ hai phía, khi bạn cố gắng giúp chàng quên đi người yêu cũ thì bạn cũng cần yêu cầu chàng hợp tác. Vì thế, hai người cần phải thường xuyên có không gian riêng cho mình để có thể chia sẻ nỗi lòng và hiểu được mức độ tình cảm trong lòng nhau. Khi hai tâm hồn đã hòa làm một thì chẳng có gì có thể chen chân vào tình cảm của đôi bạn.

Để tìm thấy được tình yêu đích thực, tìm thấy một nửa phù hợp, đa số ai cũng phải trải qua cay đắng trong tình yêu. Vì thế, bạn hãy xem người cũ đang là một thử thách “khó nhằn” mà bạn và chàng cần phải vượt qua để bảo vệ được tình yêu của mình. Ngoài ra, bạn cũng nói rõ quan điểm trong tình yêu của mình đối với chàng rằng mình không muốn chàng dây dưa với người yêu cũ để anh ấy không làm điều có lỗi với bạn.

Hãy buông bỏ khi chàng không muốn thoát khỏi hình ảnh người cũ
Hãy buông bỏ khi chàng không muốn thoát khỏi hình ảnh người cũ

Tuy nhiên, nếu bạn nỗ lực bù đắp và xoa dịu nỗi đau cho chàng, nhưng chàng đáp lại bằng sự vô tâm hời hợt, vẫn không ngừng nhớ về người yêu cũ thì hãy dũng cảm buông bỏ. Bởi dù bạn có kiên trì, nhẫn nại nhưng chàng không có lấy một tín hiệu tích cực thì chàng chẳng bao thoát khỏi được quá khứ với người yêu cũ. Bản thân chàng đã không muốn quên thì bạn có giúp cũng là vô ích vì thế không cần phải phí thời gian thêm nữa. Bạn cũng đừng vì mình là người đến sau mà chấp nhận điều bản thân không muốn, mãi chịu thiệt thòi.

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