Làm gì khi phát hiện chồng "bóc bánh trả tiền"

Phát hiện chồng "bóc bánh trả tiền” khiến nhiều người vợ rơi vào cảnh éo le, khó xử. Là một người vợ các chị em cần bình tĩnh, tốt nhất là cứ giữ im lặng để tìm hiểu nguyên nhân từ đâu chồng lại tìm đến những cô "gái làng chơi" bên ngoài, để từ đó tìm cách khiến chồng chấm dứt thói quen "ăn vụng" này.

Đàn ông thường coi việc “bóc bánh trả tiền” là chuyện nhỏ, đơn giản chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý, miễn mình không bỏ vợ bỏ con và không dây dưa với những cô gái làng chơi ấy là được. Chính vì lối suy nghĩ sai lệch này của các ông chồng làm ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ tình cảm vợ chồng, chưa kể là xui rủi còn mang bệnh xã hội lây cho vợ con, nếu người đàn ông không chấm dứt thói quen này sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ. Khi phát hiện chồng bóc bánh trả tiền không người vợ nào không đau khổ! Sự đổ vỡ không có nghĩa là phải ly hôn mà nó được biểu hiện dưới nhiều dạng. Có thể vợ chồng vẫn sống chung nhưng luôn có sự khinh bỉ, coi thường nhau, chỉ cần một lý do không đâu cũng làm cả hai to tiếng, gây lộn, chì chiết nhau. Cũng có thể là hai người sống chung một nhà nhưng thực chất là đã “ly thân”, không ngủ chung giường, không cho gần gũi, nhìn thấy nhau là ghét, coi nhau như kẻ thù, hoặc thầm lặng hơn đó là chẳng thể nhìn nhau như khi chưa biết sự thật, dù có muốn hàn gắn mối quan hệ thì vẫn luôn có một vách tường vô hình chắn ngang qua. Cuộc sống gia đình như vậy sẽ rất mệt mỏi, chẳng khác gì địa ngục nguội lạnh cả.

Vì vậy khi biết được chuyện chồng “bóc bánh trả tiền”, dù khó chấp nhận nhưng không muốn xảy ra sự đổ vỡ trong hôn nhân thì các chị em cần có sự ứng xử phù hợp, bởi đôi khi chồng “bóc bánh trả tiền” với gái làng chơi đâu phải vì đã hết yêu mình mà nguyên nhân từ nhiều phía, trong đó có thể xuất phát từ chính bản thân người vợ. Do đó, khi chuyện “bóc bánh trả tiền” của chồng mới bắt đầu, các chị em hãy nghiêm khắc nhắc nhở, hãy nói cho anh ấy biết sự thủy chung và thái độ nghiêm túc trong tình yêu hôn nhân quan trọng như thế nào, như vậy anh ấy sẽ hiểu được giới hạn của sự chấp nhận và không chấp nhận của các chị em. Ngoài ra cũng nên hỏi chồng rõ lý do vì sao, nhỡ đâu chính từ sự kém cỏi trong chuyện ấy của vợ hay cấm đoán chồng quá mức khiến anh ấy bí bức buộc phải tìm đến gái làng chơi để giải quyết, nếu vậy người cần thay đổi lúc này lại chính là người vợ.

Vợ chồng cần nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề! Một khi đã nói rõ quan điểm của mình cho chồng nghe để 2 vợ chồng tìm hướng giải quyết mà anh ấy vẫn tiếp tục có mối quan hệ “bánh bóc trả tiền” thì chỉ có biện pháp cuối cùng là ly hôn. Nói là làm chứ không chỉ là dọa dẫm, chính thái độ kiên quyết của người vợ có thể sẽ giúp chồng ngăn lại thói quen xấu mang tính bản năng này. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều trường hợp, các chị em không muốn ly hôn dù chồng vẫn chứng nào tật ấy vẫn “bóc bánh trả tiền”. Nhiều ông chồng có thói quen này, nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc vợ con rất tốt. Lúc này các chị em cần phải học cách chấp nhận coi đó như một hiện tượng tự nhiên và không thể tránh khỏi, hãy suy nghĩ thoáng ra “Đàn ông ai chả thế, họ năm bảy lá gan, không cặp bồ, không vợ nọ con kia là được rồi, chuyện bóc bánh trả tiền, đơn giản chỉ là một giao dịch, xong là thôi” cần phải suy nghĩ làm gì cho mệt đầu. Khi đã chấp nhận chuyện chồng đi “bóc bánh trả tiền” thì các chị em hãy vui vẻ mà chung sống, nhưng hãy yêu cầu chồng phải trang bị cẩn thận mỗi khi “đi lại” với người khác để tự bảo vệ bản thân mình và bảo vệ vợ con. Bởi việc chồng có quan hệ ngoài luồng với người khác luôn luôn ẩn chứa nguy cơ mắc các loại bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tốt nhất, các chị em hãy chuẩn bị sẵn cho chồng bao cao su để luôn mang theo bên người. Việc chuẩn bị bao cao su cho chồng cũng phần nào giúp người chồng tiết chế được phần “con” để cho phần “người” được chiến thắng. Nếu chấp nhận chuyện chồng bóc bánh trả tiền thì bạn hãy vui vẻ mà sống Khi đã học cách chấp nhận thì các chị em hãy đừng chì chiết dằn vặt chồng nữa, chỉ nên khuyên chồng từ bỏ thói quen này dần dần. Đặc biệt các chị em hãy cố gắng khơi gợi được trách nhiệm của chồng với chính mình, với gia đình, vợ con. Chắc chắn rằng một người chồng yêu vợ và có ý thức, trách nhiệm sẽ biết phải làm gì để bảo vệ mình và hạnh phúc gia đình, chiến thắng được sự cám dỗ từ những người xung quanh và tà dâm của bản thân.

Cách nhận biết người đàn ông đã quan hệ tình dục nhiều lần rồi Những cách nhận biết đàn ông đã trải qua quan hệ tình dục nhiều lần, để kiểm chứng câu nói "anh chưa từng làm chuyện ấy với ai" của cánh mày râu, luôn là chủ đề khiến nhiều chị em bận tâm. Vậy đâu là cách nhận biết chính xác, hãy cùng khám phá ngay câu trả lời dưới đây nhé!

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