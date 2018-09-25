12 câu nói hay và buồn nhất về tình yêu đơn phương

Tâm sự tình yêu 25/09/2018 15:54

Những câu nói hay và buồn nhất về tình yêu đơn phương dưới đây sẽ phần nào giúp bạn giải tỏa được tâm tư, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu để có thể mạnh mẽ vượt qua, quên đi để tìm kiếm một niềm hi vọng khác, một hạnh phúc khác dành riêng cho mình.

Yêu đơn phương là một thứ tình yêu vô cùng thiệt thòi. Tự bản thân mình vui vẻ, tự mình đau đớn rồi lại tự rằn vặt bản thân. Khi yêu đơn phương đến cái tự tin cũng không còn bởi trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình. Nhưng khi đã yêu trái tim đập nhanh, não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.

Tình đơn phương là tình yêu thiệt thòi
Tình đơn phương là tình yêu thiệt thòi

Tuy nhiên dù thế nếu đi chăng nữa tình đơn phương cũng sẽ là mối tình đẹp trong mỗi chúng ta. Chúng sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều bài học, đau khổ, đắng cay, tuyệt vọng đến cùng cực nhưng nó cũng chính là một thứ tình cảm dại khờ không thể giải thích được nguyên nhân vì sao.

Dưới đây là tuyển tập những câu nói hay và buồn nhất về tình yêu đơn phương, phần nào nói lên được tâm trạng của bạn.

1. Tình đơn phương là thế, dù rất thích, rất nhớ, rất yêu nhưng em vẫn phải giữ khoảng cách với anh, tỏ ra không quan tâm. Bởi em biết rằng dù có quan tâm thì anh vẫn mãi không thuộc về em.

2. Tình yêu của em cho đi nhưng không mong nhận lại, ở bên anh không chỉ có hạnh phúc mà còn rất nhiều tổn thương. Tình đơn phương của em dành cho anh là thế, nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác, em cũng hạnh phúc nhưng sao trong lòng vẫn chất chứa đầy tổn thương.

3. Có những nỗi nhớ không được gửi tên, tình yêu trao đi nhưng không hồi đáp, em vẫn chỉ lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc của trái tim.

4. Anh chỉ lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu, nhưng thật chua sót đó lại là yêu đơn phương. Tình yêu ấy chỉ mình anh biết mà em nào đâu có hay.

5. Anh dạy em thế nào là yêu nhưng lại không yêu em. Anh trao cho em hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về em. 

Tình đơn phương là tình trao đi mà không được nhận lại
Tình đơn phương là tình trao đi mà không được nhận lại

6. Trong em anh vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh dù tình yêu của anh có dành cho em lớn đến nhường nào. Vì trái tim của em không bao giờ thuộc về anh.

7. Mỗi cô gái trong tuổi mơ mộng đều sẽ có một mẫu người con trai mà mình đơn phương yêu mến. Nhưng rồi họ cũng sẽ hiểu ra, những thứ tình cảm kia thật ra nhỏ bé biết bao và nó chưa phải trải qua thử thách.

8. Yêu đơn phương có nghĩa là thích một người không thích mình, dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có mình bên cạnh thì vui, không có cũng chẳng buồn, không sao hết.

9. Yêu đơn phương là loại tình yêu không thể nói lên lời, là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới này.

10. Tình yêu là con đường hai chiều. Nhưng yêu đơn phương thì khác nó chỉ có một chiều mà thôi. Đơn giản thì yêu đơn phương có lẽ là một thanh chắn, là đường cụt. Vì thế đến một lúc nào đó bạn nên chọn đường khác mà đi. Vì nơi này không dành cho bạn.

11. Thầm yêu một người sẽ rất đáng thương. Tự mình đau khổ mà không thể nói cho người kia biết, giống với kiểu “tự mình làm thì tự mình chịu”.

12. Yêu đơn phương là lý trí nói rằng phải quên em nhưng trái tim chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần em.

Tình phương là lý trí nói rằng quên em nhưng trái tim không làm được
Tình đơn phương là lý trí nói rằng quên em nhưng trái tim không làm được

Tình yêu đơn phương luôn không có lý do, không có lời giải đáp vì thế nếu không thể đến bên nhau thì hãy buông bỏ, đừng bi lụy để rồi người bị tổn thương vẫn là chính ta.

Đàn ông có nhu cầu sinh lý cao không khó để nhận biết với cách đơn giản này

Đàn ông có nhu cầu sinh lý cao không khó để nhận biết với cách đơn giản này

Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cử chỉ, hành động và lắng nghe những lời nói… cũng đủ để bạn nhận biết được anh ấy có phải là người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao hay không.

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