Vì sao những đám cưới vợ già chồng trẻ lại khiến dư luận bàn tán?

Yêu - Hôn nhân 25/09/2018 16:08

Dạo gần đây, những đám cưới vợ già chồng trẻ thường thu hút được sự quan tâm của nhiều người, có người nói này người nói kia. Chính sự quan tâm này khiến cho những người trong cuộc chịu không ít tổn thương.

Đối với nhiều địa phương, chênh lệch tuổi tác quá lớn của các cặp vợ già chồng trẻ là một sự kiện hiếm hoi, khiến nhiều người tò mò và đặt ra nhiều nghi vấn: “Liệu họ đến với nhau có phải vì tình yêu đích thực hay là vì hấp dẫn nhau về mặt tình dục hoặc cũng có thể là vì yếu tố vật chất”.

Đám cưới vợ già chồng trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người
Đám cưới vợ già chồng trẻ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người

Điển hình như chuyện tình của chàng trai 26 tuổi với người phụ nữ 61 tuổi ở Cao Bằng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Mặc dù cặp đôi đã lên tiếng, khẳng định đến với nhau bằng tình yêu chân thành, hoàn toàn xuất phát từ trái tim nhưng vẫn có rất nhiều lời mỉa mai, miệt thị, xúc phạm khiến họ bị tổn thương sâu sắc.

Theo các chuyên gia tâm lý, tình yêu không phân biệt tuổi tác vì thế vợ già chồng trẻ đến với nhau là điều hết sức bình thường. Tuổi tác không phải là vấn đề mà cái quan trọng nằm ở tình cảm và cách đối xử với nhau khi họ quyết định sống chung một nhà. Tuy nhiên, vì lệch tuổi nên nhiều người phải nghi ngại về một tình yêu chân thành giữa họ cũng là điều dễ hiểu.

Bởi theo lẽ thông thường trong tình yêu “gái hám tài, trai hám sắc”. Theo quy luật tự nhiên, nhan sắc của người phụ nữ sẽ bị tàn phai theo năm tháng, khi nhan sắc đã tàn có nghĩa là phụ nữ không còn hấp dẫn đàn ông về mặt giới tính nữa. Chính vì vậy, những đám cưới vợ già chồng trẻ mới gây ra xôn xao dư luận. Nhiều người tin rằng những mối quan hệ kiểu “phi công trẻ” với “máy bay bà già” chỉ đơn thuần là sự có đi có lại, là những mua bán toan tính chứ không thể có tình yêu.

Giữa vợ già và chồng trẻ vẫn có tình yêu chân thành
Giữa vợ già và chồng trẻ vẫn có tình yêu chân thành

Nhưng trên thực tế, tình yêu chân thành từ “máy bay bà già” và “phi công trẻ” cũng có nhưng rất ít. Vì thế vẫn có những cặp đôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Tình yêu của họ xuất phát từ sự yêu thương thấu hiểu một cách sâu sắc đến mức có thể sống không còn vì mình nữa. Lúc này họ chỉ có thể sống hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Tình yêu này thì không bao giờ có sự phân biệt ranh giới về hình thức, tuổi tác, địa vị, màu da... Thậm chí khi không có đời sống tình dục, họ vẫn có thể yêu nhau một cách sâu sắc, vẫn có thể chết vì nhau. Để có thể yêu nhau được, cả hai phải có một đời sống đạo đức và trí tuệ vô cùng sâu sắc sánh ngang với các bậc tu hành.

Phần lớn, vợ già chồng trẻ đến với nhau xuất phát từ tình dục, hấp dẫn về mặt tình dục. Đây là dạng tình yêu phổ biến giữa các cặp đôi này. Người đàn ông trẻ dễ bị đánh thức bởi kinh nghiệm giường chiếu của người phụ nữ lớn tuổi. Đồng thời, sức sống và những lời có cánh của đàn ông trẻ dễ khơi gợi, tưới mát cho tâm hồn già cỗi của người phụ nữ lớn tuổi. Chính cái ham muốn “tình dục” đó người ta vẫn lầm tưởng là tình yêu đích thực. Đa số các mối quan hệ nam nữ, đặc biệt là quan hệ vợ già chồng trẻ được gắn kết bởi xuất phát điểm từ tình yêu dạng này. Dạng tình yêu này thường phai tàn cảm xúc theo thời gian, nặng về cái nghĩa của hôn nhân, gia đình, con cái. Xét về mặt bản chất tình yêu bị hấp dẫn bởi “tình dục” thì đó không phải là tình yêu đích thực.

Mối tình vợ già chồng trẻ được xem là mối tình đặc biệt
Mối tình vợ già chồng trẻ được xem là mối tình đặc biệt

Chính vì vậy, chúng ta không thể áp đặt lối suy diễn của bản thân vào một mối quan hệ tình cảm giữa chồng trẻ và người vợ già để quy kết. Chúng ta chỉ nên đánh giá những mối tình lệch tuổi là những mối tình đặc biệt mà thôi và cần phải tôn trọng quyền tự nguyện trong hôn nhân của họ.

Cách nhận biết người đàn ông đã quan hệ tình dục nhiều lần rồi

Cách nhận biết người đàn ông đã quan hệ tình dục nhiều lần rồi

Những cách nhận biết đàn ông đã trải qua quan hệ tình dục nhiều lần, để kiểm chứng câu nói "anh chưa từng làm chuyện ấy với ai" của cánh mày râu, luôn là chủ đề khiến nhiều chị em bận tâm. Vậy đâu là cách nhận biết chính xác, hãy cùng khám phá ngay câu trả lời dưới đây nhé!

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