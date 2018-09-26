Vợ cũ muốn xin tôi một đứa con để "gài" bồ trẻ

Trước đây để chạy theo tình mới, vợ cũ đã xỉ vả tôi không thương tiếc và bỏ lại đứa con cho tôi nuôi. Vậy mà, giờ đây vợ cũ lại “mặt dày” muốn xin tôi một đứa con để níu chân bồ trẻ, kiếm chút địa vị trong cái gia đình đó.

Ngày trước vì muốn có tiền lo cho vợ con nên tôi đã đi làm ăn xa, không có nhiều thời gian rành cho vợ, 2-3 tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Đến khi vợ mang thai tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên, nhưng tôi vẫn gọi điện quan tâm liên tục, thường xuyên mua đồ ngon về tẩm bổ cho cô ấy. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa để có chút vốn thì sẽ về nhà mở một cửa hàng nhỏ, để được ở gần vợ con. Nhưng đời đâu có ngờ được, đến khi con gái tôi được một tuổi thì tôi hay tin vợ ngoại tình với một người đàn ông trẻ, giàu có. Vậy nên tôi bỏ ngang côngt? việc để về nhà hỏi vợ cho rõ về chuyện này. Vợ không chối cãi mà thừa nhận tất cả là sự thật và đổi hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Vợ nói cô ấy ngoại tình là vì thấy cô đơn do tôi luôn đi làm xa, ở nhà chăm con vất vả không có tôi bên cạnh nên rất tủi thân. Người đàn ông đó thấy cô ấy một mình nuôi con vất vả, hơn nữa hắn nhà giàu lại vô cùng mê mẩn vẻ xinh đẹp mặn mà của người phụ nữ một con như cô ấy. Hắn thường xuyên sang chơi tán tỉnh, cuối cùng cô ấy đã ngã vào lòng hắn.

Vợ thừa nhận mình đã ngoại tình Vì còn rất yêu vợ nên tôi nhún nhường tha thứ, cầu xin vợ quay về. Nhưng vợ vẫn nhất quyết đi theo tiếng gọi con tim, cạn tình cạn nghĩa khiến tôi phải buông tay. Ngày ra tòa, tôi giành quyền nuôi con, vợ cũng chẳng phản đối vì cô ấy còn muốn rảnh chân để đi theo bồ trẻ. Bẵng đi khoảng 3 năm, bỗng dưng vợ cũ trở về. Cô ấy xin lỗi tôi, nói những điều rất khách sáo nào là phận em mỏng không có phúc sống bên người chồng tuyệt vời như anh, mong anh tha lỗi cho em. Sau đó cô ấy hỏi thăm con gái của chúng tôi sao rồi, cho cô ấy nhìn con một chút, nhưng lúc đó con bé đi học chưa về.

Vì còn yêu nên tôi nhún nhường xin cô ấy quay về Sau một hồi dông dài, cô ấy cũng đi vào mục đích chính của mình. Cô ấy về muốn xin tôi một đứa con để níu kéo bồ trẻ, suốt 3 năm cô ấy và người tình không thể kết hôn được vì chưa có con. Gia đình người tình của cô ấy yêu cầu phải có bầu rồi mới cho cưới, cô ấy đã “thả cửa” rồi nhưng mãi chưa thấy tin vui. Cô ấy tin rằng vấn đề nằm ở người tình vì nghĩ mình đã trải qua một lần sinh nở rồi. Tuy nhiên để chắc ăn cô ấy vẫn đi khám, kết quả bình thường. Sau đó, cô ấy mới gọi người tình đi khám để xem kết quả ra sao, đúng như dự đoán của cô ấy, anh ta có vấn đề và rất khó có con. Tuy nhiên, cô ấy đã đi cửa sau, làm giả kết quả, để bác sĩ nói kết quả bình thường, chỉ cần ăn uống và sinh hoạt khoa học một tý là sẽ có con. Không ngờ vợ cũ "mặt dày" muốn xin tôi một đứa con Vậy nên vì không muốn mất người tình giàu có, lại được kế thừa cơ nghiệp lớn từ gia đình, vợ cũ đã xuống nước xin tôi một đứa con. Người đàn bà ấy khóc lóc, hết lời van nài tôi giúp mình một lần. Trước sự tội nghiệp của vợ cũ, và việc chia tay cũng có phần lỗi của mình khiến tôi cũng bị siêu lòng chút ít, thực lòng tôi rất muốn trả thù cô ấy vì đã bỏ rơi mình và đứa con khi còn quá nhỏ nhưng sự oán hận trong tôi ngày nào rồi cũng sẽ vơi đi. Nhưng nếu tôi chiều theo ý cô ta vậy thì lại sẽ có một người đàn ông nữa đau khổ vì người đàn bà ấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giờ tôi rất băn khoăn không biết phải làm sao?

Chồng chết, lỡ có thai với bố chồng tôi có nên cưới không? Nhiều đêm trăn trở tôi không biết làm sao để hợp thức hóa mối quan hệ giữa tôi và bố chồng. Tôi vừa thấy có lỗi với người đã mất, vừa sợ láng giềng dị nghị nhưng giờ tôi đang ở trong thế khó vì đã có thai với bố chồng.

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