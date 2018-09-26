Vợ cũ muốn xin tôi một đứa con để "gài" bồ trẻ

Tư vấn hôn nhân 26/09/2018 14:49

Trước đây để chạy theo tình mới, vợ cũ đã xỉ vả tôi không thương tiếc và bỏ lại đứa con cho tôi nuôi. Vậy mà, giờ đây vợ cũ lại “mặt dày” muốn xin tôi một đứa con để níu chân bồ trẻ, kiếm chút địa vị trong cái gia đình đó.

Ngày trước vì muốn có tiền lo cho vợ con nên tôi đã đi làm ăn xa, không có nhiều thời gian rành cho vợ, 2-3 tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Đến khi vợ mang thai tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên, nhưng tôi vẫn gọi điện quan tâm liên tục, thường xuyên mua đồ ngon về tẩm bổ cho cô ấy.

Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa để có chút vốn thì sẽ về nhà mở một cửa hàng nhỏ, để được ở gần vợ con. Nhưng đời đâu có ngờ được, đến khi con gái tôi được một tuổi thì tôi hay tin vợ ngoại tình với một người đàn ông trẻ, giàu có. Vậy nên tôi bỏ ngang côngt? việc để về nhà hỏi vợ cho rõ về chuyện này. Vợ không chối cãi mà thừa nhận tất cả là sự thật và đổi hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Vợ nói cô ấy ngoại tình là vì thấy cô đơn do tôi luôn đi làm xa, ở nhà chăm con vất vả không có tôi bên cạnh nên rất tủi thân. Người đàn ông đó thấy cô ấy một mình nuôi con vất vả, hơn nữa hắn nhà giàu lại vô cùng mê mẩn vẻ xinh đẹp mặn mà của người phụ nữ một con như cô ấy. Hắn thường xuyên sang chơi tán tỉnh, cuối cùng cô ấy đã ngã vào lòng hắn.

Vợ thừa nhận mình đã ngoại tình
Vợ thừa nhận mình đã ngoại tình

Vì còn rất yêu vợ nên tôi nhún nhường tha thứ, cầu xin vợ quay về. Nhưng vợ vẫn nhất quyết đi theo tiếng gọi con tim, cạn tình cạn nghĩa khiến tôi phải buông tay. Ngày ra tòa, tôi giành quyền nuôi con, vợ cũng chẳng phản đối vì cô ấy còn muốn rảnh chân để đi theo bồ trẻ.

Bẵng đi khoảng 3 năm, bỗng dưng vợ cũ trở về. Cô ấy xin lỗi tôi, nói những điều rất khách sáo nào là phận em mỏng không có phúc sống bên người chồng tuyệt vời như anh, mong anh tha lỗi cho em. Sau đó cô ấy hỏi thăm con gái của chúng tôi sao rồi, cho cô ấy nhìn con một chút, nhưng lúc đó con bé đi học chưa về.

Vì còn yêu nên tôi nhún nhường xin cô ấy quay về
Vì còn yêu nên tôi nhún nhường xin cô ấy quay về

Sau một hồi dông dài, cô ấy cũng đi vào mục đích chính của mình. Cô ấy về muốn xin tôi một đứa con để níu kéo bồ trẻ, suốt 3 năm cô ấy và người tình không thể kết hôn được vì chưa có con. Gia đình người tình của cô ấy yêu cầu phải có bầu rồi mới cho cưới, cô ấy đã “thả cửa” rồi nhưng mãi chưa thấy tin vui.

Cô ấy tin rằng vấn đề nằm ở người tình vì nghĩ mình đã trải qua một lần sinh nở rồi. Tuy nhiên để chắc ăn cô ấy vẫn đi khám, kết quả bình thường. Sau đó, cô ấy mới gọi người tình đi khám để xem kết quả ra sao, đúng như dự đoán của cô ấy, anh ta có vấn đề và rất khó có con. Tuy nhiên, cô ấy đã đi cửa sau, làm giả kết quả, để bác sĩ nói kết quả bình thường, chỉ cần ăn uống và sinh hoạt khoa học một tý là sẽ có con.

Không ngờ vợ cũ
Không ngờ vợ cũ "mặt dày" muốn xin tôi một đứa con

Vậy nên vì không muốn mất người tình giàu có, lại được kế thừa cơ nghiệp lớn từ gia đình, vợ cũ đã xuống nước xin tôi một đứa con. Người đàn bà ấy khóc lóc, hết lời van nài tôi giúp mình một lần. Trước sự tội nghiệp của vợ cũ, và việc chia tay cũng có phần lỗi của mình khiến tôi cũng bị siêu lòng chút ít, thực lòng tôi rất muốn trả thù cô ấy vì đã bỏ rơi mình và đứa con khi còn quá nhỏ nhưng sự oán hận trong tôi ngày nào rồi cũng sẽ vơi đi. Nhưng nếu tôi chiều theo ý cô ta vậy thì lại sẽ có một người đàn ông nữa đau khổ vì người đàn bà ấy, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giờ tôi rất băn khoăn không biết phải làm sao? 

Chồng chết, lỡ có thai với bố chồng tôi có nên cưới không?

Chồng chết, lỡ có thai với bố chồng tôi có nên cưới không?

Nhiều đêm trăn trở tôi không biết làm sao để hợp thức hóa mối quan hệ giữa tôi và bố chồng. Tôi vừa thấy có lỗi với người đã mất, vừa sợ láng giềng dị nghị nhưng giờ tôi đang ở trong thế khó vì đã có thai với bố chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay