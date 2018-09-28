Ghen là một cảm giác rất khó tả, cảm giác này càng khó chịu khi một trong hai người im lặng, không muốn giải thích. Ngay cả khi xa nhau rồi, chúng ta vẫn ghen, vẫn giận hờn, vẫn chạnh lòng khi thấy người mình thương yêu ngả đầu vào một bờ vai nào khác. Chắc chắn rằng rất nhiều người trong chúng ta đã từng hơn một lần trải qua những cảm xúc khó chịu đó. Có yêu thì mới có ghen tuông giận hờn và mỗi người có cách ghen khác nhau. Ghen tuông là thứ gia vị giúp tình yêu thăng hoa, nhưng cũng là liều thuốc độc đẩy tình yêu vào những sóng gió.

Khi yêu khó tránh khỏi ghen tuông giận hờn

Đây là những câu thơ thú vị viết về sự ghen tuông, giận dỗi trong tình yêu được chúng tôi tuyển chọn giúp người đang yêu, đã yêu và sắp yêu phần nào hiểu được cảm giác này.