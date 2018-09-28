Tuyển tập những câu thơ hay về tình yêu ghen tuông

Phụ nữ yêu 28/09/2018 15:13

Tuyển chọn những câu thơ hay về tình yêu ghen tuông phần nào lột tả được tâm trạng khi đã từng trải qua những cảm xúc rối ren trong tình yêu.

Ghen là một cảm giác rất khó tả, cảm giác này càng khó chịu khi một trong hai người im lặng, không muốn giải thích. Ngay cả khi xa nhau rồi, chúng ta vẫn ghen, vẫn giận hờn, vẫn chạnh lòng khi thấy người mình thương yêu ngả đầu vào một bờ vai nào khác. Chắc chắn rằng rất nhiều người trong chúng ta đã từng hơn một lần trải qua những cảm xúc khó chịu đó. Có yêu thì mới có ghen tuông giận hờn và mỗi người có cách ghen khác nhau. Ghen tuông là thứ gia vị giúp tình yêu thăng hoa, nhưng cũng là liều thuốc độc đẩy tình yêu vào những sóng gió.

Khi yêu khó tránh khỏi ghen tuông giận hờn
Khi yêu khó tránh khỏi ghen tuông giận hờn

Đây là những câu thơ thú vị viết về sự ghen tuông, giận dỗi trong tình yêu được chúng tôi tuyển chọn giúp người đang yêu, đã yêu và sắp yêu phần nào hiểu được cảm giác này.

Tôi hờn ghen, lòng cảm giác khó chịu

Khi em nói thì thầm thương về ai đó

Về tình yêu, về những điều nhỏ nhặt

Tôi đang ghen, tôi ghen lắm người ơi!

(Sưu tầm)

Gà nào chẳng sợ ngắm xôi

Đàn ông sợ vợ thường thôi ngại về

Cãi vợ chỉ có ra đê

Vợ ghen thì nát lòng mề như chơi

 

Sinh ra phụ nữ ông trời...

Cài trong ổ cứng sẵn rồi tính ghen

Nhiều ông vợ đẹp như tiên

Lắm thằng có vợ tính hiền như nai

 

Vợ tôi chúa tể muôn loài

Dù xinh hay xấu nhưng roài vẫn ghen

Có cô ghen kiểu nhỏ nhen

Không cho chồng ngắm những em chân dài

(Tác giả: Anh Nhớ)

Ghen tuông là một thứ gia vị giúp tình yêu thú vị hơn
Ghen tuông là một thứ gia vị giúp tình yêu thú vị hơn

Anh ném mình đi theo gió trăng

Lòng ta tản khắp bốn phương trời

Cửu trùng là chốn xa xôi lạ

Chim én làm sao bay đến nơi?

 

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng

Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng

Muôn sợi hương trầm bay bối rối

Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

 

Giây phút ôi chao! Nguồn cực lạc.

Tình tôi ghen hết thú vô biên

Ai cho châu báu cho thinh sắc

Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.

(Tác giả: Hàn Mặc Tử)

Biết là YÊU mới GHEN

Nhưng nhẹ nhàng thôi nhé

Yêu thương tôi như thế

Giữ tôi bằng tình yêu

 

Giữ tôi bằng sớm chiều

Ân cần và chăm sóc

Sẻ chia bớt khó nhọc

Những lúc tôi khó khăn

 

Thì tôi chẳng phân vân

Trong bộn bề cuộc sống

Cũng có khi xao động

Nhớ em sẽ quay về!!!

(Vợ ơi, đừng ghen nữa! Tác giả: Mưa Mùa Hạ)

Nàng nghĩ tình ta chỉ thế thôi

Chỉ xanh như lá, bạc như vôi

Bao nhiêu mộng ước là trăng gió

Vạn lời thề hẹn chỉ đầu môi.

 

Ta phải làm sao tỏ lòng mình?

Khi người một mực chẳng còn tin

Hờn ghen nên thả tâm vô định

Hay muốn xoá tan cả cuộc tình?

(Thơ Dương Tuấn)

Từ những bài thơ về sự ghen tuông trong tình yêu trên, có thể thấy khi ghen con người trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, đau khổ xen lẫn hạnh phúc.

Đôi khi ghen tuông giúp 2 bạn hiểu nhau hơn
Đôi khi ghen tuông giúp 2 bạn hiểu nhau hơn

Ghen tuông không hẳn là đúng hay sai vì nó thuộc về phạm trù cảm xúc, cảm xúc này rất khó để hiểu, không thể giải thích được. Chúng ta hiểu đơn giản ghen tuông là cảm xúc mà chỉ khi chúng ta yêu thật lòng một ai đó mới có được, vì vậy không yêu thì sẽ không ghen. Tuy nhiên, khi đã yêu thì phải biết làm thế nào để ghen trở thành gia vị ngọt ngào của tình yêu, cho tình yêu thêm chắp cánh bay xa hơn chứ đừng biến ghen tuông thành liều thuốc độc, thành "Đắp mộ cuộc tình".

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