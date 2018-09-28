Tuyển chọn những câu thơ hay về tình yêu ghen tuông phần nào lột tả được tâm trạng khi đã từng trải qua những cảm xúc rối ren trong tình yêu.
Ghen là một cảm giác rất khó tả, cảm giác này càng khó chịu khi một trong hai người im lặng, không muốn giải thích. Ngay cả khi xa nhau rồi, chúng ta vẫn ghen, vẫn giận hờn, vẫn chạnh lòng khi thấy người mình thương yêu ngả đầu vào một bờ vai nào khác. Chắc chắn rằng rất nhiều người trong chúng ta đã từng hơn một lần trải qua những cảm xúc khó chịu đó. Có yêu thì mới có ghen tuông giận hờn và mỗi người có cách ghen khác nhau. Ghen tuông là thứ gia vị giúp tình yêu thăng hoa, nhưng cũng là liều thuốc độc đẩy tình yêu vào những sóng gió.
Đây là những câu thơ thú vị viết về sự ghen tuông, giận dỗi trong tình yêu được chúng tôi tuyển chọn giúp người đang yêu, đã yêu và sắp yêu phần nào hiểu được cảm giác này.
Tôi hờn ghen, lòng cảm giác khó chịu
Khi em nói thì thầm thương về ai đó
Về tình yêu, về những điều nhỏ nhặt
Tôi đang ghen, tôi ghen lắm người ơi!
(Sưu tầm)
Gà nào chẳng sợ ngắm xôi
Đàn ông sợ vợ thường thôi ngại về
Cãi vợ chỉ có ra đê
Vợ ghen thì nát lòng mề như chơi
Sinh ra phụ nữ ông trời...
Cài trong ổ cứng sẵn rồi tính ghen
Nhiều ông vợ đẹp như tiên
Lắm thằng có vợ tính hiền như nai
Vợ tôi chúa tể muôn loài
Dù xinh hay xấu nhưng roài vẫn ghen
Có cô ghen kiểu nhỏ nhen
Không cho chồng ngắm những em chân dài
(Tác giả: Anh Nhớ)
Anh ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi?
Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
Muôn sợi hương trầm bay bối rối
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.
Giây phút ôi chao! Nguồn cực lạc.
Tình tôi ghen hết thú vô biên
Ai cho châu báu cho thinh sắc
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.
(Tác giả: Hàn Mặc Tử)
Biết là YÊU mới GHEN
Nhưng nhẹ nhàng thôi nhé
Yêu thương tôi như thế
Giữ tôi bằng tình yêu
Giữ tôi bằng sớm chiều
Ân cần và chăm sóc
Sẻ chia bớt khó nhọc
Những lúc tôi khó khăn
Thì tôi chẳng phân vân
Trong bộn bề cuộc sống
Cũng có khi xao động
Nhớ em sẽ quay về!!!
(Vợ ơi, đừng ghen nữa! Tác giả: Mưa Mùa Hạ)
Nàng nghĩ tình ta chỉ thế thôi
Chỉ xanh như lá, bạc như vôi
Bao nhiêu mộng ước là trăng gió
Vạn lời thề hẹn chỉ đầu môi.
Ta phải làm sao tỏ lòng mình?
Khi người một mực chẳng còn tin
Hờn ghen nên thả tâm vô định
Hay muốn xoá tan cả cuộc tình?
(Thơ Dương Tuấn)
Từ những bài thơ về sự ghen tuông trong tình yêu trên, có thể thấy khi ghen con người trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, đau khổ xen lẫn hạnh phúc.
Ghen tuông không hẳn là đúng hay sai vì nó thuộc về phạm trù cảm xúc, cảm xúc này rất khó để hiểu, không thể giải thích được. Chúng ta hiểu đơn giản ghen tuông là cảm xúc mà chỉ khi chúng ta yêu thật lòng một ai đó mới có được, vì vậy không yêu thì sẽ không ghen. Tuy nhiên, khi đã yêu thì phải biết làm thế nào để ghen trở thành gia vị ngọt ngào của tình yêu, cho tình yêu thêm chắp cánh bay xa hơn chứ đừng biến ghen tuông thành liều thuốc độc, thành "Đắp mộ cuộc tình".