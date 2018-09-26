Phụ nữ có nên ly hôn khi đang mang thai?

Nhiều chị em lúc mang bầu bị ốm nghén, mệt mỏi nhưng chồng lại vô tâm hờ hững nên nảy sinh tâm lý muốn ly hôn ngay. Nhưng có nên ly hôn chồng khi đang mang thai hay không?

Khi mang thai các chị em không nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ chồng, bản thân sẽ cảm thấy rất tủi thân, dễ bị trầm cảm. Đặc biệt, nếu lấy phải chồng ham nhậu, rượu chè, cờ bạc, có tính gia trưởng, vũ phu… mang bầu không được quan tâm mà còn bị mắng mỏ, bị hắt hủi một mình chắc chắn chị em sẽ nghĩ rằng có chồng thế này thà rằng không có còn hơn. Có nên ly hôn khi mang thai là băn khoăn của nhiều chị em Theo các chuyên gia tâm lý, các chị em đừng vội quyết định chuyện gì, nhất là vấn đề có nên ly hôn khi mang thai lúc bản thân đang tức giận và lòng còn nặng trĩu. Bởi giận quá sẽ mất khôn, hãy chờ khi mình thật bình tĩnh, tâm lý ổn định, “cân đong” tình cảm trong trái tim mình với chồng còn bao nhiêu, sau đó hãy nghĩ đến khả năng cứu vãn cuộc hôn nhân này nếu còn có thể.

Đồng thời, bạn hãy nghĩ kỹ về đứa con trong bụng, cuộc hôn nhân của bạn có đến mức phải tan vỡ để con mình không có cha hay không? Việc gì cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi buông tay. Bạn hãy ngồi lại và nói chuyện nghiêm túc với chồng để tìm cách tháo gỡ mọi khúc mắc, tổ chức lại cuộc sống, xác định tương lai rõ ràng với chồng. Bạn cũng hãy nói rõ mình muốn gì ở anh ấy… trên cơ sở chia sẻ để tìm lại tình yêu trước đây đã dành cho chồng, không chỉ có anh ấy mà bạn cũng cần điều chỉnh để có thể hòa hợp và thích nghi với nhau. Làm mọi cách nhưng nếu cuộc hôn nhân không thể cứu vãn thì nên ly hôn Chỉ khi nào mọi cố gắng hàn gắn thật sự thất bại, chồng vẫn không chịu thay đổi các tật xấu của mình, không biết yêu thương và tôn trọng người vợ phải mang nặng đẻ đau con của anh ta thì bạn mới phải nghĩ đến giải pháp cuối cùng đó là ly hôn. Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định ly hôn bạn cần phải cân nhắc thật kĩ, khi ly hôn thì dễ nhưng khi muốn quay lại sẽ rất khó vì trong lòng của cả hai người ít nhiều gì cũng có sự rạn nứt về tình cảm.

Là người phụ nữ khi bước vào cuộc hôn nhân, ai cũng đều muốn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng nếu không may gặp phải kẻ ích kỷ chỉ sống cho bản thân, không nghĩ cho người khác thì hãy tìm lối thoát cho hôn nhân. Bởi nếu kéo dài dù chỉ một ngày bạn sẽ phải đau khổ thêm một ngày, tinh thần suy sụp, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Càng gắng gượng sống chung thì chỉ khổ cả đời người. Tuy nhiên, đã trở thành vợ chồng, lại sắp có con chung thì không thể nói bỏ là bỏ ngay được, vì thế bạn nên cân nhắc về thời điểm ly hôn. Chị em cần suy nghĩ về thời điểm ly hôn thích hợp Bạn hãy kiên nhẫn thêm một chút, hãy kéo dài thời gian để tập trung tinh thần, sức lực lo cho con và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống sau này của hai mẹ con, đừng bận tâm đến thái độ sống của chồng nữa. Bởi “mẹ tròn con vuông”, sức khỏe tốt khi mang thai mới là vấn đề quan trọng nhất, những gì còn lại bạn có thể giải quyết sau. Khi đã cân nhắc cẩn trọng mọi điều thì bạn không phải lo lắng gì nữa, hãy cố gắng vì tương lai, mặc dù sẽ vất vả bạn sẽ phải vừa làm mẹ và vừa làm cha cho con. Nhưng chắc chắn rằng tư tưởng sẽ thoải mái, mọi khó khăn sắp tới sẽ không thể làm bạn gục ngã vì bạn còn có một thiên thần nhỏ cần phải bảo vệ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-co-nen-ly-hon-khi-dang-mang-thai-298225.html