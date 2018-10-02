Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the

Chuyện vợ chồng 02/10/2018 16:43

Đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng và nỗi khổ lớn nhất chính là bị vợ bạo hành chốn phòng the mà không dám chia sẻ với ai vì sợ mất đi "tôn nghiêm" của người đàn ông, người làm chồng.

Chồng không thể đáp ứng nổi nhu cầu của vợ, đây không phải là tình trạng hiếm gặp thời buổi này. Nhưng chẳng một người chồng nào dám chia sẻ, vì thế mà ít ai nghĩ tới việc chồng lại bị vợ bạo hành chốn phòng the.

Điển hình như trường hợp của anh Viễn, 44 tuổi, quận Thủ Đức, khiếp đảm vì bị vợ bạo hành chốn phòng the, anh đành phải tìm đến bác sĩ tâm lý để cầu cứu. Anh đau khổ, nhục nhã trong từng lời, từng câu khi nhắc tới bị vợ coi thường, chì chiết vì không thể làm vợ “hài lòng” trong chuyện ấy. Ngày trước, vợ thường xuyên đòi hỏi, chủ động đề nghị làm chuyện ấy một cách thường xuyên, ngày nào cũng đề nghị làm “chuyện ấy” đến 3, 4 lần khiến anh rơi vào tình trạng bị vắt kiệt sức vì phải vừa đi làm, vừa chiều vợ. Tuy nhiên, cuộc đời anh trở thành tấm bi kịch kể từ khi bị tai nạn lao động khiến việc vận động gặp khó khăn và khả năng trong chuyện ấy cũng giảm sút. Vì thế một tuần anh chỉ chiều vợ được hai lần là cố lắm rồi.

Bị vợ bạo hành chốn phòng the phái mạnh đành câm nín
Bị vợ bạo hành chốn phòng the phái mạnh đành câm nín

Kể từ ngày đó, anh phải hứng chịu cơn giận của người vợ nhiều hơn. Vợ trở nên ngoa ngoắt, nhiều lúc đi làm về còn bỏ mặc anh, chẳng lo cơm nước cho chồng mà đi đâu chơi đến khuya mới về. Những hôm trái gió trở trời, mặc anh đau đớn với vết thương ở cột sống, vợ vẫn chì chiết thậm chí còn vung tay vung chân với anh. Một tuần đôi lần là không đủ, nhiều lúc lên cơn thèm muốn vợ còn đè anh ra tự làm “chuyện ấy”. Những lúc như vậy, anh hoàn toàn không thể chống cự, cũng chẳng còn đâu là cảm giác nữa đành phải cắn răng chịu đựng cho xong chuyện.

Cũng bị vợ bạo hành chốn phòng the, nhưng trường hợp của anh Cường, 40 tuổi, ở quận 10 còn éo le hơn. Anh cảm thấy mệt mỏi với người vợ “đầu gối tay ấp” của mình. Khi màn đêm buông xuống, anh đều cảm thấy sợ nếu chẳng may làm vợ hụt hẫng trong quan hệ chăn gối. Anh kể: “Ngày trước khi tôi làm quá nhanh, vợ chỉ tỏ vẻ bực bội, khó chịu, càng về sau thì thể hiện bằng lời nói, thậm chí là hành động. Khi thì chê bai, khi thì đạp tôi khỏi giường, giật gối khỏi đầu, thậm chí là tát”.

Đàn ông cũng có nỗi khổ riêng không thể đáp ứng nhu cầu của vợ
Đàn ông cũng có nỗi khổ riêng không thể đáp ứng nhu cầu của vợ

Ngoài những lúc trong phòng the, vợ anh cũng đá thúng đụng nia rồi nói những câu làm tổn thương anh như “anh không làm được cái gì nên hồn” hay là “có chồng cũng như không”. Tất cả những điều này xảy ra là do tình trạng “chưa đến chợ đã hết tiền” của anh gây ra và tình trạng này ngày càng nặng hơn. Anh gần như không còn cảm xúc ân ái và sợ cảm giác nằm cạnh vợ.

Theo các chuyên gia tâm lý, phần lớn, đàn ông đều buộc phải thể hiện mình là một người mạnh mẽ trong mọi chuyện và đương nhiên chuyện ấy cũng phải mạnh. Nếu lỡ không được mạnh chuyện ấy nhưng vẫn phải “phục vụ” người vợ có ham muốn quá cao khiến tâm lý vô cùng nặng nề, thậm chí ám ảnh “kinh hoàng” vì nghĩ mình là nạn nhân bị vợ bạo hành tình dục. Lý do mà phần lớn đàn ông “câm nín” không dám thổ lộ là vì cần phải giữ danh dự, đến chuyện đó còn không làm ra hồn thì kém cỏi, không đáng mặt nam nhi.

Bị vợ bạo hành như vì sĩ diện nên nhiều ông chồng không dám chia sẻ
Bị vợ bạo hành nhưng vì sĩ diện nên nhiều ông chồng không dám chia sẻ

Hơn nữa, nam giới bị vợ ép quan hệ tình dục rất ít khi thổ lộ, trừ trường hợp không thể chịu được thì mới dám chia sẻ. Để giải quyết tình trạng này, tốt nhất các ông chồng nên bình tĩnh ngồi với vợ để chia sẻ, bộc bạch cái khó của bản thân đang gặp phải, để vợ hiểu và thông cảm. Còn nếu khi đã tâm sự và chia sẻ mà người vợ vẫn chê chồng không xứng phái mạnh, không đủ bản lĩnh đàn ông, không biết yêu thương và tôn trọng người chồng thì mới phải nghĩ đến giải pháp cuối cùng đó là ly hôn. 

Hỏi & Đáp: Có nên lấy chồng già không?

Hỏi & Đáp: Có nên lấy chồng già không?

Em 24 tuổi còn người yêu đã 50 tuổi rồi, em đến với anh bằng tình yêu chân thành, không toan tính vụ lợi. Nhưng khi anh đề cập đến chuyện kết hôn thì em lo lắng vì sợ quá chênh lệch về tuổi tác chúng em sẽ không có tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân.

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Từ khóa:   bạo hành tình dục chồng bị vợ bạo hành

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