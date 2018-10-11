Người yêu cũ đi lấy vợ - dù hết yêu mà lòng vẫn cứ hậm hực không yên là vì đâu?

Phụ nữ yêu 11/10/2018 15:35

Người yêu cũ - chỉ là 1 câu nói nhưng ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu cảm xúc - biết bao kỷ niệm - biết bao tiếc nuối. Bởi thế mà cho dù đã không còn là gì của nhau nhưng nhiều người vẫn cảm thấy hậm hực khó chịu khi nghe tin người yêu cũ lấy vợ.

Chúng ta có cảm giác khó chịu và hậm hực thậm chí là suy sụp khi biết người cũ lấy vợ, sở dĩ là do bản thân ghen tức khi tình cũ có hạnh phúc mới. Trong khi đó bản thân mình còn đang đấu tranh để cố quên đi nỗi buồn vì tình yêu tan vỡ. Cái quá khứ ngày xưa vẫn u ám đầu óc, vẫn chìm đắm trong đau khổ thì sự nhỏ nhen trong con người chúng ta cũng sẽ mong muốn người ta phải đau khổ giống như mình.

Người yêu cũ lấy vợ chúng ta cảm giác khó chịu và hậm hực
Người yêu cũ lấy vợ chúng ta cảm giác khó chịu và hậm hực

Thời gian yêu nhau dù ngắn hay dài thì cũng sẽ để lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Vì thế khi chuyện tình cảm rơi vào khủng hoảng và tan vỡ, chúng ta sẽ thấy chán nản và bực bội. Khi biết tin người yêu cũ lấy vợ, chúng ta không thể chấp nhận được thực tế mọi thứ đã kết thúc. Chưa gì người cũ đã có thể tìm ngay cho mình một đối tượng mới và vui vẻ trở lại thì chúng ta sẽ có một chuỗi cảm xúc như đau khổ, tức giận, căm ghét… là điều hiển nhiên. Bởi chúng ta đang ghen tỵ với sự hồi phục nhanh chóng của “đối phương”. Chúng ta không cam tâm khi nhìn thấy người cũ có tình yêu mới, sống hạnh phúc trong khi bản thân vẫn còn tình cảm với người cũ.

Cái bóng của người yêu cũ trong lòng chúng ta còn quá lớn. Khi chúng ta nhận thấy những điều mình từng trân trọng đang được chia sẻ với người mới, bản thân thật sự đã bị thay thế, sẽ cảm thấy tổn thương và suy sụp vô cùng. Những cử chỉ chăm sóc yêu thương, những niềm vui nỗi buồn được chia sẻ, đặc biệt là những nụ hôn ngọt ngào và sự ân ái hết mình không còn dành cho mình mà là dành cho người khác, lòng đố kị, ghen ghét trong mỗi chúng ta sẽ trỗi dậy. Những thói quen và ký ức cũ khiến bạn bị chùn chân khi phải đối diện thực tế. Sự hậm hực, khó chịu khi nghe tin người cũ lấy vợ thể hiện bạn đang có cảm giác thua cuộc, ghen tỵ thậm chí không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng là người cũ đã có người mới và sắp lấy cưới vợ nhưng người đó không phải là mình.

Chúng ta đau khổ khi người yêu cũ lấy vợ
Chúng ta đau khổ khi người yêu cũ lấy vợ

Chắc chắn rằng có rất nhiều người trong chúng ta cũng đã tự nhủ với lòng là sẽ quên đi tất cả những thứ thuộc về người yêu cũ nhưng lại không thể làm được. Vậy nên khi nghe tin người cũ sắp lấy vợ lại thấy tiếc nuối tình cảm, đứng ngồi không yên, vẫn cứ hậm hực, ghen tuông, khó chịu. Thậm chí có người không chịu đựng nổi đã chủ động gọi cho người ấy để gặp lại. Tuy nhiên, làm vậy cũng chẳng được vì đối với người cũ giờ chúng ta đã là quá khứ và không còn có ý nghĩa gì nữa. Do đó, dù có hậm hực, khó chịu thì bản thân chúng ta cũng hãy để mọi chuyện trôi qua và tự cho mình cơ hội để được vui vẻ và tìm lại tình yêu đích thực.

Chỉ khi nào buông bỏ được tất cả quá khứ với người yêu cũ thì chúng ta sẽ không còn ghen tuông và hậm hực nữa. Nếu vẫn còn hậm hực, ghen tức thì có nghĩa là chúng ta còn yêu và ích kỉ không hài lòng với niềm hạnh phúc riêng của họ – điều mà chúng ta chưa có được. Khi chưa có được hạnh phúc thì chúng ta cũng muốn họ không có được hạnh phúc.

Người cũ chỉ là người dưng nhưng vẫn làm chúng ta vấn vương
Người cũ chỉ là người dưng nhưng vẫn làm chúng ta vấn vương

Trên thực tế, chúng ta chẳng cần phải hậm hực hay ghen tức với người cũ để làm gì bởi chắc chắn ở ngoài kia sẽ có một người tốt hơn và xứng đáng hơn với chúng ta. Vì thế chúng ta chẳng có lý do gì để mình bận lòng vì một người dưng. 

Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the

Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the

Đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng và nỗi khổ lớn nhất chính là bị vợ bạo hành chốn phòng the mà không dám chia sẻ với ai vì sợ mất đi "tôn nghiêm" của người đàn ông, người làm chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm trạng khi người yêu đi lấy vợ người mình yêu đi lấy vợ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 37 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 43 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này