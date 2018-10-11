Người yêu cũ đi lấy vợ - dù hết yêu mà lòng vẫn cứ hậm hực không yên là vì đâu?

Người yêu cũ - chỉ là 1 câu nói nhưng ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu cảm xúc - biết bao kỷ niệm - biết bao tiếc nuối. Bởi thế mà cho dù đã không còn là gì của nhau nhưng nhiều người vẫn cảm thấy hậm hực khó chịu khi nghe tin người yêu cũ lấy vợ.

Chúng ta có cảm giác khó chịu và hậm hực thậm chí là suy sụp khi biết người cũ lấy vợ, sở dĩ là do bản thân ghen tức khi tình cũ có hạnh phúc mới. Trong khi đó bản thân mình còn đang đấu tranh để cố quên đi nỗi buồn vì tình yêu tan vỡ. Cái quá khứ ngày xưa vẫn u ám đầu óc, vẫn chìm đắm trong đau khổ thì sự nhỏ nhen trong con người chúng ta cũng sẽ mong muốn người ta phải đau khổ giống như mình. Người yêu cũ lấy vợ chúng ta cảm giác khó chịu và hậm hực Thời gian yêu nhau dù ngắn hay dài thì cũng sẽ để lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Vì thế khi chuyện tình cảm rơi vào khủng hoảng và tan vỡ, chúng ta sẽ thấy chán nản và bực bội. Khi biết tin người yêu cũ lấy vợ, chúng ta không thể chấp nhận được thực tế mọi thứ đã kết thúc. Chưa gì người cũ đã có thể tìm ngay cho mình một đối tượng mới và vui vẻ trở lại thì chúng ta sẽ có một chuỗi cảm xúc như đau khổ, tức giận, căm ghét… là điều hiển nhiên. Bởi chúng ta đang ghen tỵ với sự hồi phục nhanh chóng của “đối phương”. Chúng ta không cam tâm khi nhìn thấy người cũ có tình yêu mới, sống hạnh phúc trong khi bản thân vẫn còn tình cảm với người cũ.

Cái bóng của người yêu cũ trong lòng chúng ta còn quá lớn. Khi chúng ta nhận thấy những điều mình từng trân trọng đang được chia sẻ với người mới, bản thân thật sự đã bị thay thế, sẽ cảm thấy tổn thương và suy sụp vô cùng. Những cử chỉ chăm sóc yêu thương, những niềm vui nỗi buồn được chia sẻ, đặc biệt là những nụ hôn ngọt ngào và sự ân ái hết mình không còn dành cho mình mà là dành cho người khác, lòng đố kị, ghen ghét trong mỗi chúng ta sẽ trỗi dậy. Những thói quen và ký ức cũ khiến bạn bị chùn chân khi phải đối diện thực tế. Sự hậm hực, khó chịu khi nghe tin người cũ lấy vợ thể hiện bạn đang có cảm giác thua cuộc, ghen tỵ thậm chí không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng là người cũ đã có người mới và sắp lấy cưới vợ nhưng người đó không phải là mình. Chúng ta đau khổ khi người yêu cũ lấy vợ Chắc chắn rằng có rất nhiều người trong chúng ta cũng đã tự nhủ với lòng là sẽ quên đi tất cả những thứ thuộc về người yêu cũ nhưng lại không thể làm được. Vậy nên khi nghe tin người cũ sắp lấy vợ lại thấy tiếc nuối tình cảm, đứng ngồi không yên, vẫn cứ hậm hực, ghen tuông, khó chịu. Thậm chí có người không chịu đựng nổi đã chủ động gọi cho người ấy để gặp lại. Tuy nhiên, làm vậy cũng chẳng được vì đối với người cũ giờ chúng ta đã là quá khứ và không còn có ý nghĩa gì nữa. Do đó, dù có hậm hực, khó chịu thì bản thân chúng ta cũng hãy để mọi chuyện trôi qua và tự cho mình cơ hội để được vui vẻ và tìm lại tình yêu đích thực.

Chỉ khi nào buông bỏ được tất cả quá khứ với người yêu cũ thì chúng ta sẽ không còn ghen tuông và hậm hực nữa. Nếu vẫn còn hậm hực, ghen tức thì có nghĩa là chúng ta còn yêu và ích kỉ không hài lòng với niềm hạnh phúc riêng của họ – điều mà chúng ta chưa có được. Khi chưa có được hạnh phúc thì chúng ta cũng muốn họ không có được hạnh phúc. Người cũ chỉ là người dưng nhưng vẫn làm chúng ta vấn vương Trên thực tế, chúng ta chẳng cần phải hậm hực hay ghen tức với người cũ để làm gì bởi chắc chắn ở ngoài kia sẽ có một người tốt hơn và xứng đáng hơn với chúng ta. Vì thế chúng ta chẳng có lý do gì để mình bận lòng vì một người dưng.

Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the Đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng và nỗi khổ lớn nhất chính là bị vợ bạo hành chốn phòng the mà không dám chia sẻ với ai vì sợ mất đi "tôn nghiêm" của người đàn ông, người làm chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-yeu-cu-di-lay-vo-du-het-yeu-ma-long-van-cu-ham-huc-khong-yen-la-vi-dau-299327.html