Vợ chồng quan hệ sau sinh mổ 1 tháng có thai không?

Chuyện vợ chồng 29/10/2018 16:40

Nhiều cặp vợ chồng đã "không nghe lời bác sĩ" mà quan hệ ngay sau sinh mổ 1 tháng. Vậy nếu lỡ quan hệ như vậy liệu có thể có thai tiếp không?

Thông thường, sau sinh mổ 1 tháng, nhiều chị em vẫn chưa thấy kinh nguyệt xuất hiện trở lại. Đồng thời, thời gian này đang còn cho con bú nên các cặp đôi cho rằng sẽ không bị dính bầu. Tuy nhiên, chính sự chủ quan này đã khiến nhiều cặp vợ chồng rơi vào trường hợp “khó đỡ”, dính bầu khi vừa sinh con xong và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên chức cha mẹ lần 2.

Quan hệ sau sinh mổ 1 tháng vẫn có thể mang thai

Theo các bác sĩ chuyên khoa, dù sinh thường hay sinh mổ mà không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ sau sinh 1 tháng thì vẫn có thể mang thai dù hiện tượng kinh nguyệt sau sinh chưa xuất hiện. Bởi dù chưa có kinh nguyệt nhưng hàng tháng trứng của phụ nữ vẫn rụng và vẫn có khả năng thụ thai bình thường.

Quan hệ sau sinh mổ 1 tháng vẫn có thể có thai
Quan hệ sau sinh mổ 1 tháng vẫn có thể có thai

Lúc này mà dính bầu thì người chịu thiệt thòi vẫn là đứa con mới sinh, cơ thể người mẹ cũng chưa kịp hồi phục. Ngoài ra người mẹ sẽ không thể tập trung chăm sóc cho con, đứa trẻ mới sinh cũng phải san sẻ tình yêu thương của người mẹ với em bé trong bụng, nếu gia đình kinh tế khó khăn thì việc có thai khi vừa mới sinh con sẽ là một gánh nặng không nhỏ.

Chưa hết, do tử cung chưa phục hồi hoàn toàn sau cuộc vượt cạn khó nhọc mà mang thai lần 2 gần nhau sẽ nguy hiểm, tác động không nhỏ tới sức khỏe người mẹ.

Ảnh hưởng của việc quan hệ sớm sau sinh mổ

Sau sinh mổ 1 tháng cơ thể người mẹ vẫn phải chịu nhiều đau đớn từ các vết mổ. Vì vậy, dù bản thân có ham muốn như thế nào thì người mẹ cũng nên kiềm chế. Bên cạnh đó, cũng không nên vì chiều chồng, vết thương chưa lành mà đã quan hệ.

Khi không kiêng cữ tốt, quan hệ vợ chồng sau sinh mổ 1 tháng sẽ gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc về sau như:

Người vợ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa

Quan hệ sớm sau sinh, sản phụ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa
Quan hệ sớm sau sinh, sản phụ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa

Quan hệ sau sinh quá sớm khi vết mổ chưa lành sẽ gây ra rất nhiều nguy hại đến sức khỏe và đời sống vợ chồng sau này. Người vợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe và dễ mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Sau sinh cơ thể của các chị em còn yếu, hệ miễn dịch kém, khi quan hệ vợ chồng sớm dễ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục dễ bị sản giật… gặp nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai lần tới.

Đau rát, tổn thương vết mổ

Tuy chưa có con số chính xác về thời gian quan hệ sau sinh an toàn. Tuy nhiên, theo tiến trình hồi phục các cơ quan trong cơ thể, các bác sĩ cho rằng sau sinh mổ vợ chồng chỉ nên quan hệ lần đầu trở lại trong khoảng 6-8 tuần sau sinh.

Do đó, mới sinh xong 5 tuần các cặp vợ chồng vẫn nên kiêng cữ. Bởi nếu quan hệ sớm việc “hoạt động mạnh” có thể khiến vết mổ bị nứt, đau rát, dễ nhiễm trùng. Hơn nữa, thời gian này hormone estrogen của các chị em khá thấp, âm đạo khô và tính đàn hồi kém nên dễ bị tổn thương khi làm “chuyện ấy”.

Căng thẳng, mệt mỏi, sợ gần gũi

Quan hệ sớm sau sinh khiến các chị em mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe
Quan hệ sớm sau sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống vợ chồng sau này

Sau khi sinh mổ cơ thể sản phụ rất yếu ớt, cộng với việc chăm con, lo sợ vết thương bị nứt, khi quan hệ sớm sẽ dẫn đến tâm lý căng thẳng, không tìm được cảm giác thoải mái khi gần gũi chồng. Thậm chí, vì quan hệ sớm mà có thai ngoài ý muốn sẽ gây ra ám ảnh tâm lý, khiến nhiều chị em sợ chuyện chăn gối.

Vì thế, để tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra và không có thai ngoài ý muốn, sau sinh 1 tháng hay 4 hoặc 5 tháng nếu chưa hồi phục hoàn toàn thì các chị em cũng nên kiêng cữ thật tốt, chú ý chăm sóc sức khỏe của mình và nên dùng biện pháp tránh thai phù hợp. Người chồng lúc này cũng cần phải thông cảm và động viên vợ, không nên đòi hỏi quá mức.

Cách âu yếm làm chàng thích chỉ muốn "lâm trận" ngay tức khắc

Cách âu yếm làm chàng thích chỉ muốn "lâm trận" ngay tức khắc

Khi làm “chuyện ấy” chàng rất thích được bạn tình âu yếm, vuốt ve. Nếu vẫn chưa biết làm thế nào để âu yếm làm chàng thích thì chị em hãy học ngay những cách sắp được giới thiệu dưới đây nhé!

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