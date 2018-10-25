Bị đau bụng sau khi quan hệ có thai không?

Đau bụng sau khi quan hệ tình dục là một trong những hiện tượng mà phụ nữ thường gặp. Hiện tượng này xuất hiện nhiều khi sex vào thời gian sắp có kinh nguyệt. Điều này khiến cho các chị em lo lắng, cho rằng đây là dấu hiệu mình đã có thai.

Phụ nữ có thể mang thai sau 24 tiếng kể từ khi quan hệ tình dục. Nhưng lúc này chưa có dấu hiệu cụ thể gì để nhận biết. Những dấu hiệu mang thai đầu tiên sẽ xuất hiện sau khoảng 7 ngày kể từ ngày thụ thai. Nhưng trên thực tế, phần lớn các chị em chỉ nhận ra mình có thai từ 6 - 8 tuần, tức là khi không thấy có “đèn đỏ”, que thử thai hiện lên 2 vạch. Vì vậy, khi quan hệ mà không dùng biện pháp gì bảo vệ và sau đó mà đau bụng thì bạn cần lưu ý, rất có thể bạn đã mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

Đau bụng sau khi quan hệ có thể đã có thai Theo các bác sĩ chuyên khoa, một số chị em sẽ thấy đau bụng dưới âm ỉ sau khi quan hệ có khả năng là đã mang thai. Bởi vì lúc này dương vật thâm nhập gây áp lực lên thành cổ tử cung mà trứng đang làm tổ, gây nên các cơn co thắt, khiến những cơn đau bụng dưới xuất hiện. Đau bụng dưới cũng có thể là dấu hiệu nhận biết có thai Tuy nhiên, nếu đau bụng dưới sau khi quan hệ 3 ngày hay đau bụng dưới khi quan hệ sâu thì rất khó nhận biết được đó có phải là dấu hiệu có thai hay không. Bởi có rất nhiều nguyên nhân phức tạp gây ra tình trạng này. Trong số đó có một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu, viêm lộ tuyến cổ tử cung, bệnh tình dục như: lậu, giang mai, mụn rộp sinh dục… hoặc là do quan hệ quá mạnh bạo, tư thế quan hệ làm tử cung của bạn tình bị kích thích mạnh khiến nó co bóp và gây ra tình trạng bị đau bụng dưới sau khi quan hệ.

>> Cách chữa đau bụng dưới sau khi quan hệ Ngoài ra, nếu quan hệ vào thời gian sắp có kinh nguyệt cũng có thể xuất hiện hiện tượng đau bụng dưới. Bởi khi rụng trứng, buồng trứng thường rụng một quả trứng cùng với một số chất dịch và máu, gây kích ứng niêm mạc gây ra các chứng đau. Cộng thêm với việc chịu sự tác động của sex sẽ khiến hiện tượng đau bụng trở nên rõ ràng hơn. Đau bụng dưới khi quan hệ cũng có thể do bệnh phụ khoa gây nên Vì vậy, nếu chỉ dựa vào tình trạng đau bụng sau khi quan hệ mà không thăm khám, xét nghiệm đầy đủ thì khó lòng xác định chính xác là đã có thai hay không. Do đó, bạn không nên chủ quan, để biết mình có thai hay không tốt nhất là nên đi khám càng sớm càng tốt. Nếu có thai còn biết cách để chăm chút bản thân thật tốt, giúp mẹ và bé trải qua thời gian thai kỳ khỏe mạnh. Còn nếu có bất thường gì về vấn đề sức khỏe có thể kịp thời tìm ra nguyên nhân và chữa trị triệt để. Thời gian dễ đậu thai nhất Thông thường, thời điểm khả năng thụ thai cao nhất diễn ra khi quan hệ tình dục vào giai đoạn rụng trứng và không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Với những chị em nào có chu kì kinh nguyệt đều đặn, thời điểm rụng trứng sẽ rơi vào ngày thứ 14 (giữa chu kì). Thời điểm dễ thụ thai sẽ dao động 2-3 ngày trước và sau ngày dự kiến rụng trứng này. Hạn chế quan hệ vào thời điểm rụng trứng để tránh có thai Các cặp đôi quan hệ vào thời điểm này rất dễ thụ thai nếu không dùng bất cứ phương thức tránh thai nào. Chính vì vậy, để không có thai ngoài ý muốn các bạn nên hạn chế quan hệ vào thời điểm này đồng thời trong quá trình quan hệ nên dùng các biện pháp tránh thai an toàn.

Bật mí các tuyệt chiêu quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất Trong chuyện sinh hoạt tình dục, để quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất thì cả hai phải biết rõ điểm G kích thích của nhau mới có thể khiến đối phương “thỏa mãn”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dau-bung-sau-khi-quan-he-co-thai-khong-301362.html