Tuy nhiên, do mặc cảm và e ngại nên những người mắc bệnh này thường không đến khám chữa tại cơ sở y tế, phải gánh chịu những hậu quả khôn lường.

Cách điều trị bệnh liệt dương?

Bệnh liệt dương hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu áp dụng đúng phương pháp chữa trị. Căn cứ vào từng trường hợp mà có cách điều trị khác nhau.

Bệnh liệt dương do yếu tố tâm lý

Liệt dương là căn bệnh khiến đàn ông cảm thấy tự ti và mặc cảm

Nếu bệnh liệt dương do yếu tố tâm lý gây ra cần sử dụng liệu pháp tâm lý trị liệu. Trong quá trình trị bệnh, muốn đạt được kết quả cải thiện cao, nam giới phải xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Đặc biệt cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, giữ tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái. Như vậy thì sau 1 thời gian chữa trị dương vật mới có khả năng cương cứng trở lại bình thường.

Bệnh liệt dương do yếu tố thể chất

Bệnh liệt dương do yếu tố thể chất cần phải chẩn đoán chính xác bệnh lý gây ra thì mới có thể đưa ra hướng điều trị thích hợp.

Bệnh liệt dương do yếu tố thể chất có thể do suy giảm testosterone, cao huyết áp, tiểu đường, tổn thương tủy sống, bệnh lý tuyến tiền liệt, chấn thương vùng chậu, chấn thương bộ phận sinh dục... gây ra. Thông thường, bệnh liệt dương do yếu tố thể chất thì phải:

+ Điều trị bằng thuốc: Uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, các loại thuốc làm tăng hormone sinh dục nam testosterone, chống xuất tinh sớm.

+ Cũng có thể là thực hiện phẫu thuật đặt miếng ghép nhân tạo vào dương vật giúp dương vật cương cứng hơn. Tuy nhiên phương pháp này khá tốn kém.

Quá trình điều trị liệt dương cần có sự giúp đỡ của bạn tình

Phần lớn, liệt dương ở những nam giới trẻ tuổi là do các yếu tố tâm lý, còn ở những nam giới lớn tuổi là do các yếu tố thể chất gây nên. Nhưng dù là do yếu tố thể chất hay tâm lý thì nam giới cũng cần nhờ đến sự giúp đỡ của bạn tình. Bởi vai trò của người bạn tình rất quan trọng, sự giúp đỡ của họ thường có tác dụng từ mặt tâm lý và tạo ra sự hòa hợp giữa hai người trong chuyện ấy. Chính điều này giúp nam giới có động lực chữa trị, đồng thời tự tin hơn về bản thân cũng như về các hành động trong chuyện ấy.