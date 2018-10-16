Không ít phụ nữ từ lúc còn đi học đã bị gán cho nỗi oan mang tên "Bệnh thèm trai", biểu hiện qua những lần hay ngất xỉu nhưng chỉ cần có hơi ấm của đàn ông là lập tức khỏe lại. Vậy khoa học giải thích thế nào về trường hợp này?

"Bệnh thèm trai" ở nữ giới được xếp vào nhóm bệnh rối loạn tâm thần phân ly. Với những biến đổi của cơ thể khi trưởng thành, bệnh thường mất sau khi kết hôn. Với những dấu hiệu, cách xử lý tại chỗ của bệnh mà người ta gán luôn cái tên là bệnh thèm trai hay thiếu hơi trai cho những cô nàng này. Bệnh thèm trai ở nữ giới là gì? "Bệnh thèm trai" ở nữ giới có tên khoa học là Hysteria. Căn bệnh này biết đến từ thời cổ Hy Lạp nhưng mãi đến năm 1859, Briquet mới mô tả đầy đủ căn bệnh này một cách khoa học và hệ thống.

Bệnh thèm hơi trai ở nữ giới có tên khoa học là Hysteria Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân gây ra căn bệnh có thể là do bị chấn thương tâm lý, lo sợ cao độ, tức giận bi quan, người bệnh tưởng mình bị bệnh hiểm nghèo. Những người nhân cách yếu, kém ý chí, thần kinh bất bình thường, bị nhiễm độc, nhiễm trùng, bệnh tim mạch hoặc được nuông chiều từ nhỏ... dễ mắc bệnh Hysteria. Họ thường có xu hướng trầm trọng hóa những vấn đề mình gặp. Co giật, co cứng, run, kêu khóc, cảm xúc hỗn độn, nói không chuẩn, không ăn nhập với chủ đề xung quanh, gào thét không rõ lý do, ý thức ít bị rối loạn, có ảo giác, đột nhiên ngất lịm, rối loạn cảm giác… là những biểu hiện của căn bệnh này. Bệnh dễ phát sinh do tăng cảm xúc, ám thị những người có nhân cách yếu. Những người bị mắc căn bệnh này thường có xu hướng bị hấp dẫn về mặt tình dục.

Loại bệnh này khiến nữ giới bị hấp dẫn về mặt tình dục, nghiện khó dứt bỏ Khi đã bị hấp dẫn bởi một ai đó, não của người bệnh sẽ tiết ra hoá chất dopamine. Lúc này phần não xử lý tình cảm bùng nổ làm cho tim đập nhanh gấp 3 lần bình thường, dồn máu lên má và cơ quan sinh dục, tạo ra cảm giác bồn chồn ở trong lòng. Cách chữa trị bệnh thèm hơi trai ở nữ giới? Các chuyên gia khuyến cáo, những gia đình nào có thành viên mắc “bệnh thèm hơi trai” thì cần tránh tập trung, không nên chăm sóc quá chu đáo khiến bệnh nặng thêm, nhưng phải tôn trọng bệnh nhân. Căn bệnh này được điều trị bằng phương pháp tâm lý, thôi miên, tạo quan hệ tốt giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cơn bệnh sẽ qua đi trong thời gian ngắn và tình trạng bệnh sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, ở một số trường hợp bị mắc bệnh thèm hơi trai nặng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác điều trị, bác sĩ sẽ cần sử dụng thuốc Benzodiazepin, sau đó dùng thuốc chống trầm cảm liều thấp như Elavil, hoặc các thuốc mới như Prozac, Remeron, Sertralin... đồng thời kết hợp với phương pháp tâm lý để điều trị. Thời gian điều trị bệnh này khá dài Trong bảng phân loại bệnh quốc tế, căn bệnh Hysteria gặp ở 0,3-0,5% dân số, thường là phụ nữ (gấp 10 lần so với nam). Cũng giống như nghiện ma tuý, rượu, thuốc lá, bệnh thèm hơi trai ở nữ giới cũng là thói quen khó bỏ. Vì thế thời gian điều trị sẽ lâu, nhưng chỉ cần người trong cuộc đã có ý thức muốn cai thì cơ hội chữa khỏi sẽ rất cao. Việc phòng bệnh cần phải có tính chiến lược bằng các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm lý học đường. Gia đình và nhà trường phải phổ cập các kiến thức về căn bệnh này. Mọi người cần sống chan hòa, có tinh thần tập thể, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau để loại trừ các yếu tố gây căng thẳng, môi trường thuận lợi cho bệnh phát sinh.

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