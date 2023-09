Bệnh thèm hơi trai ở nữ giới có tên khoa học là Hysteria

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân gây ra căn bệnh có thể là do bị chấn thương tâm lý, lo sợ cao độ, tức giận bi quan, người bệnh tưởng mình bị bệnh hiểm nghèo. Những người nhân cách yếu, kém ý chí, thần kinh bất bình thường, bị nhiễm độc, nhiễm trùng, bệnh tim mạch hoặc được nuông chiều từ nhỏ... dễ mắc bệnh Hysteria. Họ thường có xu hướng trầm trọng hóa những vấn đề mình gặp.

Co giật, co cứng, run, kêu khóc, cảm xúc hỗn độn, nói không chuẩn, không ăn nhập với chủ đề xung quanh, gào thét không rõ lý do, ý thức ít bị rối loạn, có ảo giác, đột nhiên ngất lịm, rối loạn cảm giác… là những biểu hiện của căn bệnh này. Bệnh dễ phát sinh do tăng cảm xúc, ám thị những người có nhân cách yếu. Những người bị mắc căn bệnh này thường có xu hướng bị hấp dẫn về mặt tình dục.