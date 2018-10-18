Bật mí các tuyệt chiêu quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất

Trong chuyện sinh hoạt tình dục, để quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất thì cả hai phải biết rõ điểm G kích thích của nhau mới có thể khiến đối phương “thỏa mãn”.

Theo các nhà nghiên cứu tình dục học, sự ham muốn của phụ nữ lâu hơn và khó kích thích hơn ở nam giới. Khi quan hệ phụ nữ chỉ cần vuốt ve mơn trớn cơ thể và cậu nhỏ thì nam giới đã bị kích thích lên cao trào rồi. Nhưng ở nữ giới, cần phải kết hợp rất nhiều yếu tố và kỹ thuật mới có thể kích thích sự ham muốn ở nàng và khiến nàng đạt khoái cảm cao nhất. Vì vậy, để được nếm trải cái cảm giác khoái cảm đê mê cùng nhau thì nam giới cần tinh tế một chút, kéo léo áp dụng các tuyệt chiêu dưới đây để kích thích nàng. Như vậy, mỗi lần quan hệ nàng sẽ đê mê vì sướng, cùng bạn chìm trong cõi thiên thai của sự thỏa mãn dục vọng.

Hôn nghệ thuật khiến nàng dâng trào cảm xúc Hôn nàng mãnh liệt dâng trào cảm xúc Nụ hôn đặt lên môi khiến nàng hạnh phúc, sau đó di chuyển xuống phần cổ, ngực, rốn và hông sẽ làm nàng thổn thức. Càng hôn sâu nàng càng thích thú. Kích thích nàng bằng bàn tay mềm mại Màn dạo đầu vô cùng quan trọng, có tác dụng kích thích dục vọng ẩn chứa trong nàng để khi quan hệ dễ đạt khoái cảm nhất. Vì thế, bạn hãy dùng bàn tay mềm mại của mình để kích thích nhũ hoa của nàng một cách nhẹ nhàng, mơn trớn qua lại hai bên để khiến nàng hưng phấn. Sau đó, bạn vừa hôn nàng và dùng đôi tay ảo diệu của mình kích thích khắp nơi trên cơ thể nàng. Từ hai nhũ hoa sau đó di chuyển xuống vùng kín của nàng, mơn trớn vào trong âm đạo để kích thích khoái cảm lên cao trào.

Sử dụng chiếc lưỡi uyển chuyển Di chuyển chiếc lưỡi uyển chuyển để làm nàng sướng Để chắc chắn rằng nàng hoàn toàn cảm nhận được khoái cảm, cực sướng, phái mạnh hãy kết hợp sử dụng lưỡi cùng với tay để kích thích âm đạo của nàng. Di chuyển chiếc lưỡi nhẹ nhàng, mơn trớn quanh âm đạo. Chiếc lưỡi của bạn cứ thong thả, thoải mái, trêu chọc “cô bé” từ phía ngoài, sau đó tấn công nhanh và sâu hơn vào bên trong để kích thích điểm G nhạy cảm này. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho tới khi nàng không thể chịu đựng thêm, quá sung sướng thì hãy nhanh chóng để “cậu bé” tiếp xúc “cô bé”. Kỹ thuật này là màn khởi động hoàn hảo giúp âm vật làm quen dần với sự xâm chiếm của “cậu bé”, tránh sự đột ngột, đau đớn sẽ xảy ra. Sử dụng “sức mạnh” của “cậu nhỏ” “Cậu nhỏ” là một công cụ cực kì lợi hại mà nam giới không thể bỏ qua. Vì thế, bạn hãy sử dụng “sức mạnh” của nó để làm nàng sung sướng và mê mệt hơn bao giờ hết. Hãy làm nàng hạnh phúc với "cậu nhỏ" khỏe mạnh Bạn đừng vội vàng “thâm nhập” “cô bé”, hãy dùng đầu của cậu nhỏ mơn trớn, trêu đùa “cô bé” ở phía bên ngoài, đi loanh quanh và tiếp xúc nhẹ, để dịch nhầy chảy ra. Sau đó, mới cho “cậu nhỏ” thâm nhập sâu hơn vào phía trong âm vật và giữ nguyên vị trí này. Lúc này, sẽ có một luồng khoái cảm chạy qua người nàng. Bởi trong quá trình đi vào trong, dương vật sẽ tiếp xúc với rất nhiều dây thần kinh tập trung tại khu vực âm đạo, khiến nàng dễ dàng đạt cực khoái. Càng thâm nhập sâu, cảm giác gần gũi cùng với sự bó chặt nơi âm hộ sẽ khiến nàng run lên vì sung sướng. Lúc này, cả hai sẽ cảm thấy hòa tan vào nhau, vô cùng hạnh phúc.

Bị liệt dương có chữa được không? Liệt dương là bệnh mà bất kỳ cánh mày râu nào cũng e ngại vì nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và chức năng sinh lý. Bởi thế mà "Liệt dương có chữa được không" là một trong những vấn đề mà nam giới rất quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-cac-tuyet-chieu-quan-he-de-dat-khoai-cam-nhat-300914.html