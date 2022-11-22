Cách quan hệ của vua chúa ngày xưa: Khám phá những bí ẩn thú vị

Chính vì được thực hành trước nên đến khi thành thân, các vị Hoàng đế luôn có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện ấy. Tuy nhiên, khi đã lên làm Hoàng đế thì họ không được mặc sức tung hoành mà phải sinh hoạt điều độ.

Theo quy định của các triều đại phong kiến Trung Quốc, trong cung, đàn ông từ 13 tới 17 tuổi đã đủ trưởng thành để yên bề gia thất. Các hoàng tử phải trải qua “bài học vỡ lòng” về tình dục, đó là lâm hạnh cùng đàn bà trước phút thành thân để có thể nhuần nhuyễn chuyện giường chiếu. Thậm chí có người còn sinh con đẻ cái với “thầy” – người phụ nữ có nhiệm vụ rèn giũa từng bước đi đầu đời trong chuyện phòng the cho đấng quân vương.

Cách quan hệ của vua chúa ngày xưa được thái giám cảnh vụ ghi chép lại cụ thể. Theo đó, nếu Hoàng đế muốn tìm một mỹ nữ để “mây mưa”, thái giám sẽ đưa ra những tấm danh bài đặt trong một chiếc đĩa bạc lớn, để trước mặt Hoàng đế cùng các món ăn. Sau khi Hoàng đế chọn xong, thái giám sẽ úp danh bài của cung phi đó rồi đặt lại chiếc đĩa bạc. Sẽ có một thái giám khác nhận tấm danh bài và thông báo cho cung phi đó tắm nước thơm, chuẩn bị hầu vua (gọi là thị thẩm).

Vua chúa ngày xưa chỉ được quan hệ 30 phút!

Đến giờ vào hầu vua, thái giám sẽ cởi bỏ toàn bộ y phục của cung phi, dùng một tấm khăn choàng lông vũ bọc cơ thể lại, vác trên lưng mang đến cung của Hoàng đế. Đây là cách an toàn để bảo vệ Hoàng đế phòng tránh việc cất giấu vũ khí trong người ám sát vua.

Cung phi phải chờ cho hoàng đế nằm xuống, chỉ được bò vào giường từ phía dưới chân Hoàng đế. Khi hoàng đế và cung phi ái ân, các thái giám không được phép làm gì khác ngoài việc lặng lẽ quan sát, ghi chép rõ ràng ngày, tháng, năm để làm bằng chứng về việc mang thai. Thời gian cho chuyện ấy thông thường kéo dài 30 phút. Bởi “30 phút” là thời gian khá là vừa vặn, không quá nhanh không quá chậm, không tổn hại sức khỏe. Chính vì vậy, khi hết thời gian quy định, thái giám sẽ hô một câu “Hết giờ rồi”. Thông thường, những lời nhắc nhở sẽ được vang lên nhiều lần cho đến khi Hoàng đế vì ngại ngùng mà rời cung phi mới thôi. Hoàng đế sẽ đi đến chỗ thái giám còn cung phi thì mặc lại áo và sau đó lui khỏi phòng.

Có thể thấy, chuyện “ân ái” của vua chúa ngày xưa khá dập khuôn và gò bó. Chuyện ấy luôn bị kiểm soát chứ không thoải mái như bây giờ.

Cách tăng cường thể lực cho vua chúa trong “chuyện ấy”

Ngày xưa, để “bổ thận tráng dương”, luôn đảm bảo có sức khỏe tốt để “chinh chiến” trong chốn phòng the, vua chúa sẽ dùng thảo mộc, của quý của động vật để tăng sinh lý. Loại được dùng nhiều nhất là nhân sâm. Bởi nhân sâm có tác dụng giúp tăng cường chất lượng và số lượng cuộc ân ái. Nó được xem là thức ăn bổ dưỡng đặc biệt trong hoạt động gối chăn giúp tăng cường khoái cảm, độ dẻo dai và sinh tinh cho người sử dụng.

Vua chúa ngày xưa tăng cường sinh lý bằng việc uống nhân sâm!

Bên cạnh đó, cứ rảnh rang, vua chúa lại cùng đám cận thần vào rừng săn bắn thỏ, hươu, nai,… Con thú sau khi bắt sẽ được cắt tiết ngay tại trận, sau đó lấy một chén rượu và hứng những giọt máu từ gạc thú để dâng vua uống trực tiếp. Đây cũng là bài thuốc cường dương hiệu nghiệm cho nhà vua. Trong các bộ phim cung đấu hiện nay đều thể hiện rõ điều này.

Mỗi đêm Hoàng đế chiều chuộng đến...30 cung phi

Chính vì có cách tăng cường thể lực trong "chuyện ấy" nên theo sử sách ghi chép, trong lịch sử Trung Hoa, có những vị Hoàng đế hoang dâm vô độ, bất chấp quy tắc. Đó là Triệu Bẩm, vị hoàng đế khi vừa đăng cơ ngôi vị đã tỏ rõ bản tính hoang dâm vô độ, phong lưu vô đối, lịch sử ít ai sánh kịp của mình. Một đêm, ông vua này có thể triệu hạnh hơn 30 cung phi trẻ đẹp.

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Còn nói về độ háo sắc trong thiên hạ thì có lẽ sẽ thuộc về Đông Hán Linh Đế Lưu Hoành. Khi lập vị mới tròn 12 tuổi, ông đã biết thèm khát đàn bà. Càng lớn lên ông càng hứng thú với thể xác với đàn bà. Ông hạ lệnh tất cả các phi tần và cung nữ trong cung đều phải mặc quần yếm để tiện cho lúc được lâm hạnh vừa tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả. Chỉ trong vòng nửa tháng mà Đông Hán Linh Đế Lưu Hoành lâm hạnh hơn 100 mỹ nữ.

Ông còn nghĩ ra những chiêu hưởng lạc vô cùng quái đản. Năm 186 công nguyên, ông hạ lệnh xây hơn 1.000 căn phòng ở Tây Viên, cho đào hào dẫn nước đến từng bậc cửa, trong kênh nước cho trồng loài hoa sen do Nam quốc tiến cống để có khuôn viên tiên cảnh. Sau đó, lệnh cho cung nữ khỏa thân xuống kênh vui đùa cùng ông. Có lúc cao hứng hoàng đế cũng trút bỏ hoàng bào cùng chơi trò du long hí phượng.

Trong lịch sử Trung Hoa có rất nhiều Hoàng đế hoang dâm vô độ!

Hán Linh Đế còn thường xuyên tổ chức uống rượu thâu đêm suốt sáng. Để biết giờ giấc, ông cho hạ lệnh cho xây một Kê Minh Đường ngay phía bắc Khỏa Du quán để thông qua tiếng gà gáy định hình thời gian. Tuy nhiên, đám nội thị lại tranh nhau học tiếng gà gáy tạo ra âm thanh thật giả hỗn loạn nên không còn biết đâu là ngày đêm. Cứ như thế, bất chấp lúc mê lúc tỉnh, Hán Linh Đế luôn chìm đắm trong tửu sắc.

Không chỉ có Hán Linh Đế, Triệu Bẩm, Tư Mã Diễm - hoàng đế khai quốc nhà Tấn cũng là một hoàng đế vô đối về độ hoang dâm. Tất cả các quan viên trong triều ai có con gái chưa chồng đều phải dẫn đến ghi danh bất kể xấu đẹp, ai giấu sẽ bị phạt tội chết. Đã có đến 5.000 cung nữ được tuyển chọn, chỉ trong chốc lát hậu cung trở thành thế giới của đàn bà và biển cả của sắc đẹp. Cứ như thế, Tư Mã Diễm và đám cung nữ cả ngày quấn quýt vui thú hưởng lạc như chốn thần tiên. Mỹ nhân nhiều như mây khói biết chọn ai để sủng hạnh nên ông bèn nghĩ ra một kế vô cùng hài hước đó là mỗi tối nếu con dê dừng lại ở trước cửa phòng ai thì ông ta sẽ qua đêm ở đó.

Ngoài những vị vua trên thì còn có Tống Hiếu Vũ Lưu Tuấn hoàng đế (430-464), Đường Cao Trung Lý Trị (628-683), Hậu Lương Thái Tổ Chu Toàn Trung (852-912) cũng vô cùng hoang dâm vô độ, chìm đắm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính, ghi danh xấu sử sách muôn đời.

Đây có thể coi là những tấm gương điển hình về những ông hoàng phong lưu vô đối. Nhưng đó là lịch sử còn nếu thời đại ngày nay, giả thiết chúng ta cũng có được cơ hội được làm hoàng thượng, chỉ dưới trời mà trên vạn người, có tiền có quyền liệu rằng chúng ta cũng có tư tưởng "không phong lưu uổng thời gian, đêm xuân ngắn ngủi tựa ngàn vàng, lúc này không chơi thì hối hận, đợi đến bao giờ, đợi được không?".