3 tháng đầu, bà bầu hầu như đều phải đối mặt với các chứng buồn nôn, ói mửa, và áp lực mệt mỏi khi mang thai. Hơn thế nữa, nhiều người nghĩ rằng chuyện quan hệ lúc này có thể gây sảy thai, ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, các chị thường không muốn “yêu” và ngại gần gũi chồng trong thời gian này.

Có nên quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu?

Theo các chuyên gia về Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp sảy thai xảy ra trong ba tháng đầu chủ yếu là do nhiễm sắc thể bất thường chứ không phải do bố mẹ quan hệ tình dục. Bởi chuyện yêu hoàn toàn an toàn không làm tổn thương bé nếu mẹ bầu và thai nhi khỏe mạnh. Do bé yêu nằm trong tử cung, xung quanh được bao bọc bởi dịch ối - là môi trường bảo vệ bé khá tốt. Ngoài ra, cổ tử cung thường đóng kín và có một nút nhầy đậy ở cổ tử cung, làm cho tinh trùng không thể qua được, giúp bảo vệ em bé khỏi vi khuẩn và những va chạm thường ngày.