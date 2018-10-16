Có rất nhiều mẹ bầu phân vân không biết có nên quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu không? Bởi đây là thời điểm thai nhi bắt đầu hình thành, vẫn chưa bám chắc vào tử cung, chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng dễ bị sảy thai.

3 tháng đầu, bà bầu hầu như đều phải đối mặt với các chứng buồn nôn, ói mửa, và áp lực mệt mỏi khi mang thai. Hơn thế nữa, nhiều người nghĩ rằng chuyện quan hệ lúc này có thể gây sảy thai, ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy, các chị thường không muốn “yêu” và ngại gần gũi chồng trong thời gian này. Có nên quan hệ khi mang thai 3 tháng đầu? Theo các chuyên gia về Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ, hầu hết các trường hợp sảy thai xảy ra trong ba tháng đầu chủ yếu là do nhiễm sắc thể bất thường chứ không phải do bố mẹ quan hệ tình dục. Bởi chuyện yêu hoàn toàn an toàn không làm tổn thương bé nếu mẹ bầu và thai nhi khỏe mạnh. Do bé yêu nằm trong tử cung, xung quanh được bao bọc bởi dịch ối - là môi trường bảo vệ bé khá tốt. Ngoài ra, cổ tử cung thường đóng kín và có một nút nhầy đậy ở cổ tử cung, làm cho tinh trùng không thể qua được, giúp bảo vệ em bé khỏi vi khuẩn và những va chạm thường ngày.

Ba tháng đầu vẫn có thể quan hệ bình thường Chính vì vậy, trong 3 tháng đầu mang thai các cặp vợ chồng vẫn có thể quan hệ bình thường. Thời gian này, cơ thể người mẹ bề ngoài có rất ít thay đổi, bụng bầu còn nhỏ nên việc quan hệ vợ chồng rất dễ dàng. Nhưng để luôn an toàn cho bé mà vợ chồng vẫn thăng hoa thì khi quan hệ đôi bạn cần phải lưu ý: quan hệ nhẹ nhàng, tránh thô bạo, không nên quan hệ quá lâu, người chồng nên đeo bao cao su khi quan hệ… Tuy nhiên, nếu mẹ bầu rơi vào một số trường hợp sau đây thì không nên quan hệ trong 3 tháng đầu:

- Mẹ bầu có tiền sử sảy thai hoặc có nguy cơ sảy thai. - Âm đạo chảy máu không rõ nguyên nhân hoặc nổi mẩn. - Đau bụng hoặc bị chuột rút. - Cổ tử cung không vững chắc. - Mang song thai hoặc đa thai. - Nhau thai thấp (nhau tiền đạo). Các tư thế quan hệ an toàn trong 3 tháng đầu mang thai Trong 3 tháng đầu, tuy bụng của mẹ bầu chưa to lắm nhưng tử cung đã bắt đầu to hơn nên có một số tư thế trở nên không thuận lợi. Vì vậy, khi quan hệ trong 3 tháng đầu, vợ chồng bạn nên áp dụng một số tư thế sau: Tư thế Doggy: Tư thế này người chồng sẽ “yêu” từ phía sau, sẽ không đụng chạm đến bụng của vợ. Người chồng sẽ quỳ phía sau, ôm hông của vợ để làm điểm tựa và dễ điều khiển cuộc yêu. Lúc này, người vợ sẽ quỳ xuống và chống tay, tận hưởng cảm giác cực khóai mang lại. Tư thế cô gái cao bồi Ba tháng đầu bụng mẹ bầu còn nhỏ nên dễ dàng quan hệ Người chồng sẽ nằm ngửa, vợ ngồi lên người chồng và quay mặt vào anh ấy. Người vợ chủ động tạo kích thích bằng cách di chuyển cọ xát từ trước ra sau. Tư thế cưỡi ngựa Chồng ngồi trên ghế, vợ ngồi trên chồng, quay mặt đối diện hoặc quay lưng lại, chân để dưới sàn nhà. Tư thế này giúp người vợ điều khiển được mức độ thâm nhập của chồng. Tư thế úp thìa: Cả hai vợ chồng nằm cùng chiều, vợ nằm nghiêng quay lưng với chồng, nằm cong như hình chữ C, chồng sẽ “yêu” từ đằng sau. Kiểu “yêu” này người chồng sẽ dễ kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể vợ và giúp cả hai có thể đạt được cực khoái. Vợ chồng chọn tư thế thích hợp để quan hệ Ngoài ra, vợ chồng bạn có thể “yêu” bằng miệng. “Yêu” bằng miệng giúp cho bà bầu đạt được những khoái cảm mới lạ hơn nhiều so với những kiểu “giao ban” thông thường. Đặc biệt kiểu “yêu” này rất an toàn cho mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, người chồng không nên thổi không khí vào vùng kín của vợ để tránh gây ảnh hưởng tới thai nhi.

Mang thai quan hệ bao nhiêu lần 1 tuần là phù hợp? Các cặp vợ chồng cần phải lưu ý đến vấn đề mang thai quan hệ bao nhiêu lần 1 tuần là phù hợp, để xắp sếp tần suất “yêu” hợp lý, tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

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