Mang thai quan hệ bao nhiêu lần 1 tuần là phù hợp?

Nhưng khi quan hệ, các cặp đôi cần phải chú ý đến tần suất “giao ban” của mình để đảm bảo an toàn cho em bé. Mặc dù hiện nay chưa có bất cứ nghiên cứu nào đưa ra tần suất cụ thể cho “chuyện ấy” khi mang bầu. Bởi có những “bà bầu” khi mang thai rất mệt mỏi và sợ làm “chuyện ấy” với chồng. Nhưng cũng có nhiều bà bầu khi mang thai do lượng hormon thay đổi, họ lại có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn.

Theo các bác sĩ sản khoa, quan hệ tình dục an toàn với hầu hết phụ nữ trong thời gian thai nghén. Vì thế trong suốt quá trình mang thai cả hai vợ chồng và thai nhi đều không gặp phải bất kỳ vấn đề sức khỏe nào thì việc “yêu đương” vẫn có thể diễn ra bình thường.

Trong thời gian mang thai, vợ chồng quan hệ đều đặn, với tuần suất hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích không ngờ cho mẹ bầu như:

Vì vậy, mang thai quan hệ bao nhiều lần 1 tuần là phụ thuộc vào sức khỏe của từng bà bầu cũng như mức độ tình cảm của hai vợ chồng để có tuần suất quan hệ sao cho phù hợp.

Phòng ngừa tiền sản giật

Theo các nghiên cứu cho thấy, khi quan hệ, nhờ một loại protein HLA- G có trong tinh binh giúp điều chỉnh hệ miễn dịch nhờ đó có thể ngăn ngừa được tình trạng tiền sản giật và những mối nguy tiềm ẩn cho bà bầu.

Ngăn ngừa huyếp áp cao

Quan hệ khi mang thai rất tốt cho mẹ bầu

Quan hệ thường xuyên khi mang thai cũng có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa tình trạng huyết áp cao trong thai kỳ, tốt cho cả mẹ và bé.

Giảm căng thẳng, lo lắng

Khi quan hệ, cơ thể sẽ giải phóng hormone oxytocin, giúp bà bầu thư giãn và cảm thấy hanh phúc. Loại hormone này cũng có công dụng như một liều thuốc ngủ, giúp bà bầu ngủ ngon hơn, không bị tỉnh giấc giữa đêm. Ngoài ra, loại hormone này còn là chất giúp giảm đau tự nhiên cho cơ thể.

Gắn kết tình cảm vợ chồng

“Yêu” đều đặn trong thai kỳ tạo thành một thói quen lành mạnh và giúp gắn kết tình cảm giữa hai vợ chồng, cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn. Đặc biệt là tránh được tình trạng chồng bị bỏ đói, ra ngoài bóc bánh trả tiền.

Một số lưu ý quan hệ vợ chồng khi mang thai

Quan hệ khi mang thai, các cặp vợ chồng cần phải lưu ý một số điều sau:

- Khi quan hệ người chồng cần phải hết sức nhẹ nhàng, đừng quá cuồng nhiệt hay thô bạo. Người chồng nên mang bao cao su khi quan hệ trong suốt thời gian vợ có thai vì trong tinh dịch có chất gây co bóp tử cung, dễ gây xảy thai.

- Mẹ bầu nào có tiền sử sảy thai, song thai, rau tiền đạo bán trung tâm, có tiền sử sinh non, vỡ ối sớm phải hạn chế quan hệ tình dục.

Nên quan hệ nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến em bé

- Khi vợ chồng sinh hoạt tình dục thì không nên quá lo lắng cho em bé bởi các cơ dày quanh thành bụng, ở cổ tử cung, các cơ trong dạ con và túi nước ối sẽ bảo vệ thai nhi tránh được viêm nhiễm và những tác động từ bên ngoài.

- Vệ sinh sạch sẽ cho “cô cậu bé” thật sạch sẽ để tránh viêm nhiễm.

- Khi có bầu “chuyện ấy” bắt buộc phải điều chỉnh theo độ tuổi của thai nhi và sức khỏe của bà bầu. Khi vợ muốn không muốn làm “chuyện ấy”, chồng tuyệt đối không nên ép.