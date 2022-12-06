Cách âu yếm làm chàng thích chỉ muốn "lâm trận" ngay tức khắc

Có gì tuyệt vời hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi, chàng được thư giãn, âu yếm tận hưởng sự lãng mạn nồng nàn ở chốn phòng the. Bạn hãy chủ động, sử dụng đôi tay mềm mại của mình đặt lên ngực chàng sau đó mon men di chuyển xuống rốn rồi tiếp cận với cậu nhỏ. Chàng sẽ cảm nhận được cuộc “yêu” đang bắt đầu nóng dần lên, nhịp thở cũng bắt đầu nhanh dần đều.

Bất kì người đàn ông nào cũng cảm thấy hạnh phúc, sướng đến “điên dại” khi được bạn tình âu yếm. Đặc biệt, chàng cực kì thích được âu yếm, mơn trớn “cậu nhỏ” bởi đây là điểm G nhạy cảm nhất trên cơ thể. Vì thế, phái đẹp chỉ cần có một chút “mánh khóe” nhỏ khi “yêu”, chàng sẽ mê mệt không còn lối thoát.

Đặc biệt, chàng sung sướng cao độ khi đang tắm, bạn lại gần ôm chầm anh ấy từ phía sau. Bầu ngực đầy đặn của bạn sẽ chạm vào tấm lưng trần của anh ấy và bất ngờ cho hai tay về phía trước ôm lấy “cậu nhỏ”. Được kích thích ở phía sau và cả phía trước khiến chàng không thể kiềm chế nổi bản năng của mình.

Đến khi “tiếp cận” với “cậu nhỏ”, bạn hãy khe khẽ dùng tay mân mê, kéo dài dương vật, các điểm thần kinh ở vùng da nhạy cảm sẽ nhận được các tín hiệu và truyền lên não, khiến chàng phấn kích. Chưa dừng lại ở đó, bạn hãy tiếp tục cho “cậu bé” vào lòng bàn tay búng nhẹ vào hai hòn ngọc của chàng. Hành động này sẽ khiến chàng đuê mê và tăng thêm khoái cảm cho vùng da bên ngoài “cậu nhỏ”. Sau cùng, bạn hãy mơn trớn đầu “cậu nhỏ” để khiến chàng sung sướng cực độ và tiết ra chất nhờn.

Ngoài ra, vuốt ve khuôn mặt của chàng trong lúc âu yếm cũng là một tip hay. Bởi khuôn mặt là vùng nhạy cảm trên cơ thể người nam. Trong lúc âu yếm, bạn có thể vuốt ve khuôn mặt của người ấy. Nhẹ nhàng chà xát râu và gò má của chàng. Hầu hết nam giới đều cảm thấy khoái lạc khi được mát-xa đầu, vì thế bạn có thể thử dùng ngón tay mát-xa bên trong lớp tóc của chàng để tăng độ khoái cảm nhé.

Kích thích bằng miệng

Không chỉ dùng tay, các bạn cũng hãy kết hợp dùng miệng để âu yếm làm chàng sướng. Bởi chàng sẽ cực kì thích được bờ môi gợi cảm của bạn chạm vào từng thớ da thớ thịt của mình.

Dùng miệng âu yếm để khiến chàng hạnh phúc tột cùng!

Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên bắt đầu hôn chàng từ tai rồi chuyển dần xuống vùng gáy và cổ, ngực, sau cùng “tấn công” cậu nhỏ. Nói chung, bạn hãy hôn chạy dọc cơ thể chàng, âu yếm khắp cơ thể chàng. Tốc độc di chuyển nhanh dần đều, để đẩy nhanh tốc độ của cuộc “yêu”. Bất kể chàng trai nào cũng không thể chống lại sức hấp dẫn mà bạn tạo ra.

Bạn hãy mơn trớn xung quanh “cậu nhỏ”, đến đầu của “cậu nhỏ”, “hôn” “cậu nhỏ” từ trên xuống dưới. Tốt nhất, bạn có thể dùng lưỡi để liếm như thể bạn đang thưởng thức một que kem vậy. Sau cùng là hãy cho hai hòn ngọc của chàng vào miệng, mân mê nhẹ nhàng. Vì hai hòn ngọc của chàng rất nhạy cảm nên càng vuốt ve trong miệng, chàng càng thích, đảm bảo sự kích thích này sẽ khiến nhịp tim chàng đập dồn dập hơn.

Cuộc yêu sẽ trọn vẹn hơn khi bạn nói với chàng những lời mật ngọt!

Bên cạnh đó, với thời buổi bây giờ, trong chuyện chăn gối phụ nữ không nên quá bị động mà hãy chủ động làm chủ cuộc “yêu”. Nhanh nhạy một chút để giúp chàng khỏa lấp những bí mật thầm kín của chồng. Đàn ông cũng giống phụ nữ, khi làm “chuyện ấy” vừa muốn được vuốt ve, mơn trớn, cưng nựng lại vừa muốn nghe được những lời mật ngọt. Chính vì vậy, trong quá trình “yêu”, bạn đừng quên rót vào tai chàng những lời mật ngọt, ví dụ như: “Anh tuyệt lắm”, “Em thích anh mãi như vậy”. Chàng chắc chắn sẽ "rạo rực" vì câu nói ngọt ngào đến khó cưỡng của bạn, cuộc “yêu” sẽ rất trọn vẹn.

Trên đây là một vài bí quyết "âu yếm", khiến chàng "điên cuồng" vì bạn. Hy vọng với những mẹo nhỏ mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các chị em biết cách chủ động hơn trong cuộc "yêu", để cả hai đều "thăng hoa" và đạt được những niềm hạnh phúc cao trào trong loại chuyện đầy thân mật này nhé!