Quan hệ tình dục không xâm nhập là gì?

Chuyện vợ chồng 07/12/2022 14:00

Quan hệ tình dục không xâm nhập là một kĩ thuật “yêu” trong chốn phòng the, giúp “chữa cháy” hiệu quả trong trường hợp không có biện pháp an toàn nào mà vẫn mang lại những khoái cảm cho cả hai. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Quan hệ tình dục không xâm nhập lần đầu tiên được tiến sĩ Ann O'Leary (người Anh) đưa ra vào năm 2002 trong Hội nghị quốc tế về quan hệ tình dục an toàn tổ chức tại thủ đô London. Cách quan hệ này giúp con người thỏa mãn nhu cầu “sung sướng” mà vẫn phòng tránh được trường hợp có thai ngoài ý muốn.

Quan hệ tình dục không thâm nhập là gì?

Quan hệ tình dục không xâm nhập có nghĩa là “yêu” bên ngoài, “cậu nhỏ” không đi sâu vào trong “cô bé”. Kiểu quan hệ này gần giống như màn dạo đầu đầy đam mê nhưng không kết thúc bằng việc giao hợp ân ái đúng nghĩa sinh học.

Quanh hệ tình dục không xâm nhập là quan hệ bên ngoài
Quan hệ tình dục không xâm nhập gần giống như giai đoạn dạo đầu!

Kiểu quan hệ này là “món tủ” của những cặp đôi chưa sẵn sàng “vượt rào”, muốn bảo vệ trinh tiết trước hôn nhân hoặc là những cặp đôi vốn đã “dạn dày kinh nghiệm” nhưng muốn trải nghiệm cảm giác mới. Trong một mối quan hệ lâu năm, việc “ăn trái cấm” đã là điều quá bình thường, nên việc trải nghiệm yêu không xâm nhập có nghĩa là “yêu chay” có thể giúp họ tìm lại được cảm giác của những ngày mới yêu, khi mà hai người vẫn còn e thẹn khi gần gũi nhau.

Hơn nữa, quan hệ tình dục không xâm nhập cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp phái đẹp thoát khỏi áp lực của việc quan hệ bình thường – từ việc thoả mãn bạn tình đến áp lực “lên đỉnh” và nỗi lo “dính bầu”. Cách này giúp họ có thể thả lỏng tận hưởng cảm giác thân mật, thoát được sự kiểm soát của ý chí và để cảm xúc dẫn đường.

Cách quan hệ tình dục không xâm nhập

Khi quan hệ tình dục không xâm nhập hai bên sẽ dùng nhiều cách khác để kích thích, âu yếm tạo ra các cơn cực khoái, dù “cậu bé” không được khám phá “cô bé”. Để đưa được đối phương lên đỉnh thì cả hai phải biết được điểm nhạy cảm của nhau để kích thích đúng chỗ.

Quan hệ tình dục không xâm nhập có nhiều cách để kích thích
Quan hệ tình dục không xâm nhập có nhiều cách để kích thích!

Để “yêu” mà không xâm nhập cả hai phải vận dụng linh hoạt tay, lưỡi và có sự ma sát thân thể một cách uyển chuyển. Theo đó, kĩ năng dùng lưỡi là một trong những điểm khiến cho đối phương bị kích thích nhiều nhất. Chắc chắn rằng bạn tình của bạn sẽ phải cong người lên vì thỏa mãn khi được bạn dùng lưỡi dạo quanh, mơn trớn ở cổ, xuống ngực, sau đó di chuyển chậm dãi xuống bụng và kết thúc ở vùng “ngoại biên” của “cô bé”/ “cậu bé”.

Khi đã chìm đắm trong màn yêu đương cuồng nhiệt, đối phương sẽ mong muốn nhận được những hành động thực sự mãnh liệt và say đắm hơn. Bạn hãy dùng tay mơn trớn làn da, vuốt ve đúng nơi, đúng chỗ, massage để dụ dỗ hâm nóng ngọn lửa ham muốn trong nàng/ chàng.

Quan hệ tình dục không xâm nhập giúp phòng tránh thai hiệu quả
Quan hệ tình dục không xâm nhập giúp các cặp đôi vẫn đạt được khoái cảm mà không lo về vấn đề có thai!

Cuối cùng là kết thúc bằng màn kết hợp lưỡi và tay, để đẩy cực khoái của cải hai lên cao độ. Sau khi đã quan sát hết cơ thể của đối phương, khiêu khích “tập thể” thì giờ đã đến lúc tập chung “tấn công” vào trọng điểm. Khi mơn trớn bằng lưỡi thì cũng hãy dùng tay lướt nhẹ trên cơ thể của nhau. Khéo léo kết hợp giữa nụ hôn và bàn tay để tạo những cảm giác thú vị khi đã tiếp cận “chỗ ấy”. Cần phải điều chỉnh nhịp độ phù hợp, những động tác hôn và dùng tay đưa đi đưa lại cần phải gấp gáp. Sau đó dùng ngón tay để khám phá “cô bé”, "cậu bé" một cách nhẹ nhàng. Lúc này sức phòng thủ của cả hai nhanh chóng bị phá vụn trước cảm giác lên đỉnh thật sự không kém gì khi quan hệ thật.

Tóm lại, quan hệ tình dục không xâm nhập an toàn hơn hầu hết các phương pháp tình dục khác. Mặc dù sự tiếp xúc ít trực tiếp hơn nhưng nó vẫn mang lại cơ hội đạt khoái cảm và thậm chí là cực khoái, rất thích hợp cho những cặp đôi chưa muốn sinh con và muốn giữ “màng trình” cho bạn đời trước khi kết hôn, hoặc đơn giản là muốn "làm mới" lại cuộc sống chốn phòng the của mình nhé. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các độc giả có thêm những "chiêu thức" mới, để chuyện vợ chồng và đời sống hôn nhân của mình thêm tươi mới và thú vị hơn mỗi ngày nhé!

Tư thế nào vào sâu nhất khi làm "chuyện ấy" bạn biết chưa?

Tư thế nào vào sâu nhất khi làm "chuyện ấy" bạn biết chưa?

Trong cuộc “yêu”, nếu phái mạnh biết được tư thế nào vào sâu nhất và áp dụng một cách linh hoạt, chắc chắn nàng sẽ phải tấm tắc khen ngợi bản lĩnh của chàng.

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