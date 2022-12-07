Bật mí các điểm yếu của đàn ông khi quan hệ

Do đó, người phụ nữ nào biết chủ động kích thích vào những điểm "nhạy cảm" này của đối phương thì sẽ dễ dàng khám phá cơ thể của chàng một cách thuận lợi hơn. Biến chàng thành “con hổ” dũng mãnh đẩy cuộc “yêu” đi đến giai đoạn cuồng nhiệt. Cụ thể là những "điểm nhạy cảm" nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bất kì người đàn ông nào cũng có "điểm yếu" khi quan hệ. Họ cực kì thích được bạn tình “đụng chạm” vào những điểm yếu này, để kích thích bản năng trỗi dậy, tạo cảm giác hưng phấn cho cả hai.

Các nàng càng mạnh dạn khám phá làn da trên khắp cơ thể chàng, càng khiến anh ấy có được những trải nghiệm tuyệt vời khi “yêu”.

Trong chuyện ấy, làn da của chàng của nhạy cảm hơn cả phụ nữ, chỉ cần đụng chạm nhẹ cũng khiến chàng hồi hộp và khát khao trong chuyện ấy. Chính vì vậy, phần lớn cánh mày râu đều trở nên “điên dại” khi được các nàng dùng tay hoặc lưỡi mơn trớn lên làn da trên khắp cơ thể.

“Chỗ ấy” là “điểm yếu” khiến chàng không thể cưỡng cầu

“Cậu nhỏ” là một “điểm yếu” bí hiểm, khi nàng chạm vào chàng khó có thể từ chối sức hút của bản năng. Lúc này cơ thể chàng sẽ nóng lên, sự khát khao sẽ lấn át suy nghĩ của lý trí. Các nàng chỉ cần bắt đầu mọi thứ thật nhẹ nhàng và chậm rãi rồi tăng tốc dần theo sự phát triển của cảm xúc trong cuộc “yêu” thì chắc chắn rằng không một “con mồi” nào có thể thoát ra khỏi lưới tình.

Bìu và tinh hoàn - Điểm nhạy cảm của nam giới

Bìu là nơi có những dây thần kinh siêu nhạy cảm luôn chờ đợi bạn vuốt ve. Bạn có thể nhẹ nhàng xoa bóp hai “hòn ngọc” (tinh hoàn) bằng tay hoặc hôn bằng miệng.

Vùng đầu ti – “Điểm yếu” khiến chàng tăng dần nhịp độ cảm xúc

Biết được điểm yếu của chàng sẽ khiến "cuộc yêu" thêm hoàn hảo hơn!

Cũng giống như phụ nữ thì vùng đầu ti cũng chính là một điểm yếu “chết người” của chàng trong chuyện ấy. Chàng sẽ vô cùng thích thú khi được nàng chạm vào và hôn nhẹ lên 2 đầu ti. Đặc biệt là khi bạn dùng lưỡi để “o bế” hai đầu ti của anh ấy khi cuộc vui bắt đầu diễn ra, chàng sẽ không thể nào kiềm chế được cảm xúc mà muốn nhanh chóng đi đến đoạn cao trào và cùng làm cả hai thỏa mãn.

Da đầu - "điểm nhạy cảm" ít người biết

Chỉ một động tác luồn tay nhẹ nhàng cũng khiến chàng "rung động"!

Da đầu là nơi chứa đầy đủ các dây thần kinh, thậm chí động tác luồn các ngón tay nhẹ nhàng vào tóc cũng có thể khơi gợi cảm xúc. Đây là một cách giúp bạn gửi tín hiệu muốn làm chuyện ấy khi cả hai đang tâm tình.

Bạn có thể lướt đầu ngón tay của bạn trên da đầu đối phương, xoa nhẹ vùng phía sau tai và ngay trên cổ. Bạn cũng có thể dịu dàng kéo mái tóc để kích thích làn sóng khoái cảm trong cơ thể.

Vùng đùi trong - "địa điểm" mẫn cảm dễ bị lãng quên

Vùng đùi trong là một vị trí rất nhạy cảm của nam giới nhưng trên thực tế lại ít nữ giới biết đến vị trí. Hãy thử một lần xoa nhẹ vùng đùi trong của chàng khiến cho tăng lưu lượng máu đến “cậu nhỏ”, chắc chắn bạn sẽ khiến chàng cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng thú vị.

Điểm yếu “mật ngọt chết ruồi” chính là đôi tai

Khi “chuyện ấy” bắt đầu, cảm giác hưng phấn đang tràn ngập khắp cơ thể mà chàng còn được nghe những lời đường mật nhẹ nhàng rót vào tai thì làm sao mà có thể thoát ra được “ma trận” mà nàng đã giăng sẵn. Lúc này, chàng làm sao có thể kiểm soát cảm xúc bằng lý trí, không thể kiềm chế được và rất “háo hức” nhập cuộc, để thỏa mãn bản năng vốn có.

Chàng thích nghe lời mật ngọt khi "yêu"

Rốn và bụng - vùng gần "khoái cảm" của nam giới

Khu vực này nằm gần bộ phận sinh dục nên sẽ có tác dụng kích thích mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là rốn, đây mà một trong số những điểm nhạy cảm nhất trên vùng bụng mà nam giới dễ cảm nhận kích thích theo cách riêng của mình.

Lưng dưới - điểm "nhạy cảm" bí ẩn của phái mạnh

Các dây thần kinh nằm ở cột sống tại vùng lưng dưới được kết nối với xương chậu hoặc các điểm nhạy cảm ở phía sau. Điểm nhạy cảm của nam giới nằm ở khu vực xương cụt, phần cuối của cột sống sẽ được kích thích khi vùng lưng dưới được tác động.

Lưng dưới là phần sexy và nối liền tới các điểm nhạy cảm của đàn ông!

Khi biết được những điểm yếu của đàn ông khi quan hệ và vận dụng một cách linh hoạt chứng tỏ rằng trình độ “yêu” của các nàng đã được nâng lên khá cao. Như vậy thì cánh mày râu sẽ chẳng bao giờ có tư tưởng tự thủ dâm để thỏa mãn hay ra ngoài để “bóc bánh trả tiền”.

Do đó, để trở thành một người bạn đời hoàn hảo trong mắt chàng, các nàng hãy nắm vững những điểm yếu khi quan hệ của đàn ông để khai thác triệt để, giữ được người đàn ông của mình trọn đời. “Chuyện ấy” là một tuyệt chiêu để giữ chặt trái tim chàng, vì thế bạn hãy biến điểm yếu của chàng trở thành lợi thế của mình, giúp chàng tận hưởng những cung bậc cảm xúc tuyệt vời chốn phòng the. Chúc các chị em sẽ luôn được đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc của đời sống hôn nhân viên mãn nhé!