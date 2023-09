Quan hệ sau ngày đèn đỏ liệu có thai không?

Căn cứ vào kỳ kinh hàng tháng, các chị em sẽ có một khoảng thời gian nhất định được tính là những ngày quan hệ an toàn không dùng biện pháp tránh thai mà không sợ mang bầu. Theo đó, với những chị em có vòng kinh 28 ngày, trứng có thể rụng vào ngày thứ 14, tính bắt đầu từ ngày có kinh. Thời gian từ ngày bắt đầu có kinh đến ngày thứ 7 được xem là an toàn tương đối. Từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 28 là an toàn tuyệt đối. Do đó, nếu quan hệ sau ngày đèn đỏ vào khoảng thời gian từ ngày bắt đầu có kinh đến ngày thứ 7 khả năng dính bầu là rất thấp.

Quan hệ sau ngày đèn đỏ vẫn có khả năng có thai

Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc tránh thai tự nhiên không thông qua các biện pháp an toàn thường kết quả chỉ là tương đối. Vì thế, quan hệ sau ngày đèn đỏ không dùng biện pháp bảo vệ vẫn có khả năng có thai.