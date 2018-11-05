Quan hệ sau ngày đèn đỏ liệu có thai không?

Có rất nhiều chị em thắc mắc quan hệ sau ngày đèn đỏ có thai không, vì đã lỡ “yêu” mà quên dùng biện pháp bảo vệ. Trên thực tế bất kỳ trường hợp nào không sử dụng các biện pháp tránh thai khi quan hệ thì đều có khả năng mang thai.

Căn cứ vào kỳ kinh hàng tháng, các chị em sẽ có một khoảng thời gian nhất định được tính là những ngày quan hệ an toàn không dùng biện pháp tránh thai mà không sợ mang bầu. Theo đó, với những chị em có vòng kinh 28 ngày, trứng có thể rụng vào ngày thứ 14, tính bắt đầu từ ngày có kinh. Thời gian từ ngày bắt đầu có kinh đến ngày thứ 7 được xem là an toàn tương đối. Từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 28 là an toàn tuyệt đối. Do đó, nếu quan hệ sau ngày đèn đỏ vào khoảng thời gian từ ngày bắt đầu có kinh đến ngày thứ 7 khả năng dính bầu là rất thấp. Quan hệ sau ngày đèn đỏ vẫn có khả năng có thai Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc tránh thai tự nhiên không thông qua các biện pháp an toàn thường kết quả chỉ là tương đối. Vì thế, quan hệ sau ngày đèn đỏ không dùng biện pháp bảo vệ vẫn có khả năng có thai.

Quan hệ sau ngày đèn đỏ không dùng biện pháp bảo vệ vẫn có nguy cơ có thai Bởi vì việc tính toán ngày an toàn để tránh thai chỉ có hiệu quả tương đối với những phụ nữ có vòng kinh đều và thời gian rụng trứng ổn định theo từng tháng. Cách tính này, sẽ không có hiệu quả đối với những trường hợp bị rối loại kinh nguyệt, kinh nguyệt không đều hoặc đang mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa khác. Tuy nhiên, ngay cả với những phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt ổn định, sự thay đổi của hormone, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh… cũng có thể sẽ làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi. Khi đó, việc tính ngày an toàn sẽ không dễ dàng. Ngoài ra, trứng cũng có thể rụng khi có hưng phấn tình dục mạnh. Vì thế, mặc dù quan hệ vào những ngày toàn các chị em vẫn có nguy cơ thụ thai cao.

Dù có tính ngày an toàn vẫn không có gì đảm bảo rằng người phụ nữ không dính bầu Thậm chí, nhiều chị em nghĩ rằng quan hệ trong ngày đèn đỏ sẽ rất an toàn và không có thai. Nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm, bởi một số phụ nữ có thời gian hành kinh không đều đôi khi quá trình rụng trứng lại trùng với chu kỳ kinh nguyệt. Còn tinh trùng có thể sống từ 3-5 ngày trong âm đạo, nên nguy cơ dính bầu vẫn có thể xảy ra trong những ngày này. Để tránh thai ngoài ý muốn các cặp đôi cần lưu ý Có thể nói, tránh thai tự nhiên theo cách tính ngày an toàn chỉ đạt kết quả tối đa 60%, 40% xác xuất vẫn có thể có thai. Vì thế không có gì để đảm bảo rằng quan hệ sau ngày đèn đỏ hoặc trong ngày đèn đỏ sẽ không dính bầu. Do đó, khi quan hệ các cặp đôi hãy sử dụng các biện pháp bảo vệ như dùng bao cao su để không có thai ngoài ý muốn cũng như phòng ngừa các bệnh lây nhiễm khi quan hệ tình dục. Các cặp đôi cần sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ Nếu các chị em lỡ quan hệ sau ngày đèn đỏ và đang hoang mang liệu có thai không thì nên kiểm tra bằng que thử thai hoặc thăm khám bác sĩ. Tính từ ngày quan hệ, khoảng 10 ngày sau bạn đã có thể dùng que thử và biết được mình có thai hay không. Tuy nhiên, để tránh sai kết quả do việc sử dụng que thử thai không đúng cách, tốt nhất bạn nên đi thăm khám bác sĩ. Và dù như thế nào nếu bạn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để có em bé thì nên thực hiện các biện pháp an toàn khi quan hệ nhé!

Vợ chồng quan hệ sau sinh mổ 1 tháng có thai không? Nhiều cặp vợ chồng đã "không nghe lời bác sĩ" mà quan hệ ngay sau sinh mổ 1 tháng. Vậy nếu lỡ quan hệ như vậy liệu có thể có thai tiếp không?

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