Suy nhược thần kinh nên ăn gì để tốt cho hệ thần kinh

Suy nhược thần kinh là một trong những bệnh thường gặp, đặc biệt là đối với những người thường xuyên làm việc căng thẳng. Chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý là các yếu tố quan trọng giúp cải thiện tình trạng bệnh nhanh chóng. Vì vậy, có nhiều người thắc mắc không biết người bị suy nhược thần kinh nên ăn gì để cải thiện tình trạng bệnh? Hay ăn gì bổ dây thần kinh ? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và có được chế độ ăn uống hợp lý để cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

Người bị suy nhược thần kinh thường có các triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi, mất ngủ, stress, rối loạn lo âu, giảm trí nhớ, trầm cảm... gây ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Việc có một chế độ dinh dưỡng cân bằng đóng vai trò quan rất trọng giúp hệ thần kinh hoạt động bình thường trở lại.

Suy nhược thần kinh là tình trạng rối loạn các chức năng của vỏ não và một số khu dưới vỏ, do tế bào não làm việc quá căng thẳng. Suy nhược thần kinh làm ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe của con người.

Suy nhược thần kinh là tình trạng rối loạn các chức năng của vỏ não - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên tình trạng suy nhược thần kinh

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng suy nhược thần kinh. Trong đó nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh là do người bệnh bị chấn thương tâm thần với cường độ mạnh.

Ngoài ra, suy nhược thần kinh còn bắt nguồn từ các nguyên nhân như: Lao động trí óc quá mức, cuộc sống quá căng thẳng, nơi làm việc hay nơi sống quá nhiều tiếng ồn, điều kiện làm việc phức tạp.

Nguyên nhân gây nên tình trạng suy nhược thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những người nghiện rượu hoặc bị thiếu ngủ kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bệnh suy nhược thần kinh.

Người bị suy nhược thần kinh nên ăn gì?

Đối với người bị suy nhược thần kinh, chế độ ăn uống nên tập trung vào các thực phẩm giúp an thần và bồi bổ cơ thể. Nhiều người không biết ăn gì tốt cho người suy nhược thần kinh? Hay thực đơn cho người suy nhược thần kinh cần bổ sung những gì? Dưới đây là một số thực phẩm giúp tăng cường thể chất và hỗ trợ hệ thần kinh nhanh chóng phục hồi.

Bí đỏ

Bí đỏ được biết đến là một trong những thực phẩm có chứa hàm lượng sắt, muối khoáng và vitamin dồi dào. Vitamin K và T trong bí đỏ có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe não bộ và hệ thần kinh.

Bí đỏ có tác dụng giúp tăng cường sức khỏe não bộ và hệ thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong bí đỏ còn chứa chất axit glutamine cần thiết cho hoạt động của não bộ. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích phản ứng chuyển hóa các tế bào thần kinh và não. Bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp người bị suy nhược thần kinh dễ ngủ và khỏe mạnh hơn.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen được biết đến là có chứa hàm lượng vitamin A, B, D, C cao giúp tăng sức đề kháng rất tốt. Ngoài ra các chất đạm, sắt, magie… có trong nhóm thực phẩm này rất tốt cho sự phát triển của não bộ, giúp giảm mệt mỏi và suy nhược thần kinh.

Hạt sen và tâm sen

Hạt sen và tâm sen được sử dụng như một loại thuốc an thần trong Y học cổ truyền. Tâm sen được biết đến với tác dụng giãn mạch ngoại vi và hạ áp. Đối với bệnh suy nhược cơ thể, sử dụng tâm sen sẽ giúp trị mất ngủ và ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, hạt sen và tâm sen còn giúp giảm các triệu chứng như chóng mặt, tim đập nhanh hay hoa mắt... rất hiệu quả.

Tuy nhiên, trong tâm sen có chứa độc tính, do đó để khử độc tính này người ta thường sấy khô tâm sen trước khi sử dụng.

Rong biển

Rong biển là loại thực phẩm tự nhiên có chứa nhiều dưỡng chất. Rong biển có hàm lượng canxi cao và muối thấp, giúp điều hòa huyết áp ổn định cho hệ thần kinh. Rong biển là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Bổ sung rong biển vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cải thiện được tình trạng suy nhược thần kinh.

Rong biển là loại thực phẩm tự nhiên có chứa nhiều dưỡng chất - Ảnh minh họa: Internet

Chuối sứ

Chuối sứ là một trong những thực phẩm có vị ngọt, giúp thanh nhiệt và ổn định hệ thần kinh. Ăn 2 trái chuối sứ chín mỗi ngày vào buổi sáng sẽ giúp não bộ hoạt động tốt hơn và tăng cường trí nhớ. Vitamin B6 trong chuối sứ có tác dụng giúp cải thiện hệ thần kinh và hỗ trợ các tế bào trong não được sản sinh khỏe mạnh.

Người bị suy nhược thần kinh nên kiêng ăn gì?

Bên cạnh một số thực phẩm có lợi thì có một vài thực phẩm gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh mà người bệnh nên tránh. Bạn nên hạn chế các thực phẩm gây ức chế não bộ và ảnh hưởng đến tim mạch.

Các đồ uống có chứa cafein gây mất ngủ: Việc ngủ ngon và đủ giấc sẽ giúp cải thiện sức khỏe người bệnh hiệu quả hơn. Vì vậy, việc sử dụng những thực phẩm hay đồ uống có chứa nhiều cafein như cafe không tốt cho người bị chứng suy nhược thần kinh.

Đồ uống có chứa nhiều cafein như cafe không tốt cho người bị chứng suy nhược thần kinh - Ảnh minh họa: Internet

Rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích: Có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh và tuần hoàn máu trong cơ thể. Các đồ uống có cồn sẽ tác động vào hệ thần kinh và tim mạch khiến người bệnh dễ bị kích thích và khó kiểm soát suy nghĩ. Nhiều người khi căng thẳng thường tìm đến rượu bia để giải tỏa. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến tình trạng trở nên nặng hơn và dẫn đến nghiện rượu.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc người bị suy nhược thần kinh nên ăn gì cũng như hạn chế ăn những thực phẩm gì để nhanh chóng cải thiện tình trạng bệnh. Ngoài ăn những thực phẩm tốt cho hệ thần kinh, bạn cũng cần có chế độ nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý, để tránh tình trạng làm việc quá sức dẫn đến căng thẳng và ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và làm việc thật tốt.