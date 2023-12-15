Sự thật về tin đồn trứng chần tăng cường 'bản lĩnh' phái mạnh và điều gì xảy ra khi dùng 2-3 quả/ngày?

Theo VTC dẫn nguồn từ Healthline, Huffpost, trứng là thực phẩm chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất nhưng lại ít calo. Trứng cũng là món ăn được yêu thích vì sự đa dạng trong chế biến và sự tiện lợi, sẵn có. Trong trứng có nhiều biotin, hay còn gọi là vitamin B7, vitamin H. Biotin rất cần thiết cho sự chuyển hóa chất béo và đường. Theo Báo Tuổi Trẻ thông tin từ bác sĩ Nguyễn Hoài Thu - Viện Y học ứng dụng Việt Nam, sự thực, dinh dưỡng trong trứng gà sống và trứng gà chín như nhau. Một quả trứng gà sống hay chín đều chứa: calo, protein, chất béo, vitamin A, vitamin B2, vitamin B5, vitamin B12, folate, phosphor, selenium...

Nếu ăn trứng luộc, tỉ lệ hấp thu và tiêu hóa chất dinh dưỡng được 100%, ăn trứng sống tỉ lệ hấp thu và tiêu hóa chất dinh dưỡng được 40%, trứng rán được 98,5%, trứng ốp 85% và trứng chưng 87,5%.

Tuy nhiên, một số món ăn chỉ kết hợp với trứng gà sống chứ không kết hợp với trứng gà chín như: sinh tố, một số đồ uống, kem… Trong trường hợp này, chúng ta nên sử dụng trứng đã qua tiệt trùng.

Quý ông được vợ tẩm bổ trứng chần trước khi 'lâm trận'

Theo Dân Trí, ăn trứng gà chần giúp cải thiện bản lĩnh phái mạnh, cũng như tăng cường tinh binh giúp dễ thụ thai là thông tin vẫn được nhiều người truyền miệng. Theo BS Nguyễn Trọng Hoàng Hiệp, Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, hiện chưa có bằng chứng khoa học khẳng định việc ăn trứng gà sống, chần hay các món ăn chế biến từ trứng gà giúp nam giới tăng cường sinh lý. Bên cạnh đó, việc ăn quá nhiều trứng gà, vốn có hàm lượng cholesterol và đạm cao có thể khiến nam giới đối mặt với nguy cơ béo phì, mỡ máu, gout và các vấn đề tiêu hóa như khó tiêu, đầy hơi.

Ăn quá nhiều trứng gà không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Dân Trí

"Theo khuyến cáo, không nên ăn quá hai lòng đỏ trứng mỗi ngày và không quá ba lòng đỏ trứng mỗi tuần. Người bị béo phì, máu nhiễm mỡ, bệnh tim mạch hay huyết áp cao cũng được khuyến cáo không nên ăn nhiều", BS Hiệp phân tích.

Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Khi nam giới sử dụng đồ uống có cồn như bia, rượu và các chất kích thích sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ sinh lý như: giảm chất lượng tinh trùng, giảm ham muốn, rối loạn cương dương…

Các thành phần tìm thấy trong thuốc lá, các sản phẩm chứa nicotine, có khả năng kìm hãm sự hoạt động của hệ thống enzym choline acetyltransferase làm dị dạng tinh trùng, giảm sản xuất tinh trùng, giảm khả năng di chuyển của tinh trùng, nguy hiểm hơn còn ảnh hưởng nghiêm trọng dòng máu đến dương vật khiến dương vật không thể cương cứng lâu dài, thậm chí gây liệt dương. Vì vậy, tránh xa thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine là cách để nam giới bảo vệ sức khỏe sinh sản nói riêng và sức khỏe tổng quát nói chung.

Tập luyện thể dục không chỉ giúp nam giới tăng cường khả năng hấp dẫn với đối phương mà còn giúp tăng cường sinh lý nam. Khi tập thể dục sẽ giúp cơ thể sản xuất testosterone, yếu tố quan trọng thể hiện sự phong độ phái mạnh. Vì vậy, luyện tập thể dục bằng cách hít đất, chạy bộ, tập tạ,… giúp nam giới tăng sự dẻo dai, tăng cường sinh lực.

Việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống sẽ giúp tâm lý của nam giới thoải mái hơn. Ngược lại, nam giới luôn sống trong căng thẳng, áp lực… sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng không còn muốn quan hệ, chất lượng tình dục cũng giảm xuống. Vì vậy, hãy lập cho bản thân một thời gian biểu cùng lối sống thoải mái giúp phái mạnh khắc phục tình trạng yếu sinh lý, làm chậm quá trình lão hoá và luôn sung mãn, phong độ.

Lời khuyên của bác sĩ: Chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt rất quan trọng trong việc cải thiện và phòng ngừa tình trạng rối loạn cương. Cân đối những thành phần dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, ăn đúng giờ, không bỏ bữa. Nếu đã thay đổi lối sống và chế độ ăn uống mà tình trạng yếu sinh lý vẫn không cải thiện thì bạn nhanh chóng đến bệnh viện có chuyên khoa Nam học để được thăm khám, chẩn đoán và có hướng xử trí phù hợp.