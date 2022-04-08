Quy tắc để có một sống khỏe mạnh: Bạn có đang ép bản thân tập luyện quá sức?

Sức khỏe 08/04/2022 17:37

Nếu bạn nhìn vào các tài liệu đã nghiên cứu về những người sống lâu và khỏe mạnh, có ba điều cần phải kể đến: ăn uống, vận động thường xuyên và tính cách lạc quan. Kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục đồng thời có một cuộc sống ít căng thẳng hơn. Nói một cách đơn giản, đó là sống một cuộc sống 'không làm việc quá sức'.

Nếu bạn nhìn vào các tài liệu đã nghiên cứu về những người sống lâu và khỏe mạnh, có ba điều cần phải kể đến: ăn uống, vận động thường xuyên và tính cách lạc quan. Kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục đồng thời có một cuộc sống ít căng thẳng hơn. Nói một cách đơn giản, đó là sống một cuộc sống 'không làm việc quá sức'.

Ép bản thân tập luyện quá sức

Trên thực tế có những người vẫn tuân theo tư thế tiêu chuẩn khi tập squats ngay cả khi họ đã lớn tuổi. Ngồi xuống và lặp lại cho đến khi đùi của bạn ngang bằng với đầu gối. Khi ngồi, đảm bảo rằng đầu gối của bạn không mở rộng ra phía trước. Ngay cả khi bạn cảm thấy đau ở đầu gối khi thực hiện động tác squat, bạn nên dừng lại ngay vì cơ thể đang gửi tín hiệu cảnh báo đến chúng ta. Tùy thuộc vào tình trạng thể chất của bạn ngay cả khi bạn chỉ tập được 50% bài tập bình thường của bạn thì nó vẫn có tác dụng nhưng nhiều người vẫn bị thương khi tập thể dục vì tập quá sức. 

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Ảnh minh họa: Internet

Có những trường hợp người ta đi leo núi để rèn luyện sức khỏe nhưng lại hủy hoại sức khỏe của mình. Vì việc đi xuống dốc khi leo núi có thể ảnh hưởng không tốt đến khớp gối do có nhiều sỏi đá. Nó có thể dồn lên các khớp và sụn gấp 5 lần trọng lượng cơ thể tạo thành mối nguy cho cơ thể. Bên cạnh đó, nếu bạn không có gậy để để giảm sức ép lên khớp thì đó là con đường tắt dẫn đến chấn thương khớp do sụn bị mòn, không tái tạo được. Số lượng bệnh nhân viêm khớp ở độ tuổi 50 trở lên đang có xu hướng gia tăng. Nếu xương khớp không tốt sẽ khó thực hiện các hoạt động hàng ngày. Đặc biệt, bạn cần thoát khỏi cảm giác nôn nóng muốn xuống nhanh trên đường xuống núi. Leo núi quan trọng là tâm trí phải thoải mái.

Trường hợp của giáo sư Kim Hyung-seok 103 tuổi và phát thanh viên Songhae 95 tuổi

Gần đây, giáo sư danh dự Kim Hyung Seok (Khoa Triết học Đại học Yonsei) 103 tuổi và MC 96 tuổi Song Hae thường được nhắc đến như những người sống khỏe mạnh. MC Songhae gần đây đã bị nhiễm COVID-19, nhưng đã hồi phục sức khỏe và tiếp tục phát sóng. Cả hai người đều khỏe mạnh về thể chất và trí tuệ vẫn còn rất minh mẫn. Trí nhớ rõ ràng và sức ghi nhớ tuyệt vời. Ngoại trừ các chủ doanh nghiệp, rất ít người vẫn đi làm cho đến độ tuổi đó.

Giáo sư Kim cho biết khi ông còn nhỏ, mẹ anh luôn lo lắng về sự yếu đuối của ông. Có lần ông phải nghỉ học một năm vì lý do sức khỏe yếu. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng ông ấy đã quan tâm đến sức khỏe của mình từ khi còn trẻ. Giáo sư Kim Hyung Seok nói rằng việc thường xuyên đến bể bơi địa phương từ khi ông 50 tuôit đã giúp ích rất nhiều. Và việc leo cầu thang ở nhà vài lần một ngày ông đã tăng sức mạnh cơ bắp một cách tự nhiên. MC Song Hae nổi tiếng là người thường xuyên tập thể dục tay không trong nhà tắm công cộng và đi lại bằng tàu điện ngầm mỗi ngày.

Giáo sư Kim Hyung Seok đã nói trong mọi cuộc phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông rằng: "Ngay cả khi tôi có thể làm được 100%, tôi cũng dừng lại ở con số 90%. Tôi luôn cố gắng sống cuộc sống của mình với sự nhàn hạ". Ông nói thêm, "Những người sống lâu không bao giờ lạm dụng sức khỏe".

Bí mật sức khỏe của Kim Hyung Seok và Song Hae không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, "một cuộc sống không làm việc quá sức" và "một cuộc sống an nhàn" bạn có thể tận hưởng cuộc sống lông dài khi tập thể dục đầy đủ đúng mức và một cuộc sống ít căng thẳng. Cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh phụ thuộc vào bản thân không phải do môi trường. Ông cũng quyết tâm sống cuộc sống hài lòng với 80% bản thân mà không bị gò bó phải đạt đên 100%.

(Theo Kormedi)

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Từ khóa:   bí kíp sống khoẻ Rèn luyện thể thao tinh thần thoải mái

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