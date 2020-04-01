Polyp túi mật là bệnh gì ? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Polyp túi mật thường gặp chủ yếu ở người trưởng thành, nữ giới bị nhiều hơn so với nam giới. Hầu hết các trường hợp đều không có những triệu chứng cụ thể nên mọi người rất lo lắng. Hãy tìm hiểu thêm thông tin trong bài viết dưới đây.

Tỷ lệ người có polyp túi mật có triệu chứng chỉ khoảng 6-7% tổng thể và những ca đó sẽ có polyp túi lớn. Những dấu hiệu hay gặp nhất là bị co cứng nhẹ ở vùng sườn phải, bị đau tức hoặc đau thượng vị, buồn nôn và nôn, một số người có hiện trạng đầy hơi, chậm tiêu. Nếu ở tình trạng cấp tính, polyp túi mật sẽ xuất hiện sỏi hoặc viêm đường mật (sốt, đau, vàng da). Những triệu chứng này rất giống với sỏi đường mật hay sỏi túi mật, những bệnh lý về dạ dày, tá tràng nên bạn cần hết sức để ý.

Polyp túi mật là những tổn thương ở dạng u hay giả u phát triển trên bề mặt niêm mạc túi mật, có khả năng phát triển lồi trong lòng túi mật. Tất cả các lứa tuổi đều có nguy cơ bị polyp túi mật, tuy nhiên thường gặp nhất phải kể đến người trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ ở tuổi 30-50.

Polyp túi mật gây đau đớn cho người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Polyp túi mật có nguy hiểm không?

Hầu hết các polyp túi mật đều lành tính nên không cần phải cắt bỏ. Đối với những người trên 50 tuổi, nếu polyp túi mật có kích thước lớn hơn 1cm và kèm theo sỏi mật thì cần phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ túi mật. Bên cạnh đó, đối với các polyp ác tính bác sĩ sẽ chỉ định phẫu thuật nội soi.

Người bệnh cần đi khám thường xuyên, theo dõi tình trạng bệnh để có những phương pháp điều trị kịp thời. Nếu bệnh tình được kiểm soát thì bạn không cần phải lo lắng quá nhiều, hãy an tâm điều trị bệnh.

Nguyên nhân gây ra polyp túi mật

Dưới đây là một số nguyên nhân chính được các chuyên gia đưa ra với tình trạng polyp túi mật:

Thói quen ăn uống không điều độ khiến sức đề kháng kém đi.

Đồ ăn chiên rán là một trong những nguyên nhân gây polyp túi mật - Ảnh minh họa: Internet

Chức năng gan mật kém, nồng độ đường trong máu, mỡ trong máu cao.

Thừa cân, béo phì, ăn uống dư thừa chất.

Người bệnh bị nhiễm virus viêm gan.

Mỗi người bệnh sẽ có thêm một vài những nguyên nhân khác nhau. Vì thế, nếu có dấu hiệu bất thường hãy sớm đi khám để có thể phát hiện và điều trị kịp thời.

Cách sống chung với polyp túi mật

Hiện nay, chưa có loại thuốc nào chữa khỏi được polyp túi mật và loại polyp này cũng không có khả năng tự biến mất. Một số loại polyp có khả năng teo nhỏ lại như polyp viêm, polyp cholesterol nếu người bệnh có những thay đổi trong trong tập luyện và chế độ ăn uống, đồng thời sử dụng những thực phẩm có lợi cho gan mật.

Xây dựng chế độ ăn uống phù hợp

Người bệnh nên ăn những chất béo tốt có nguồn gốc thực vật như dầu hướng dương, dầu hạt cải,.. để giảm những cơn đau. Bạn nên bổ sung thêm chất xơ từ hoa qua, rau xanh để việc tiêu hoá thuận lợi hơn.

Bổ sung nhiều chất xơ trong các bữa ăn - Ảnh minh họa: Internet

Những thực phẩm người bệnh cần kiêng là các loại da của các loại gia cầm: da gà, da vịt, da ngan, nội tạng động vật. Đây là những loại thức ăn chứa nhiều cholesterol làm cho polyp tăng kích thước và bệnh sẽ ngày một trầm trọng hơn.

Kiêng ăn da từ các loại gia cầm bởi chúng chứa nhiều cholesterol - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục thường xuyên

Mỗi ngày, bạn nên dành từ 30 - 45 phút tăng cường vận động để hạn chế sự ứ đọng của dịch mật.

Một số môn được khuyến khích như đi bộ, chơi quần vợt, đạp xe,….

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Siêu âm polyp túi mật theo định kỳ

Nếu như đã biết đến sự tồn tại của polyp túi mật, bạn nên siêu âm định kỳ để rõ hơn về sự phát triển của chúng:

Với polyp có kích thước nhỏ hơn 6mm, bạn nên tái khám sức khỏe định kỳ 6 - 9 tháng/lần.

Với polyp có kích thước từ 6 - 9mm, bạn nên đi khám khoảng 3 tháng/lần.

Trong quá trình đó, nếu như có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ví dụ: đau sườn phải, sốt hay nôn,… thì bạn cần đi tái khám sớm.

Bổ sung thảo dược tốt cho gan mật

Trong Đông y, có tới 8 vị thảo dược bảo vệ cho gan mật là: chi tử, uất kim, sài hồ, diệp hạ châu, nhân trần, kim tiền và chỉ xác sẽ giúp ngăn ngừa sự phát triển của polyp. Đặc biệt hơn, hoàng bá và sài hồ được ví như loại kháng sinh tự nhiên sẽ hạn chế được polyp viêm và biến chứng thành viêm túi mật.

Polyp túi mật là bệnh gì? Câu trả lời chi tiết đã được nêu ra trong bài viết này. Hy vọng những kiến thức bổ ích trên sẽ giúp bạn có thêm sự hiểu biết về bệnh này, từ đó điều chỉnh thói quen và lối sống một cách hợp lý để đảm bảo sức khỏe.