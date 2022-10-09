Những thực phẩm là "máy bơm canxi" tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe

Sức khỏe 09/10/2022 12:37

Chức năng chính của canxi trong cơ thể là xây dựng và duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, nhưng nó cũng tham gia vào quá trình đông máu, co cơ, chức năng thần kinh và điều hòa nhịp tim.

Đây là loại khoáng chất dồi dào nhất được tìm thấy trong cơ thể và hầu như được lưu trữ hoàn toàn trong xương và răng.

Những thực phẩm là 'máy bơm canxi' tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự thiếu hụt canxi có thể làm cho xương và răng của bạn yếu và dễ gãy, làm tăng nguy cơ loãng xương theo tuổi tác. Vì vậy, người ta phải có đủ khoáng chất quan trọng này để ngăn ngừa sự thoái hóa và rối loạn xương.

Thực phẩm giàu canxi 

Đây là một số nguồn cung cấp canxi tốt nhất trong chế độ ăn uống:

1. Sản phẩm từ sữa

  • Sữa chua nguyên chất ít béo 
  • Phô mai mozzarella, một phần tách béo 
  • Sữa không béo 
  • Phô mai tươi ít béo 
Những thực phẩm là 'máy bơm canxi' tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Các loại rau lá xanh

  • Rau bina 
  • Cải xoăn tươi nấu chín
  • Củ cải xanh luộc 

3. Các sản phẩm đậu nành có bổ sung canxi

  • Sữa đậu nành 
  • Đậu hũ

4. Ngũ cốc ăn sáng (tăng cường) 

5. Bánh mì, lúa mì nguyên cám 

6. Bánh ngô 

7. Cá như cá hồi, cá hồng

Những thực phẩm là 'máy bơm canxi' tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

8. Đậu 

9. Bông cải xanh

10. Hạt Chia

Những thay đổi lối sống để tăng cường canxi

Duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh.

Tập thể dục thường xuyên.

Tránh uống quá nhiều rượu, sô-đa, caffein và thuốc lá.

Ăn thực phẩm giàu vitamin D (hoặc uống viên bổ sung) vì nó giúp cơ thể hấp thụ canxi.

Tránh ăn nhiều natri.

Tận hưởng ánh sáng mặt trời vào buổi sáng sớm vì ánh sáng mặt trời kích hoạt sản xuất vitamin D trong cơ thể.

Những thực phẩm là 'máy bơm canxi' tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của mức canxi thấp là gì?

Cách tốt nhất để xác định mức canxi của bạn là xét nghiệm máu. Mức dưới 8,8 mg / dl được coi là thấp. Mức canxi thấp được gọi là hạ canxi máu.

Hạ canxi có nhiều nguyên nhân, bao gồm:

  • Chế độ ăn uống kém canxi (do không dung nạp, dị ứng hoặc theo chế độ ăn thuần chay)
  • Thiếu vitamin D hoặc magiê
  • Thuốc có thể làm giảm hấp thu (chẳng hạn như thuốc hóa trị, bisphosphonates và thuốc ức chế bơm proton)
  • Thay đổi nội tiết tố (chẳng hạn như sự suy giảm estrogen trong thời kỳ mãn kinh)
  • Một số bệnh mãn tính và cấp tính (như bệnh thận, viêm tụy và suy tuyến cận giáp)
  • Yếu tố di truyền

Những dấu hiệu thiếu canxi?

Sự thiếu hụt canxi thường diễn ra một cách âm thầm và không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Nhưng khi bệnh tiến triển, các triệu chứng phổ biến nhất là co thắt cơ và tê hoặc ngứa ran ở bàn tay, bàn chân và mặt.

Các dấu hiệu và triệu chứng nghiêm trọng hơn bao gồm vôi hóa não hoặc thận, trầm cảm, suy tim sung huyết, co giật và hiếm khi cũng có thể là hôn mê. 

Phương pháp điều trị y tế cho những người có mức canxi thấp là gì?

Việc điều trị y tế thường bao gồm việc bổ sung thêm canxi vào chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, ở một số người, có thể cần bổ sung đường uống, có thể có hai loại: canxi cacbonat và canxi citrat. Các chất bổ sung canxi cacbonat được biết là gây ra các tác dụng phụ về đường tiêu hóa, chẳng hạn như đầy hơi, chướng bụng và táo bón.

Đối với người lớn> 65 tuổi, không nên bổ sung đường uống. Những người thiếu hụt nghiêm trọng có thể cần tiêm canxi.

Những căn bệnh có thể mắc phải khi thiếu canxi

Việc hấp thụ không đủ canxi có thể dẫn đến nhiều bệnh, chẳng hạn như chứng loãng xươg. Chứng loãng xương là khởi đầu của bệnh xương, và bệnh loãng xương được đặc trưng bởi xương dễ gãy và tăng nguy cơ ngã, có thể dẫn đến gãy xương. 

Ở trẻ em, lượng canxi thấp có thể khiến trẻ chậm phát triển.

Những thực phẩm là 'máy bơm canxi' tuyệt vời cho xương, gấp đôi canxi, tăng cường sức khỏe - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu canxi của bạn là thông qua các nguồn thực phẩm vì chúng cũng cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Tuy nhiên, bạn phải luôn theo dõi cẩn thận lượng thực phẩm giàu canxi vì một số chúng cũng chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.

Nếu bạn không nhận được lượng canxi khuyến nghị chỉ từ chế độ ăn uống, hãy cân nhắc việc uống bổ sung nhưng chỉ sau khi được bác sĩ chỉ định. Điều này là do chất bổ sung canxi có thể gây trở ngại cho các loại thuốc khác của bạn và thậm chí có thể gây ra quá liều khoáng chất này, có liên quan đến các kết quả bất lợi như đầy hơi, táo bón và sỏi thận. 

Theo Emedihealth

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