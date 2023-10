Mùi hôi xuất hiện do vi khuẩn có thể sinh sôi do thói quen xấu. Nếu bạn gặp vấn đề này, bạn nên nghĩ đến việc vệ sinh miệng và lưỡi tốt hơn, và tất nhiên thói quen ăn uống cũng cần tốt hơn. Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến chúng ta bị hôi miệng:

Ăn nhiều thực phẩm giàu lưu huỳnh.

Hút thuốc và rượu.

Hệ vi sinh vật ở miệng.

Bệnh vê nươu.

Căng thẳng và lo lắng.

Nhiễm trùng miệng.

Sâu răng.