Nhưng bạn có thể làm gì nếu đó là trường hợp khẩn cấp và bạn không có kẹo cao su nhai để giảm hôi miệng cấp tốc? Tại đây, bạn có thể tìm thấy một số giải pháp nhanh có thể giúp khắc phục sự cố này.

Mùi hôi xuất hiện do vi khuẩn có thể sinh sôi do thói quen xấu. Nếu bạn gặp vấn đề này, bạn nên nghĩ đến việc vệ sinh miệng và lưỡi tốt hơn, và tất nhiên thói quen ăn uống cũng cần tốt hơn. Dưới đây là một số lý do phổ biến khiến chúng ta bị hôi miệng:

Nếu bạn cần loại bỏ hơi thở có mùi ngay lập tức và bạn không có bàn chải đánh răng hoặc kẹo cao su bên mình, có một số cách hiệu quả để khử mùi hôi.

1. Uống nước

Vi khuẩn trong miệng của chúng ta tiết ra khí hôi và nước bọt ngăn cản quá trình thải ra này. Bạn càng được cung cấp đủ nước, bạn sẽ ít bị hôi miệng hơn. Vì vậy, nếu bạn bị khô miệng, chỉ cần uống một cốc nước.

2. Nhai các loại thảo mộc như bạc hà, mùi tây hoặc húng quế

Nếu bạn đang ở trong một bữa tiệc, chỉ cần nhai một số loại thảo mộc như bạc hà. Nó chắc chắn sẽ không làm sạch răng của bạn, nhưng nó sẽ giúp bạn lưu lại hương thơm nồng nàn. Nó rất hiệu quả, nhưng nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.

3. Ăn một quả táo

Hãy mang theo một quả táo khi bạn ra khỏi nhà. Táo có chứa polyphenol oxy hóa, giúp trung hòa mùi hôi trong miệng của bạn. Và chúng cũng làm sạch răng của bạn vì kết cấu xốp mềm của chúng.

4. Ngậm một ít chanh

Chanh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất hữu ích trong việc chống hôi miệng, vì chúng tiêu diệt vi khuẩn có thể tạo ra mùi khó chịu. Chỉ cần ngậm một lát chanh hoặc vắt vào một cốc nước. Nó cũng rất hiệu quả sau khi ăn tỏi hoặc hành tây.

5. Đặt gel làm thơm hơi thở trong túi của bạn

Nếu bạn thường xuyên gặp vấn đề với hơi thở có mùi, chỉ cần cho một ít gel thơm vào túi hoặc ví của bạn. Nó là một giải pháp tốt cho những người có vấn đề về khớp hoặc cơ và không thể nhai kẹo cao su.

Theo Brightside