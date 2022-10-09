Làm sao để giảm nhanh chóng cơn đau răng khôn?

Một số biện pháp khắc phục sau đây sẵn sàng cho những ai phải chịu đựng cơn đau do răng khôn gây ra.

Muối là một chất khử trùng tự nhiên. Hòa muối vào nước ấm và súc miệng bằng muối. Điều này giúp giảm đau răng ngay lập tức. Các bác sĩ thường đề xuất biện pháp khắc phục này như một bước sơ cứu. Người ta cần súc miệng trong vài phút và lặp lại quá trình này 4-5 lần trong một ngày. Bài thuốc này không chỉ dễ mà còn rất hiệu quả.

2. Bột baking soda

Thường bạn sẽ gặp tình trạng sưng tấy nghiêm trọng đi kèm với một chiếc răng khôn. Baking soda có thể giải cứu bạn trong thời gian này. Chỉ cần thêm baking soda vào kem đánh răng thông thường của bạn và bôi trực tiếp lên răng khôn. Điều này sẽ giúp bạn giảm đau chỉ trong vòng vài phút.

3. Chườm đá

Tất cả chúng ta đều biết rằng nước đá là thứ đầu tiên nên lấy để chữa bất kỳ loại sưng tấy nào. Bạn chỉ cần chườm đá lạnh lên má bên bị đau nhức. Sử dụng phương pháp 15 phút chườmvà 15 phút nghỉ và lặp lại nhiều lần trong ngày, bất cứ khi nào bạn cảm thấy đau cấp tính. Phương pháp này rất hữu ích trong việc loại bỏ tình trạng viêm và sưng tấy.

4. Chiết xuất vani

Nếu bạn nghĩ rằng vani chỉ có thể được sử dụng để làm sữa lắc hoặc bánh thơm ngon, bạn sẽ vui mừng khi phát hiện ra rằng thực sự có rất nhiều lợi ích hơn nữa của loại nguyên liệu thơm này. Nó giúp ích rất nhiều trong việc chữa đau răng khôn.

Bạn chỉ cần đổ một vài giọt chiết xuất vani vào tăm bông và giữ nó trên răng đau trong khoảng 15 phút. Thư giãn trong vài phút và bạn sẽ nhận ra rằng cơn đau đang giảm dần.

5. Thuốc Benzocain

Nhiều bác sĩ kê đơn benzocaine cho một hàm răng đang đau. Thuốc này nên được bôi trực tiếp vào răng bị ảnh hưởng. Bạn cũng nên làm sạch khu vực xung quanh răng khôn trước khi bôi gel thuốc này. Tuy nhiên, nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Theo Brightside