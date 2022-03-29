Chúng ta thường nói về tầm quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, nhưng còn những thói quen hàng ngày thì sao? Những điều này có thể được thúc đẩy bởi những lý do "tôi cảm thấy tốt" hoặc phản ứng vô thức để kiểm soát căng thẳng của bản thân. Tiến sĩ Brajesh Kunwar, Giám đốc Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Fortis Hiranandani Vashi đã đưa ra những thói quen kém lành mạnh mà bạn đang almf sẽ khiến gia tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch.

Lấy ví dụ về các nghiên cứu được xuất bản bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia (NCBI) cho thấy ở Ấn Độ, các bệnh không lây nhiễm (NCD), bao gồm cả các bệnh tim mạch (CVD), ước tính chiếm 60% tổng số ca tử vong ở người trưởng thành. Bệnh tim măchj chiếm hơn một phần tư (26%) trong số những ca tử vong này. Không có gì bí mật khi phần lớn trong số này là những căn bệnh có thể phòng ngừa được gây ra và trở nên tồi tệ hơn do các yếu tố lối sống gây ra.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ và internet ngày càng tiên tiến và thân thiện với người dùng, mọi người dành vài giờ để duyệt qua mạng xã hội hoặc xem các chương trình, đặc biệt là sau giờ làm việc, sau khi bọn trẻ đã ngủ và trong những ngày cuối tuần.

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Theo nghiên cứu của Đại học Glasgow, thời gian giải trí trên màn hình là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi ít vận động có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Một nghiên cứu gần đây cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao gần gấp đôi ở những người có mức độ thể lực và sức mạnh cơ bắp thấp hơn.

Ngủ không đủ giấc

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Trong tuần, áp lực về thời hạn hoàn thành, chồng chất giữa công việc và trách nhiệm khác khiến nhiều người có lịch ngủ không đều đặn. Họ tin rằng ngủ bù cả ngày sẽ giúp họ phục hồi sức khỏe và họ làm như vậy vào cuối tuần hoặc vào ngày nghỉ của họ.

Điều quan trọng là phải quản lý thói quen ngủ. Ngủ không đủ 7-8 tiếng về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và tim mạch. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Colorado Boulder được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ, nghiên cứu những người có khuynh hướng di truyền đối với bệnh tim, cho thấy rằng ngủ từ sáu đến chín giờ làm giảm 18% nguy cơ bị đau tim.

Văn hóa uống cà phê

Ngày càng nhiều chuỗi cà phê mọc lên, những người trẻ tuổi không chỉ tận hưởng sự tăng cường năng lượng với một tách đồ uống yêu thích của họ, mà họ cũng đã quen với nó như một phản ứng đối với căng thẳng. Khi có bài tập phải hoàn thành, họ cắt giảm thời gian ngủ và tăng cường uống cà phê.

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Trong khi đã có không ít cuộc tranh luận lớn về lợi ích của cà phê thì việc uống nhiều cà phê trong thời gian dài cũng có thể làm tăng lượng đường và chất béo trong cơ thể chúng ta, ngoại trừ trường hợp bạn đang uống cà phê đen. Mối liên hệ giữa cà phê và lipid phụ thuộc vào liều lượng, bạn càng uống nhiều cà phê không lọc, nó càng làm tăng lipid máu của bạn, khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Nước sô-đa

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Có những người tiêu thụ bữa ăn với đồ uống có ga và uống mỗi lon mỗi khi họ xem TV hoặc bắt chuyện với một nhóm bạn. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, gây ra bởi lượng đường dư thừa làm tăng lượng đường trong máu và chất béo trung tính và các chất hại LDL dày đặc trong cơ thể. Mặc dù việc tiêu thụ hạn chế đồ uống có ga có thể không có hại nhưng nếu vượt quá chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Điều độ là câu thần chú cho một trái tim khỏe mạnh!

Đã đến lúc nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc tim. Bạn có thể bắt đầu bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ và nhận ra một số thói quen phổ biến trong lối sống của mình. Tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát các bệnh về lối sống. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Saffolalife cho thấy 92% người dân ở các thành phố tàu điện ngầm hàng đầu, những người có nguy cơ mắc bệnh tim do lười vận động, không coi đây là một trong 3 yếu tố nguy cơ hàng đầu.

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Ba thay đổi đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện: thử đi bộ trong giờ giải lao hoặc xây dựng thói quen tập thể dục trên bàn làm việc, hít thở sâu hoặc đăng ký các buổi tập yoga để kiểm soát căng thẳng, ghi nhật ký ăn uống để kiểm tra mức tiêu thụ đồ ăn uống của bạn. Cuối cùng, hãy đảm bảo khám sức khỏe định kỳ để chủ động giải quyết các triệu chứng và nhớ rằng rối loạn lối sống có thể được điều trị bằng biện pháp can thiệp kịp thời.

Theo India