Bao tử đau bất thường ngay khi vừa ăn no có thể là do 5 lý do này

Sức khỏe 28/03/2022 06:00

Bạn chắc đã biết đến hiện tượng bao tử trong trạng thái đau cồn cào khi bạn đói, nhưng bạn đã bao giờ biết đến tình trạng bao tử lại đau ngay sau khi cơ thể hấp thụ đồ ăn hay không? Nếu gặp phải triệu chứng này thường xuyên thì hãy xem bài viết dưới đây để nắm rõ 5 lí do gây ra tình trạng này.

Những lí do khiến bao tử có thể bị đau ngay sau khi ăn:

Trong hầu hết các trường hợp, dạ dày réo lên và đau khi một người đói cồn cào. Hiện tượng đau bụng này là bình thường và biến mất sau khi ăn xong. Nhưng đối với một số người, nó hoàn toàn ngược lại. Bụng của họ bắt đầu đau sau khi ăn. Đôi khi đau bụng sau khi ăn một đĩa đầy đủ là bình thường. Nó trở thành một vấn đề đáng quan tâm chỉ khi nó trở thành một việc xuất hiện hàng ngày. Đau dạ dày dữ dội và thường xuyên có thể là dấu hiệu của một mối lo ngại tiềm ẩn về sức khỏe và có thể cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.Dưới đây là năm lý do khiến dạ dày của bạn có thể bị đau sau khi ăn.

1.Ăn quá nhiều:

Lý do phổ biến nhất của cơn đau dạ dày sau bữa ăn là do ăn quá nhiều. Khi bạn ăn quá nhiều thức ăn, dạ dày của bạn có thể bắt đầu đau. Đó là bởi vì trung bình dạ dày của chúng ta chỉ có thể chứa khoảng 1 hoặc 2 cốc thức ăn khi bạn ăn nhiều hơn nó sẽ phải mở rộng để tạo thêm không gian cho thức ăn . Điều này cuối cùng dẫn đến việc bị khó chịu và đau dạ dày.

Bao tử đau bất thường ngay khi vừa ăn no có thể là do 5 lý do này - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

2.Ăn quá nhanh:

Một lý do chung khác dẫn đến đau dạ dày là do ăn quá nhanh. Khi bạn nuốt thức ăn quá nhanh, bạn sẽ nuốt thêm không khí vào thức ăn. Khi thức ăn thừa đến dạ dày của bạn, nó sẽ gây ra đầy hơi và khí. Nó càng làm cho bụng bạn trông to và cũng có thể dẫn đến cảm giác khó chịu. Hơn nữa, nó cũng có thể ngăn cơ thể bạn hấp thụ chất dinh dưỡng.

Bao tử đau bất thường ngay khi vừa ăn no có thể là do 5 lý do này - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

3.Khó tiêu:

Uống quá nhiều cà phê, rượu, thức ăn cay và citric có thể dẫn đến chứng khó tiêu. Điều đó có nghĩa là những thực phẩm này có thể khiến cơ thể bạn khó tiêu hóa thức ăn và biến nó thành glucose.  Một số người thậm chí có thể gặp phải vấn đề khó tiêu do một số tình trạng sức khỏe tiềm ẩn như hội chứng đau vùng thượng vị (EPS) và hội chứng khó chịu sau ăn (PDS).

Bao tử đau bất thường ngay khi vừa ăn no có thể là do 5 lý do này - Ảnh 3
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

4.Sỏi mật:

Sỏi mật là những chất lắng đọng nhỏ, cứng, giống như tinh thể được hình thành trong túi mật hoặc ống dẫn. Các tinh thể có thể bắt đầu lắng đọng do có quá nhiều cholesterol trong mật, hoạt động bất thường của túi mật hoặc do các nguyên nhân khác Những viên sỏi mật này có thể gây đau sau khi dùng bữa, đặc biệt nếu thức ăn của bạn có nhiều chất béo. Đau túi mật cũng có thể dẫn đến viêm và có thể cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.

Bao tử đau bất thường ngay khi vừa ăn no có thể là do 5 lý do này - Ảnh 4
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

5.Không dung nạp được thực phẩm:

Co thắt dạ dày, tiêu chảy và nôn mửa cũng là những dấu hiệu cho thấy bạn không dung nạp thức ăn. Không dung nạp thức ăn là tình trạng sức khỏe mà cơ thể không thể tiêu hóa một số thành phần từ thức ăn. Vì vậy, khi tiêu thụ những thực phẩm như vậy, cơ thể sẽ gây ra phản ứng, gây ra một loạt các vấn đề liên quan đến dạ dày. Đây là một tình trạng y tế nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế thích hợp.

Bao tử đau bất thường ngay khi vừa ăn no có thể là do 5 lý do này - Ảnh 5
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

 

 

4 "thủ phạm giấu mặt" khiến bao tử tổn thương âm thầm, ăn thường xuyên là tự gieo mầm ung thư: Muốn thoát cửa tử thì tốt nhất đừng đụng vào!

4 "thủ phạm giấu mặt" khiến bao tử tổn thương âm thầm, ăn thường xuyên là tự gieo mầm ung thư: Muốn thoát cửa tử thì tốt nhất đừng đụng vào!

Có những sai lầm trong thói quen ăn uống hàng ngày sẽ vô tình dẫn đến ung thư dạ dày mà chúng ta không hề hay biết. Hãy tránh xa 4 thực phẩm này trước khi ung thư dạ dày gõ cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   đau bao tử đau sau khi ăn đau dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 56 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm