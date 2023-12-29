Những người thức giấc lúc nửa đêm có thể do 4 tác nhân này, bác sĩ cảnh báo cần chú ý nếu không hậu quả khôn lường

Sức khỏe 29/12/2023 11:27

Nếu thường xuyên thức giấc lúc nửa đêm, bạn cần chú ý đến 4 nguyên nhân này vì để lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.

Khó thở

Nhiều người sẽ gặp phải tình trạng “ngưng thở” khi ngủ, khi tình trạng này kéo dài một thời gian, não sẽ phán đoán cơ thể đang thiếu oxy và buộc bản thân phải thức dậy.

Những người thức giấc lúc nửa đêm có thể do 4 tác nhân này, bác sĩ cảnh báo cần chú ý nếu không hậu quả khôn lường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở góc độ y học, hội chứng ngưng thở chủ yếu liên quan đến bệnh tim hoặc hen suyễn, vì khi những tình trạng đó xảy ra, đường hô hấp của người bệnh thường bị tắc nghẽn, chức năng cơ tim suy yếu và có chất nhầy tích tụ trong cổ họng, nên rất có thể xảy ra. rằng sẽ có tắc nghẽn đường hô hấp và các tình huống khác.

Nếu bạn thường xuyên thức dậy trong vòng 2 giờ sau khi chìm vào giấc ngủ, bạn cần chú ý và đề phòng những cơn khó chịu ở tim.

Ho về đêm

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều bạn bè khi ngủ vào ban đêm sẽ đột nhiên cảm thấy ngứa họng, điều này sẽ sinh ra cảm giác muốn ho dữ dội khiến họ tỉnh giấc.

Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, hiệu quả trao đổi chất của cơ thể khi ngủ vào ban đêm sẽ rất thấp nên sẽ không xảy ra hiện tượng ho hay hắt hơi.

Tuy nhiên nếu bạn luôn ho vào ban đêm thì có thể liên quan đến chức năng đường tiêu hóa suy giảm và tiết axit dạ dày bất thường.

Đặc biệt những người có thói quen chơi điện thoại di động trước khi đi ngủ, do tư thế cố định, cơ thể căng thẳng không đồng đều dễ gây kích ứng đường tiêu hóa nên khả năng xảy ra tình trạng tương tự sẽ cao hơn.

Thường xuyên gặp ác mộng

Những người thức giấc lúc nửa đêm có thể do 4 tác nhân này, bác sĩ cảnh báo cần chú ý nếu không hậu quả khôn lường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu trước khi đi ngủ nhận được một số thông tin tiêu cực, hoặc nghĩ đến một số điều đáng lo ngại, ban đêm khi đi ngủ sẽ gặp ác mộng. sẽ tăng lên, đồng thời chất lượng giấc ngủ cũng sẽ giảm sút.

Vì vậy, việc duy trì tinh thần bình tĩnh trước khi đi ngủ và giảm thiểu suy nghĩ sâu sắc cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện giấc ngủ.

Đổ mồ hôi đêm do thể chất suy nhược

Một số bạn sẽ thấy lưng đổ mồ hôi dày đặc sau khi thức dậy vào ban đêm, sau khi loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ phòng hoặc quần áo quá dày, việc đổ mồ hôi ban đêm thường xuyên cũng có thể liên quan đến mất ổn định hormone và mất cân bằng nội tiết.

Các bạn nữ thường xuyên đổ mồ hôi đêm cũng có thể liên quan đến rối loạn kinh nguyệt, chú ý bổ sung kịp thời các nguyên tố vi lượng và protein trong cuộc sống hàng ngày có thể giúp duy trì quá trình tiết estrogen bình thường.

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Từ khóa:   thức giấc giấc ngủ ban đêm

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