Bác sĩ chỉ ra 7 dấu hiệu của bệnh viêm khớp không nên bỏ qua để tránh hậu quả về sau

Sức khỏe 28/12/2023 09:48

Viêm khớp ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và những dấu hiệu chính được các bác sĩ tiết lộ dưới đây có thể giúp chúng ta nhận biết nhanh hơn về căn bệnh này.

Ở Hoa Kỳ, viêm khớp là một nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm khả năng làm việc, ảnh hưởng đến hơn 53,2 triệu người, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Bệnh có thể xảy ra với nhiều nguyên nhân khác nhau ở người lớn ở mọi độ tuổi - và đau đớn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dạng viêm khớp phổ biến nhất là viêm xương khớp, nhưng cũng có những dạng khác như bệnh gout, viêm khớp dạng thấp và bệnh lupus có thể gây ra các triệu chứng lan rộng.

Theo Pamela Mehta, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, cho biết viêm xương khớp là một bệnh thoái hóa có thể làm tổn thương sụn và gây viêm .

Dưới đây là những dấu hiệu ban đầu của tình trạng mà bạn không bao giờ nên bỏ qua:

Khớp bị đau.

Mengnai Li, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cho biết, đau khớp là một trong những dấu hiệu rõ ràng và phổ biến nhất của bệnh viêm khớp .

Ông nói: “Thông thường mọi người sẽ cảm thấy đau đớn hơn khi đi trên sườn dốc, bề mặt không bằng phẳng và leo cầu thang”. Ông nói thêm ngay cả những món đồ quần áo như tất và giày cũng có thể gây đau.

Bác sĩ chỉ ra 7 dấu hiệu của bệnh viêm khớp không nên bỏ qua để tránh hậu quả về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy đau khớp vào buổi sáng.

Nếu bạn cảm thấy đau khớp vào buổi sáng sau khi thức dậy thì rất có thể đó là do viêm xương khớp.

Mehta giải thích: “Dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm khớp là nếu bạn cảm thấy đau sau khi thức dậy và ra khỏi giường vào buổi sáng sau khi ngủ hàng giờ”.

Khớp có vẻ bị sưng lên.

Nếu khớp của bạn bị sưng, đó có thể là do dịch khớp dư thừa - một chất lỏng đặc giúp bôi trơn và đệm.

Li cho biết : “Khi viêm xương khớp xảy ra, khối lượng sản xuất chất lỏng hoạt dịch sẽ tăng lên dẫn đến tình trạng viêm liên quan, gây đau và sưng tấy”.

Khớp của bạn cảm thấy cứng sau khi bạn ngồi dậy từ tư thế nằm

Theo cả Mehta và Li, một dấu hiệu sớm của bệnh viêm khớp là cảm giác cứng khớp sau khi bạn ngồi dậy từ tư thế nằm.

Mehta nói: “Rất nhiều bệnh nhân của tôi bị viêm xương khớp đầu gối sẽ bị cứng khớp sau khi thức dậy sau khi nghỉ ngơi hoặc ngồi trên ghế một lúc”.

Cảm thấy tiếng kêu lách cách hoặc nứt nẻ.

Đôi khi, bạn có thể nghe thấy tiếng kêu lách cách, nứt nẻ trong khớp của mình - ngay cả khi nó không gây ra bất kỳ đau đớn nào.

Li lưu ý rằng những âm thanh này có thể báo hiệu sụn trong khớp của bạn đang bị phá vỡ do viêm khớp.

Bác sĩ chỉ ra 7 dấu hiệu của bệnh viêm khớp không nên bỏ qua để tránh hậu quả về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cơn đau có thể cải thiện sau khi dùng thuốc chống viêm

Viêm khớp là một quá trình viêm nhiễm. Sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) hầu như luôn luôn giảm đau viêm khớp," Mehta nói.

Nếu bạn nghĩ rằng mình có đau khớp, việc sử dụng NSAID để giảm tạm thời đau có thể là bước đầu tiên.

Đau khớp của bạn đi kèm với các triệu chứng khác.

Nếu viêm khớp của bạn là kết quả của một tình trạng khác như viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh gout, bạn cũng có thể nhận thấy các dấu hiệu khác của vấn đề.

Đối với viêm khớp dạng thấp, điều đó có thể là sự nhạy cảm ở nhiều khớp trên cơ thể, giảm cân và mệt mỏi. Đối với bệnh gout, bạn có thể nhận thấy sự sưng đỏ và phình to ở gần mắt cá chân hoặc bàn chân.

Đối với bệnh lupus, bạn cũng có thể gặp đau cơ, nhạy cảm với ánh sáng, rụng tóc hoặc sốt.

Mặc dù không có phương pháp chữa trị cho viêm khớp, nhưng có một số biện pháp bạn có thể thực hiện để kiểm soát các triệu chứng. Hãy đến thăm bác sĩ chuyên khoa  ngay lập tức để thảo luận về các phương pháp điều trị để đau không kéo dài.

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Từ khóa:   sức khỏe đau khớp dấu hiệu

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