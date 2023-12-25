Người mắc bệnh ung thư thường có 4 đặc điểm chung này cần lưu ý nếu không muốn gặp “hậu họa” về sau

Sức khỏe 25/12/2023 11:30

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm đối với con người, tuy nhiên để tránh điều này chúng ta nên hạn chế 4 thói quen này để tránh nguy hiểm tới tính mạng về sau.

Thường thích ăn vặt vào buổi tối

Ba bữa một ngày nên đều đặn, nếu bổ sung thêm bữa ăn vào ba bữa một ngày thì đó sẽ là một sai lầm lớn.

Nhiều người đã hình thành thói quen xấu là ăn vặt vào đêm khuya trước khi đi ngủ và đi ngủ ngay sau khi ăn, bạn thử nghĩ xem, làm thế nào chúng ta có thể tiêu hóa và hấp thụ một lượng lớn thức ăn tích tụ trong đường tiêu hóa?

Người mắc bệnh ung thư thường có 4 đặc điểm chung này cần lưu ý nếu không muốn gặp “hậu họa” về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi ngủ ngay sau khi ăn uống không chỉ gây khó tiêu mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, tệ hại hơn là nếu thực hiện việc này trong thời gian dài không những dễ béo mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não. .

Nhiều người ăn đồ chiên rán , đồ cay, đồ nướng vào bữa khuya, họ cũng thích uống rượu khi ăn đồ ăn khuya, bạn thử nghĩ xem, ăn những món này có tốt cho sức khỏe không?

Dĩ nhiên là không! Theo thời gian, nó cũng có thể dẫn đến tăng nguy cơ ung thư trong cơ thể.

Thường thích thức khuya

Năm 2021, một bài báo có tựa đề “Mối quan hệ giữa thời gian ngủ và tỷ lệ tử vong ở dân số Đông Á” được đăng trên “Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ”, kết quả cho thấy ngủ 7 tiếng mỗi ngày, tỷ lệ tử vong thuộc vào hàng thấp nhất.

Thật không may, có bao nhiêu người ngủ ít hơn 7 tiếng mỗi ngày.

Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ Trung Quốc và các tổ chức khác đã cùng phát hành “Sách trắng về giấc ngủ lành mạnh quốc gia của Trung Quốc năm 2022”.

Dữ liệu khảo sát cho thấy gần 3/4 số người được khảo sát gặp vấn đề về giấc ngủ và “khó ngủ” đã trở thành vấn đề giấc ngủ hàng đầu.

44% thanh niên từ 19 đến 25 tuổi thức đêm sau nửa đêm, 42% người cao tuổi mất hơn nửa giờ mới chìm vào giấc ngủ, tỷ lệ mất ngủ lên tới 21%. Thanh niên từ 19 đến 35 tuổi là lứa tuổi có tỷ lệ mắc các vấn đề về giấc ngủ cao nhất và giấc ngủ kém dần trở thành nỗi đau chung của giới trẻ.

Thức khuya đã trở thành trở ngại lớn nhất dẫn đến rối loạn giấc ngủ, thức khuya lâu ngày khiến đồng hồ sinh học vô cùng rối loạn, thức khuya khiến ngủ không đủ giấc, hệ miễn dịch suy yếu, tạo cơ hội cho ung thư.

Thường thích ăn uống quá mức vào buổi tối

Với chế độ ăn uống hàng ngày, bữa sáng nên ăn đầy đủ, bữa trưa nên ăn no, còn bữa tối nên ăn ít. Tuy nhiên, nhiều người lại thích ăn uống quá mức vào bữa tối, điều này rất không tốt cho sức khỏe.

Người mắc bệnh ung thư thường có 4 đặc điểm chung này cần lưu ý nếu không muốn gặp “hậu họa” về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì sau khi ăn, thời gian cần thiết để dạ dày tiêu hóa là 6 giờ, ngay cả khi bạn ăn vào lúc 6 giờ tối, nó sẽ hoàn toàn tiêu hóa vào lúc 12 giờ đêm.

Tuy nhiên, nhiều người đã đi ngủ vào khoảng hơn 10 giờ tối, hãy suy nghĩ xem, việc ăn uống quá mức có phải đặc biệt không tốt cho sức khỏe của đường tiêu hóa không?

Thường không thích tập thể dục vào buổi tối

Sau khi no nê, họ thường chỉ ngồi hoặc nằm im không động, hoặc là xem TV hoặc chơi điện thoại liên tục mà không biết rằng điều này rất không tốt cho sức khỏe.

Thiếu tập thể dục làm ảnh hưởng đến sự co bóp của dạ dày và ruột, sự tiêu hóa và hấp thụ thực phẩm sẽ trở nên chậm hơn.

Thiếu tập thể dục khiến người ta dễ béo phì, đặc biệt là những người bị béo phì vùng bụng, nguy cơ mắc bệnh ung thư cũng cao hơn.

Thiếu tập thể dục làm giảm hệ miễn dịch của người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư.

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Từ khóa:   sức khỏe ung thư thói quen

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