Người phụ nữ mang thai 36 tuần nôn ra máu suýt tử vong sau khi chỉ ăn dâu tây

Mẹ bầu 23/12/2023 16:43

Mới đây, một người phụ nữ mang thai 36 tuần ở Trung Quốc suýt tử vong sau khi ăn dâu tây do chồng mua.

Theo thông tin từ NetEase News, một bà bầu ở Hàng Châu, Trung Quốc, đang mang thai 36 tuần, có triệu chứng ốm nghén từ khi mang thai đến trước khi sinh và đôi khi có một chút máu trong cơn nôn.

Tuy nhiên, gần đây, sau khi ăn dâu tây chồng mua, cô cảm thấy buồn nôn và lập tức lao vào nhà vệ sinh. Ngoài dâu tây, cô còn nôn ra một vũng máu lớn.

Hai vợ chồng sợ hãi đến mức chạy thẳng đến bệnh viện, không ngờ vừa vào phòng cấp cứu, người phụ nữ này lại nôn ra máu.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, họ bàng hoàng khi phát hiện cô đã nôn ra gần 1000ml máu. Tình trạng khá nguy kịch, họ lập tức chuyển cô đến bệnh viện lớn.

Bác sĩ cho biết việc bà bầu nôn máu nhiều gây ra tình trạng tim thai không ổn định. May mắn là thai nhi đã gần đến thời điểm sinh, nên bác sĩ tiến hành ca mổ ngay lập tức.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần nôn ra máu suýt tử vong sau khi chỉ ăn dâu tây - Ảnh 1
Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nôn ra máu sau khi ăn dâu tây. Ảnh: Aboluowang

Tuy nhiên, sau khi thai nhi chào đời không còn nhịp thở, nhịp tim, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành đặt ống nội khí quản và ép ngực cho thai nhi để cứu sống thành công đứa trẻ.

Sau đó, bác sĩ tìm kiếm nguyên nhân khiến bà bầy này nôn ra máu và cuối cùng phát hiện ra hai vết rách dài khoảng 3 cm từ thực quản dưới đến tâm nhĩ, ăn sâu vào lớp cơ và kèm theo chảy máu đang chảy, được chẩn đoán là “Hội chứng Mallory-Weiss” (tức là tình trạng rách niêm mạc tại chỗ nối thực quản và dạ dày)

Sau khi bác sĩ khâu vết thương nhanh chóng, máu mới ngừng chảy. Kế tiếp, bà bầu đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục điều trị.

Yang Jianfeng, Giám đốc Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân số 1, cho biết, “hội chứng Mallory-Weiss” là tình trạng buồn nôn hoặc nôn mửa nặng và thường xuyên, dẫn đến áp lực trong ổ bụng tăng đột ngột, gây rách niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc của phần xa thực quản hoặc tâm vị, gây xuất huyết tiêu hóa trên.

Ông cũng kêu gọi phụ nữ mang thai nếu thấy nôn ra máu hoặc đại tiện ra máu khi mang thai thì có thể là xuất huyết tiêu hóa và phải đi khám càng sớm càng tốt.

Người đàn ông bị nhiễm trùng và phải cắt cụt 2 chân, biết được lý do quen thuộc này khiến ai cũng phải dè chừng

Người đàn ông bị nhiễm trùng và phải cắt cụt 2 chân, biết được lý do quen thuộc này khiến ai cũng phải dè chừng

Cựu ngôi sao bóng bầu dục Úc nói rằng lúc thi đấu chỉ bị thương ở ngón chân nhưng về sau chúng ngày càng nghiêm trọng và dẫn đến phải cắt cụt 2 chân, 4 ngón tay.

Xem thêm
Từ khóa:   dâu tây mang thai phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 42 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân