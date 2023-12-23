Mới đây, một người phụ nữ mang thai 36 tuần ở Trung Quốc suýt tử vong sau khi ăn dâu tây do chồng mua.

Theo thông tin từ NetEase News, một bà bầu ở Hàng Châu, Trung Quốc, đang mang thai 36 tuần, có triệu chứng ốm nghén từ khi mang thai đến trước khi sinh và đôi khi có một chút máu trong cơn nôn.

Tuy nhiên, gần đây, sau khi ăn dâu tây chồng mua, cô cảm thấy buồn nôn và lập tức lao vào nhà vệ sinh. Ngoài dâu tây, cô còn nôn ra một vũng máu lớn.

Hai vợ chồng sợ hãi đến mức chạy thẳng đến bệnh viện, không ngờ vừa vào phòng cấp cứu, người phụ nữ này lại nôn ra máu.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, họ bàng hoàng khi phát hiện cô đã nôn ra gần 1000ml máu. Tình trạng khá nguy kịch, họ lập tức chuyển cô đến bệnh viện lớn.

Bác sĩ cho biết việc bà bầu nôn máu nhiều gây ra tình trạng tim thai không ổn định. May mắn là thai nhi đã gần đến thời điểm sinh, nên bác sĩ tiến hành ca mổ ngay lập tức.

Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nôn ra máu sau khi ăn dâu tây. Ảnh: Aboluowang

Tuy nhiên, sau khi thai nhi chào đời không còn nhịp thở, nhịp tim, bác sĩ đã khẩn trương tiến hành đặt ống nội khí quản và ép ngực cho thai nhi để cứu sống thành công đứa trẻ.

Sau đó, bác sĩ tìm kiếm nguyên nhân khiến bà bầy này nôn ra máu và cuối cùng phát hiện ra hai vết rách dài khoảng 3 cm từ thực quản dưới đến tâm nhĩ, ăn sâu vào lớp cơ và kèm theo chảy máu đang chảy, được chẩn đoán là “Hội chứng Mallory-Weiss” (tức là tình trạng rách niêm mạc tại chỗ nối thực quản và dạ dày)

Sau khi bác sĩ khâu vết thương nhanh chóng, máu mới ngừng chảy. Kế tiếp, bà bầu đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục điều trị.

Yang Jianfeng, Giám đốc Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân số 1, cho biết, “hội chứng Mallory-Weiss” là tình trạng buồn nôn hoặc nôn mửa nặng và thường xuyên, dẫn đến áp lực trong ổ bụng tăng đột ngột, gây rách niêm mạc hoặc lớp dưới niêm mạc của phần xa thực quản hoặc tâm vị, gây xuất huyết tiêu hóa trên.

Ông cũng kêu gọi phụ nữ mang thai nếu thấy nôn ra máu hoặc đại tiện ra máu khi mang thai thì có thể là xuất huyết tiêu hóa và phải đi khám càng sớm càng tốt.

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