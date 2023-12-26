7 lời khuyên đã được khoa học chứng minh có thể tăng tuổi thọ, vừa đơn giản nhưng hiệu quả

Dưới đây, hãy xem những thói quen kéo dài tuổi thọ đã được nghiên cứu chứng minh có thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Những người giàu có muốn sống lâu có thể chi hàng triệu đô la cho nỗ lực “già ngược”, nhưng tuổi già tốt không chỉ dành cho người giàu. Có rất nhiều lời khuyên đơn giản để sống lâu hơn mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng.

Gabby Landsverk của Business Insider đã báo cáo trước đây rằng sô cô la đen, cà phê và trà có chứa các chất - polyphenol và chất chống oxy hóa - có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh mãn tính và bệnh tim .

Và đừng lo lắng về việc uống quá nhiều cà phê buổi sáng; những người tiêu thụ từ 5 đến 6 cốc mỗi ngày có thể có nguy cơ tử vong thấp hơn so với những người uống rất ít cà phê hoặc tránh hoàn toàn đồ uống có chứa caffein.

Tập luyện thông minh, không phải chăm chỉ

Tập luyện thường xuyên là điều cần thiết, nhưng đừng chỉ dựa vào việc tập thể dục như chạy bộ hay đi xe đạp nếu bạn muốn tăng cơ hội sống lâu hơn.

Kết hợp tập thể dục giảm cân với cardio giảm nguy cơ tử vong hơn so với chỉ làm tập một bài duy nhất.

Không cần phải dành nhiều giờ tại phòng gym; dành một giờ hoặc ít hơn mỗi tuần để tập lực có thể giảm nguy cơ tử vong do ung thư hoặc bệnh tim, theo một nghiên cứu.

Gọi điện cho một người bạn

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc duy trì các mối quan hệ của bạn cũng quan trọng như những thói quen như chế độ ăn kiêng và tập thể dục khi nói đến tuổi thọ.

Điều này có thể là do sự cô đơn có thể dẫn đến tình trạng viêm mãn tính, nguyên nhân làm tăng nguy cơ đau tim và các vấn đề sức khỏe khác, Rose Anne Kenny, chủ tịch khoa lão khoa y tế tại Trinity College Dublin, cho hay.

Kenny nói rằng bạn nên “nỗ lực hết sức để xây dựng tình bạn cũng như việc chọn đồ ăn hoặc chọn hoạt động thể chất mà mình thích”.

Đảm bảo cung cấp đủ vitamin D

Hilary Brueck của Business Insider đã báo cáo rằng nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư chống lão hóa đã bổ sung vitamin D để đảm bảo họ nhận đủ lượng vitamin trong suốt cả năm.

Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi từ thức ăn, giúp xương chắc khỏe. Vitamin cũng làm giảm viêm, tăng cường chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư .

Theo John Bilezikian, bác sĩ nội tiết tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia, bạn có thể nhận đủ vitamin D một cách tự nhiên bằng cách dành 15 đến 20 phút dưới ánh nắng mặt trời mỗi ngày trong mùa hè.

Các loại thực phẩm như cá hồi, cá ngừ và lòng đỏ trứng cũng chứa một lượng vitamin đáng kể. Chỉ cần không dùng quá 4.000 IU mỗi ngày.

Ăn đậu thật sự

Dan Buettner, tác giả dẫn đầu nghiên cứu về Vùng xanh của thế giới, trước đây đã nói với Brueck: “Tôi tin rằng loại siêu thực phẩm duy nhất trên thế giới là đậu” .

Ở các Vùng Xanh của thế giới, nơi người ta thường sống tới trên 100 tuổi, đậu là loại thực phẩm chủ yếu.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng đậu có đủ loại tác dụng tích cực đối với cơ thể, làm giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe đường ruột .

Buettner nói : “Ở mỗi Vùng Xanh, họ ăn khoảng một cốc đậu mỗi ngày”. Ông nói thêm rằng ông khuyên hầu hết mọi người nên ăn ít nhất một nửa số lượng đó.

Ưu tiên ngủ đủ giấc

Ngủ ngon có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe giúp tăng tuổi thọ, bao gồm sức khỏe tinh thần tốt hơn, cải thiện quá trình trao đổi chất và thậm chí khiến chế độ ăn kiêng và tập thể dục của bạn trở nên hiệu quả hơn .

“Tôi bị ám ảnh bởi giấc ngủ”, nhà đầu tư tỷ phú Christian Angermeyer, người đang phát triển các loại thuốc chống lão hóa mới, cho biết.

Ông nói: “Giấc ngủ là thứ mà chúng tôi biết có thể giải quyết được nhiều vấn đề”.

Sống như người Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải thường được xếp hạng là một trong những chế độ ăn kiêng lành mạnh nhất và nghiên cứu cho thấy nó cũng có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm của bạn.

Chế độ ăn kiêng bao gồm nhiều hải sản, dầu ô liu và rau quả, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và đường bổ sung.

Không chỉ chế độ ăn uống mới có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, sống theo lối sống Địa Trung Hải, bao gồm nhiều lời khuyên nói trên, cũng có thể làm giảm nguy cơ tử vong sớm .

Các yếu tố của lối sống Địa Trung Hải bao gồm nghỉ ngơi đầy đủ, dành thời gian cho những người thân yêu, dùng bữa với bạn bè và gia đình cũng như tập thể dục.