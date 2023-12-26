Gãy “cậu nhỏ” tăng vọt vào dịp Giáng sinh, bác sĩ cảnh báo tư thế nguy hiểm khi làm “chuyện ấy”

Sức khỏe 26/12/2023 11:33

Mới đây, một nhóm nghiên cứu ở Đức đã chỉ ra rằng các trường hợp gãy "cậu nhỏ" thường tăng vọt vào dịp lễ Giáng sinh.

Một nghiên cứu của Đại học Munich ở Đức cho thấy, trong dịp lễ Giáng sinh hàng năm, nguy cơ gãy dương vật ở nam giới tăng lên đáng kể, không khí lễ hội và sự thân mật là nguyên nhân chính dẫn đến điều này.

Nikolaos Pyrgides, bác sĩ tiết niệu, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết: “Chấn thương này thường xảy ra khi quan hệ theo kiểu hoang dã, đặc biệt là ở những tư thế mà bạn với đối phương không giao tiếp bằng mắt trực tiếp, chẳng hạn như tư thế nữ cao bồi ngược”.

Nhóm nghiên cứu do Piguidis dẫn đầu suy đoán rằng không khí vui vẻ và thân mật của lễ Giáng sinh có thể là yếu tố nguy cơ gây gãy dương vật.

Vì vậy họ đã xem xét hồ sơ bệnh án của 3.421 bệnh nhân bị gãy dương vật ở Đức từ năm 2005 đến năm 2021 và xác nhận rằng những chấn thương như vậy thực sự phổ biến hơn vào mùa Giáng sinh.

Gãy “cậu nhỏ” tăng vọt vào dịp Giáng sinh, bác sĩ cảnh báo tư thế nguy hiểm khi làm “chuyện ấy” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Nếu mọi ngày đều giống như Giáng sinh, tỷ lệ gãy dương vật ở Đức sẽ tăng 43% kể từ năm 2005”, nghiên cứu này được công bố trên tạp chí BJU International.

Theo thông tin từ tờ The Guardian (Anh), ngoài cao điểm của mùa Giáng sinh, nguy cơ gãy dương vật cũng tăng trong kỳ nghỉ hè và cuối tuần.

Tuy nhiên không có sự tăng đáng kể vào đêm giao thừa và tỷ lệ nhập viện trong thời gian đại dịch Covid-19 không thay đổi.

Trước khi gãy dương vật, dương vật thường có âm thanh bốp, sau đó là đau dữ dội, mất khả năng cương cứng nhanh chóng, sưng tấy và bầm tím nghiêm trọng.

Pidgeidis nói: “Khi (bệnh nhân) cho bác sĩ xem dương vật của họ, nó thường trông giống như một quả cà tím”.

Pidgeidis cũng khuyên bạn nên nhận thức được nguy cơ gãy dương vật và thận trọng khi Giáng sinh đến: “Nếu điều đó xảy ra, bạn nên đến gặp bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp tuyệt đối vì nếu không được điều trị, bạn có thể bị các biến chứng lâu dài của bệnh”.

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