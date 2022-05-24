Những lý do bạn nên uống một ly mật ong ấm vào buổi sáng: Hành động nhỏ, lợi ích vô cùng lớn

Sức khỏe 24/05/2022 09:44

Bạn có biết rằng bắt đầu ngày mới với một ly mật ong ấm sẽ giúp tăng cường trao đổi chất và giúp bạn giảm cân? Thêm vào đó, với một bữa sáng cân bằng, bổ dưỡng, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn và hệ thống miễn dịch khỏe hơn, có sức đề kháng tốt hơn. Hãy cùng điểm qua 5 lý do bạn nên uống nước mật ong ấm mỗi sáng nhé.

1. Hỗ trợ giảm cân

Như bạn đã biết, mật ong là loại thực phẩm thay thế của đường, rất giàu axit amin, vitamin và khoáng chất. Mật ong có thể giúp làm chế độ ăn uống của bạn thêm phần hấp dẫn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Bắt đầu ngày mới với một ly nước ấm mật ong giúp cải thiện sức khỏe đáng kể và hỗ trợ giảm cân vô cùng tuyệt vời. 

2. Cải thiện chức năng tiêu hóa

Những lý do bạn nên uống một ly mật ong ấm vào buổi sáng: Hành động nhỏ, lợi ích vô cùng lớn - Ảnh 1

Bạn nên uống nước mật ong ấm khi bụng đói vào buổi sáng. Đây là lúc dịch tiêu hóa của cơ thể có khả năng hấp thụ mật ong và các thành phần tự nhiên trong enzym tốt hơn. Nước ấm còn giúp giải phóng các chất độc tồn đọng trong ruột của bạn, làm sạch và thải tất cả các chất thải này ra ngoài. Sau đó, dạ dày đã được làm sạch và bảo vệ, thức ăn có thể được tiêu hóa tốt hơn và các chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên biết mật ong là một chất kháng sinh tự nhiên. Nước mật ong ấm sẽ giúp chống lại vi khuẩn gây nhiễm trùng trong dạ dày.

 

3. Giảm triệu chứng của dị ứng

Mật ong sẽ không loại bỏ hoàn toàn chứng dị ứng nhưng nó sẽ làm giảm các triệu chứng như ho, khô họng, hen suyễn và căng thẳng.

Mật ong cũng sẽ bảo vệ chúng ta chống lại các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 

4. Nước chanh mật ong ấm giải độc cơ thể

Những lý do bạn nên uống một ly mật ong ấm vào buổi sáng: Hành động nhỏ, lợi ích vô cùng lớn - Ảnh 2

Đây là một phương pháp vừa dễ chế biến lại vô cùng hiệu quả, chỉ với một cốc nước ấm pha từ một ít mật ong và nước cốt của nửa quả chanh, bạn đã có ngay một loại nước giải độc vừa ngon lại rất tốt cho sức khỏe. 

Nước chanh mật ong ấm giúp thanh lọc cơ thể, tối ưu hóa chức năng gan. Ngoài ra, uống một cốc chanh pha mật ong còn giúp thông tiểu và tốt cho sức khỏe của đường tiết niệu.

Theo Step To Health 

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