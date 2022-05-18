Những lưu ý khi ăn bơ đậu phộng để tránh các 'tác dụng phụ' không mong muốn

Sức khỏe 18/05/2022 17:32

Bơ đậu phộng được coi là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, chỉ cần ăn 2 muỗng canh mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa tổn thương não và giữ cho da, tim khỏe mạnh. Nhưng loại thực phẩm nào cũng có tác dụng phụ, cùng tìm hiểu những lưu ý khi tiêu thụ loại thực phẩm này nhé.

Những lưu ý khi ăn bơ đậu phộng để tránh các 'tác dụng phụ' không mong muốn - Ảnh 1

1. Có nguy cơ gây trào ngược axit

Nếu bạn ăn nhiều, bạn có thể bị trào ngược dạ dày. Mặc dù bơ đậu phộng được làm từ đậu phộng 'thực vật' nhưng dù sao nó cũng chứa nhiều chất béo nên có thể làm giãn cơ vòng thực quản dưới ngăn cách giữa dạ dày và thực quản, gây ra chứng trào ngược axit. Khi dịch vị có tính axit trào ngược lên thực quản sẽ khiến dạ dày bị đau và tức bụng. Bạn có thể ợ hơi hoặc buồn nôn, hoặc giọng nói của bạn có thể thay đổi.

2. Chứa nhiều đường

Một số loại bơ đậu phộng trên thị trường được cho thêm đường trong quá trình chế biến. Một số loại còn có thể chứa đến 8 gam đường mỗi 2 muỗng canh. Ngoài ra, khi mua bơ đậu phộng, bạn nên đọc kỹ nhãn thành phần xem chúng có chứa quá nhiều đường tinh luyện hay không nhé. 

3. Nguy cơ bị nấm mốc

Bạn có thể có nguy cơ ăn phải aflatoxin từ bơ đậu phộng. Aflatoxin là một độc tố từ nấm của các loại ngũ cốc và các loại hạt có hàm lượng carbohydrate cao. Nếu bạn tiêu thụ nhiều hơn định mức cho phép có thể gây ra ung thư gan. Mặc dù bơ đậu phộng khá bổ dưỡng, và dù đã qua chế biến cũng có thể chứa chất gây hại cho sức khỏe - aflatoxin. Nếu như lọ bơ của bạn xuất hiện nấm mốc, bạn nên đổ bỏ chúng ngay lập tức.

Theo Kormedi.com

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