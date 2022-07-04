Những lợi ích đáng kinh ngạc được khoa học chứng minh của Omega-3

Sức khỏe 04/07/2022 10:24

Những chất dinh dưỡng này không chỉ cần thiết cho các chức năng của cơ thể mà còn có khả năng mang lại một danh sách các lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Axit béo Omega 3 là chất dinh dưỡng thiết yếu mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho cả trí óc và cơ thể. EPA, DHA và axit alpha-linolenic là tất cả các loại axit béo omega 3 chủ yếu được tìm thấy trong một số loại cá cũng như một số loại hạt và hạt. Những chất dinh dưỡng này không chỉ cần thiết cho các chức năng của cơ thể mà còn có khả năng mang lại một danh sách các lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Những lợi ích đáng kinh ngạc được khoa học chứng minh của Omega-3 - Ảnh 1
Những lợi ích đáng kinh ngạc được khoa học chứng minh của Omega-3

Điều trị chứng trầm cảm và tình trạng trí nhớ

Nghiên cứu cho thấy rằng những người tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu axit béo omega 3 có khả năng mắc bệnh trầm cảm thấp hơn. Đây có thể là kết quả của khả năng cải thiện chức năng tâm thần của các chất dinh dưỡng mạnh mẽ. Tiêu thụ bổ sung dầu cá thường xuyên sẽ có hiệu quả tăng cường sự tỉnh táo, khả năng ghi nhớ và giảm đáng kể mức độ trầm cảm và lo lắng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Mức độ chất béo trung tính có thể được hạ thấp một cách hiệu quả với sự trợ giúp của axit béo omega 3. Điều này có nghĩa là giảm nguy cơ mắc bệnh tim do cholesterol cao là một trong những lợi ích được khoa học chứng minh của siêu chất dinh dưỡng này. Chất béo trung tính còn được gọi là chất béo trong máu, và mức độ cao có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Chữa trị chứng cứng khớp và đau khớp

Omega 3 đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn trong việc điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp như một chất dinh dưỡng hiệu quả có thể làm dịu đi chứng cứng khớp và đau khớp. Ngoài việc làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp, chất bổ sung dầu cá omega 3 còn được chứng minh có khả năng tăng cường khả năng hấp thụ thuốc chống viêm của cơ thể, có nghĩa là chất bổ sung chất dinh dưỡng có thể tăng cường hiệu quả của thuốc trị viêm khớp.

Ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer

Một số nghiên cứu cho thấy rằng axit béo omega 3 có lợi trong việc ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ dần dần và các tình trạng ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Mặc dù chi tiết cụ thể của các kết quả tích cực không hoàn toàn rõ ràng, nhưng có thể giả định rằng lợi ích chống viêm và chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ liên quan đến axit béo omega 3 có thể tối ưu hóa và duy trì các chức năng thần kinh.

Những lợi ích đáng kinh ngạc được khoa học chứng minh của Omega-3 - Ảnh 2
Ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer

Bao gồm axit béo Omega 3 trong chế độ ăn uống của bạn

Chúng ta luôn luôn được khuyến khích bao gồm các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của bạn thông qua việc tiêu thụ thực phẩm, thay vì bổ sung. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thể liên tục kết hợp các chất dinh dưỡng có lợi như axit béo omega 3 trong chế độ ăn uống của mình, thì việc lựa chọn thực phẩm chức năng là một giải pháp thay thế phù hợp. Bởi vì một số loại cá, quả hạch và hạt có nguồn dinh dưỡng dồi dào, cơ thể bạn sẽ có thể tận dụng những lợi ích của omega 3 một cách tự nhiên nhất. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu là chìa khóa cho một lối sống lành mạnh.

Những ý tưởng bữa trưa chứa nhiều protein giúp bạn vượt qua cả ngày dài mệt mỏi

Những ý tưởng bữa trưa chứa nhiều protein giúp bạn vượt qua cả ngày dài mệt mỏi

Nhà dinh dưỡng Susie Burrell đã chia sẻ ý kiến ​​chuyên gia của cô ấy về tầm quan trọng của protein và cách cung cấp protein cho cơ thể của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm nguy cơ mắc bệnh tim thực phẩm bổ sung omega 3 lợi ích của omega 3 ngăn ngừa bệnh Alzheimer lối sống lành mạnh điều trị chứng trầm cảm cải thiện tình trạng trí nhớ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm