Những lợi ích đáng kinh ngạc được khoa học chứng minh của Omega-3

Axit béo Omega 3 là chất dinh dưỡng thiết yếu mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho cả trí óc và cơ thể. EPA, DHA và axit alpha-linolenic là tất cả các loại axit béo omega 3 chủ yếu được tìm thấy trong một số loại cá cũng như một số loại hạt và hạt. Những chất dinh dưỡng này không chỉ cần thiết cho các chức năng của cơ thể mà còn có khả năng mang lại một danh sách các lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Nghiên cứu cho thấy rằng những người tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu axit béo omega 3 có khả năng mắc bệnh trầm cảm thấp hơn. Đây có thể là kết quả của khả năng cải thiện chức năng tâm thần của các chất dinh dưỡng mạnh mẽ. Tiêu thụ bổ sung dầu cá thường xuyên sẽ có hiệu quả tăng cường sự tỉnh táo, khả năng ghi nhớ và giảm đáng kể mức độ trầm cảm và lo lắng.

Mức độ chất béo trung tính có thể được hạ thấp một cách hiệu quả với sự trợ giúp của axit béo omega 3. Điều này có nghĩa là giảm nguy cơ mắc bệnh tim do cholesterol cao là một trong những lợi ích được khoa học chứng minh của siêu chất dinh dưỡng này. Chất béo trung tính còn được gọi là chất béo trong máu, và mức độ cao có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

Chữa trị chứng cứng khớp và đau khớp

Omega 3 đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn trong việc điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp như một chất dinh dưỡng hiệu quả có thể làm dịu đi chứng cứng khớp và đau khớp. Ngoài việc làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp, chất bổ sung dầu cá omega 3 còn được chứng minh có khả năng tăng cường khả năng hấp thụ thuốc chống viêm của cơ thể, có nghĩa là chất bổ sung chất dinh dưỡng có thể tăng cường hiệu quả của thuốc trị viêm khớp.

Ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer

Một số nghiên cứu cho thấy rằng axit béo omega 3 có lợi trong việc ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ dần dần và các tình trạng ảnh hưởng đến người cao tuổi, chẳng hạn như chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Mặc dù chi tiết cụ thể của các kết quả tích cực không hoàn toàn rõ ràng, nhưng có thể giả định rằng lợi ích chống viêm và chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ liên quan đến axit béo omega 3 có thể tối ưu hóa và duy trì các chức năng thần kinh.

Ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer

Bao gồm axit béo Omega 3 trong chế độ ăn uống của bạn

Chúng ta luôn luôn được khuyến khích bao gồm các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn uống của bạn thông qua việc tiêu thụ thực phẩm, thay vì bổ sung. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không thể liên tục kết hợp các chất dinh dưỡng có lợi như axit béo omega 3 trong chế độ ăn uống của mình, thì việc lựa chọn thực phẩm chức năng là một giải pháp thay thế phù hợp. Bởi vì một số loại cá, quả hạch và hạt có nguồn dinh dưỡng dồi dào, cơ thể bạn sẽ có thể tận dụng những lợi ích của omega 3 một cách tự nhiên nhất. Duy trì một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu là chìa khóa cho một lối sống lành mạnh.