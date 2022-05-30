Những loại thực phẩm mà U40 tuổi cần cung cấp vào cơ thể để khỏe đẹp mỗi ngày

Hạnh nhân: rất dồi dào axít amin và vitamin E. Hạnh nhân là thức ăn nhẹ tốt cho sức khỏe phụ nữ khi bị rối loạn cholesterol, vì nó giúp hạ cholesterol và phòng ngừa nhiều vấn đề gây nguy hiểm ở động mạch.Hạt lanh: rất có lợi cho phụ nữ bị loãng xương và rối loạn cholesterol. Hạt lanh giàu protein, chất xơ và axít béo omega-3, giúp xóa nếp nhăn trên da và giảm nồng độ cholesterol.

Bác sĩ phẫu thuật da liễu ở New York, tiến sĩ Janet Prystowsky, khuyên mọi người nên ăn đậu phộng và bơ đậu phộng nếu bạn là phụ nữ trên 40 tuổi. Có bằng chứng cho thấy rằng tiêu thụ nhiều protein có nguồn gốc động vật sẽ làm tăng nguy cơ ung thư của bạn.

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Chỉ cần đảm bảo tiếp cận với các phiên bản hữu cơ không có thêm đường (để tránh thêm calo), không thuốc trừ sâu và chất bảo quản.

Khoai lang

Khoai lang không chỉ có biotin, mà còn giàu beta-carotene (có đặc tính chống viêm quan trọng), cũng như vitamin C và magiê.

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Theo nhà tiến sĩ Koushik Shaw, ở độ tuổi 40, bạn có thể thấy da, tóc và móng tay của mình cần được chăm sóc thêm một chút, và một trong những loại vitamin tốt nhất để giữ cho chúng chắc khỏe là biotin vitamin B. Gan là một trong những một số nguồn thực phẩm có sản lượng biotin cao hơn.

Khoai lang không chỉ có biotin, mà còn giàu beta-carotene (có đặc tính chống viêm quan trọng), cũng như vitamin C và magiê.

Nhóm bổ sung các khoáng chất giúp cho cơ thể

Ngũ cốc nguyên cám: ngũ cốc nguyên cám rất dồi dào chất xơ và kali, giúp ngăn ngừa tăng huyết áp và thừa cân ở độ tuổi 40. Hãy bổ sung bánh mỳ nguyên chất, gạo lứt, yến mạch và hạt diêm mạch vào chế độ ăn của bạn.

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Thịt bò nạc: chứa nhiều chất sắt - hỗ trợ vận chuyển ôxy một cách hiệu quả từ phổi đến các tế bào khác nhau trong cơ thể.

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Cá ngừ: là một trong những nguồn protein tốt nhất và không có chất béo no. Bạn nên ăn cá ngừ để phòng ngừa co cơ, duy trì cơ thể và cơ bắp.

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Rau rậm lá: rau chân vịt và các loại rau rậm lá khác là thực phẩm thiết yếu của con người. Các loại rau rậm lá chứa nhiều chất khoáng quan trọng, kali, magiê và lutein - một chất chống ôxy hóa, giúp ngăn ngừa nghẽn động mạch, tăng cường mật độ khoáng xương, giảm nguy cơ u da và tăng cường lưu thông máu trong cơ thể.

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Súp lơ xanh: có các đặc tính chống ung thư rất mạnh. Chúng chứa nhiều canxi, magiê, kali, phốtpho, vitamin A và C.

Ảnh minh họa: Internet

Quả sung: rất dồi dào kali, magiê và các chất chống ôxy hóa khác. Những dưỡng chất này khi hòa quyện với nhau giúp duy trì độ pH phù hợp trong cơ thể và đồng thời hạ insulin.

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Nước chanh

Một cách để tăng cường thói quen hydrat hóa của bạn là thêm nước chanh vào thực đơn của các bạn. Theo tiến sĩ Koushik Shaw giải thích rằng đó là một cách bổ sung đơn giản, nhưng những lợi ích cho phụ nữ trên 40 tuổi có thể rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh có thể giúp phá vỡ các cặn canxi cô đặc, hợp chất cũng là nguyên nhân gây ra khoảng 80-85% sỏi thận. Đây có thể là một tình trạng rất đau đớn, ảnh hưởng đến toàn bộ đường tiết niệu và nguy cơ đối với phụ nữ tăng lên khi họ đến gần tuổi 50.