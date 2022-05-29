14 lời khuyên giúp cải thiện sức khỏe cơ thể - dễ thực hiện nhưng không phải ai cũng để ý tới

Việc đưa ra quyết định để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn là rất quan trọng vì nó không phải là điều dễ dàng thực hiện. Không có giải pháp kỳ diệu nào để chữa khỏi các vấn đề sức khỏe hoặc giảm cân . Mỗi người có một cơ thể khác nhau, nghĩa là mỗi người cần những thứ khác nhau để cải thiện sức khỏe của mình. Tuy nhiên, có một số lời khuyên cơ bản là một cách tuyệt vời để bắt đầu thực hiện những thay đổi lành mạnh hơn trong cuộc sống của bạn. Ở đây chúng tôi có một danh sách có thể giúp bạn bắt đầu hành trình chăm sóc sức khỏe của mình.

Một trong những thứ dễ béo nhất mà bạn có thể đưa vào cơ thể không thực sự là thức ăn - mà là đồ uống có đường. Vì não không ghi nhận đồ uống là thức ăn, nên bạn sẽ tiêu thụ nhiều calo hơn. Kết quả là, đồ uống có đường có liên quan đến bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim vì chúng dẫn đến tăng cân nhanh chóng.

Các loại hạt chứa nhiều chất béo và chúng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Chúng chứa đầy vitamin E, magiê, chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng khác cần thiết cho sức khỏe của bạn. Đã có những nghiên cứu chỉ ra rằng các loại hạt thực sự tuyệt vời như thế nào để giảm cân, chống lại bệnh tiểu đường loại 2 cũng như bệnh tim. Trong mọi trường hợp, khoảng 10-15% lượng calo trong các loại hạt không được hấp thụ vào cơ thể.

Ăn thực phẩm thực sự

Một trong những lý do khiến bệnh béo phì là một vấn đề nghiêm trọng hiện nay là do người ta ăn một lượng lớn thực phẩm chế biến sẵn. Những thực phẩm này cung cấp ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng vì chúng chứa ít chất xơ, protein và vi chất dinh dưỡng. Điều này có nghĩa là chúng là calo rỗng không cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, chúng có xu hướng chứa nhiều thành phần không lành mạnh như đường và ngũ cốc tinh chế.

Uống cà phê

Mặc dù cà phê có xu hướng gây tiếng xấu trong cộng đồng sức khỏe, nhưng hóa ra nó lại khá tốt cho sức khỏe của bạn! Nó có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có nghĩa là nó giúp ngăn ngừa bệnh tim và bệnh tiểu đường loại 2 cũng như các bệnh khác.

Ăn cá béo

Cá được mọi người coi là tốt cho sức khỏe và vì lý do chính đáng. Cá béo, như cá hồi, là lựa chọn tốt nhất do chứa nhiều omega-3 cũng như các chất dinh dưỡng khác. Trong các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn cá béo có ít nguy cơ mắc các bệnh như sa sút trí tuệ, bệnh tim và trầm cảm.

Ngủ

Ngủ đủ giấc là vô cùng quan trọng để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Nhiều người có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của giấc ngủ đối với lối sống lành mạnh hơn. Giấc ngủ cũng quan trọng như tập thể dục và ăn uống đầy đủ, nếu không muốn nói là nhiều hơn. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể, dẫn đến kháng insulin và làm rối loạn hormone thèm ăn của bạn. Ngoài ra, ngủ không đủ giấc có thể làm giảm hiệu quả hoạt động thể chất và tinh thần của bạn.

Chăm sóc ruột của bạn

Việc duy trì một đường ruột khỏe mạnh đôi khi có thể bị bỏ qua trong hành trình trở nên khỏe mạnh, mặc dù thực tế rằng đó là điều cần thiết cho một lối sống lành mạnh. Cách để giữ cho đường ruột của bạn hoạt động trơn tru là đảm bảo bạn ăn đủ men vi sinh và chất xơ. Bạn cũng có thể dùng chế phẩm sinh học như một chất bổ sung nếu muốn. Vi khuẩn đường ruột bị gián đoạn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả béo phì.

Giữ cho cơ thể đủ nước

Đây có xu hướng là một trong những điều đầu tiên bạn nghe thấy khi bạn muốn tạo ra một sự thay đổi lành mạnh trong cuộc sống của mình - hãy uống thật nhiều nước. Đúng là uống đủ nước là điều cần thiết cho sức khỏe. Bên cạnh đó, uống nước nửa giờ trước bữa ăn có thể giúp tăng hiệu quả giảm cân.

Đừng nướng thịt

Thịt có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Nó có hàm lượng protein cao và chứa các chất dinh dưỡng tuyệt vời. Đừng nấu quá chín hoặc nướng nó. Khi thịt bị nướng, nó có thể chứa các hợp chất có hại có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Tránh đèn sáng trước khi ngủ

Tiếp xúc với đèn sáng trước khi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Điều này là do ánh đèn sáng vào ban đêm làm gián đoạn việc sản xuất hormone giấc ngủ, melatonin vì não tin rằng đó là ban ngày. Để ngăn ánh sáng xanh đi vào mắt vào buổi tối, bạn có thể đeo một cặp kính màu hổ phách. Giảm ánh sáng xanh cho phép não sản xuất melatonin mà không có vấn đề gì.

Uống vitamin D3

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn không nhận được nhiều ánh nắng mặt trời hàng ngày. Vitamin D3 là một thành phần quan trọng trong sức khỏe tốt vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện sức khỏe của xương, tăng cường sức mạnh, giảm các triệu chứng trầm cảm cũng như giảm nguy cơ ung thư. Phần lớn, mọi người có xu hướng không nhận đủ ánh nắng mặt trời thường xuyên, vì vậy nếu bạn nghĩ rằng bạn không phù hợp, bạn có thể muốn thảo luận về việc uống vitamin D3 như một chất bổ sung với bác sĩ của bạn.

Uống vitamin D3

Ăn nhiều rau xanh

Tất nhiên, ai mà không biết cái này? Kể từ khi còn nhỏ, cha mẹ và người chăm sóc của chúng ta dường như kiên quyết với việc bắt chúng ta ăn trái cây và rau quả, và vì lý do chính đáng. Chúng chứa đầy vitamin và khoáng chất giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2, cùng những thứ khác.

Bổ sung protein

Bổ sung đủ protein là rất quan trọng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Tiêu thụ nhiều protein có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, do đó bạn ăn ít calo hơn. Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục, bổ sung đủ protein đã được chứng minh là làm giảm lượng đường trong máu và huyết áp.

Di chuyển nhiều hơn

Đảm bảo rằng bạn đang tập đủ bài tập tim mạch là điều cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Cardio đặc biệt hiệu quả để giảm mỡ bụng, một loại chất béo có hại tích tụ xung quanh các cơ quan của bạn.