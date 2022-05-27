Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn

Dinh dưỡng 27/05/2022 17:58

Quả óc chó là một trong những loại hạt bổ dưỡng nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình vì chúng sở hữu một số chất dinh dưỡng có lợi nhất mà cơ thể bạn cần. Quả óc chó chứa tỷ lệ chất xơ, chất béo, khoáng chất và vitamin phù hợp và thực sự hỗ trợ tốt cho sức khỏe và sức khỏe chung của bạn.

Quả óc chó là một trong những loại hạt bổ dưỡng nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình vì chúng sở hữu một số chất dinh dưỡng có lợi nhất mà cơ thể bạn cần. Quả óc chó chứa tỷ lệ chất xơ, chất béo, khoáng chất và vitamin phù hợp và thực sự hỗ trợ tốt cho sức khỏe chung của bạn. Có vô số nghiên cứu được thực hiện hàng năm để thảo luận về lợi ích của quả óc chó và lý do tại sao mọi người cần thêm dù chỉ một tỷ lệ nhỏ vào chế độ ăn uống của họ mỗi tuần. Có nhiều loại quả óc chó khác nhau, nhưng dù bạn chọn loại nào thì cũng có rất nhiều lợi ích sức khỏe đạt được, bao gồm:

Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn - Ảnh 1
Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn

Hỗ trợ giảm cân

Quả óc chó rất tốt vì nó liên quan đến việc kiểm soát sự thèm ăn và cân nặng của bạn vì các đặc tính của nó làm giảm cảm giác đói. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quả óc chó giúp tăng cường năng lượng cũng như tốc độ trao đổi chất của họ. Mặc dù có một số lượng calo nhất định trong quả óc chó, nhưng cơ thể có thể phân hủy lượng chứa trong quả óc chó và làm giảm nguy cơ tăng cân. Ngoài ra, sinh tố làm từ quả óc chó là một thay thế tuyệt vời cho nước trái cây bạn thường uống khi tập thể dục. Ngoài ra, nó từ chối một số loại thực phẩm có thể không tốt cho sức khỏe hệ thống trong khi bạn đang thèm ăn.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Quả óc chó rất tốt để kiểm soát cân nặng và do đó, nó rất tốt trong việc ngăn chặn cơ thể phát triển bệnh tiểu đường - loại 2 một cách chính xác. Nặng cân khiến cơ thể có nguy cơ phát triển căn bệnh mãn tính này, và với việc ăn quả óc chó, bạn sẽ giảm lượng đường trong máu. Quả óc chó làm tăng tốc độ trao đổi chất của bạn, do đó, thực phẩm sẽ nhanh chóng bị phá vỡ khi bạn tiêu thụ nó. Tiêu thụ quả óc chó cũng cho phép cơ thể giảm mức hemoglobin, điều này có lợi cho hoạt động hiệu quả của cơ thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Tiêu thụ quả óc chó hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt vì hạt chứa các đặc tính làm giảm mức huyết áp và mức cholesterol của bạn. Hãy nhớ rằng, những yếu tố này giúp giảm thiểu bệnh tim vì các loại hạt cũng chứa chất béo omega-3 lành mạnh có nguồn gốc thực vật.

Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn - Ảnh 2
Tăng cường sức khỏe tim mạch

Giảm nguy cơ ung thư

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể và có các chất dinh dưỡng chống lại các kháng thể tiêu cực này là những gì quả óc chó cung cấp. Quả óc chó đã được thử nghiệm để cung cấp các lợi ích sức khỏe giúp cơ thể chống lại các bệnh ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Quả óc chó rất giàu các yếu tố chống viêm, làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh ung thư liên quan đến hormone khác

Giảm Cholesterol

Có 0 miligam cholesterol trong quả óc chó và không cần phải nấu chín, nó rất dễ tiêu thụ và dễ phân hủy trong cơ thể, bạn không phải lo lắng về mức độ gia tăng của tình trạng sức khỏe. Trộn một vài loại quả và hạt Địa Trung Hải khác với quả óc chó sẽ có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hóa của bạn vì nó hỗ trợ giảm lượng đường trong máu và huyết áp.

Hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả

Quả óc chó có rất nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, giúp thư giãn cơ thể và hệ thần kinh làm dịu các cơ và dây thần kinh của bạn. Một khi cơ thể bạn không ở trong trạng thái “hoạt động quá mức”, nó sẽ cho phép cơ thể duy trì ổn định khi não gửi tín hiệu đến cơ thể để thư giãn. Quả óc chó có hiệu quả trong việc loại bỏ bất kỳ yếu tố nào có thể gây khó chịu hoặc các vấn đề tiềm ẩn cho cơ thể.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý, hãy chú ý đến phản ứng dị ứng của bạn với các loại hạt trước khi tiêu thụ.

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này - tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp cơ thể thoải mái

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này - tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp cơ thể thoải mái

Những lựa chọn thực phẩm mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của não bộ. Nó sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn và tỉnh táo suốt cả ngày. Nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau cho thấy vai trò độc đáo của nó trong việc cung cấp một bộ nhớ vững chắc. Bây giờ, không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào nữa, chúng ta hãy đi sâu vào bài viết.

Xem thêm
Từ khóa:   hỗ trợ giấc ngủ giảm cholesterol quả óc chó

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 30 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe