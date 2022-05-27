Một số lợi ích khi thêm quả óc chó vào khẩu phần ăn của bạn

Quả óc chó là một trong những loại hạt bổ dưỡng nhất mà bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình vì chúng sở hữu một số chất dinh dưỡng có lợi nhất mà cơ thể bạn cần. Quả óc chó chứa tỷ lệ chất xơ, chất béo, khoáng chất và vitamin phù hợp và thực sự hỗ trợ tốt cho sức khỏe chung của bạn. Có vô số nghiên cứu được thực hiện hàng năm để thảo luận về lợi ích của quả óc chó và lý do tại sao mọi người cần thêm dù chỉ một tỷ lệ nhỏ vào chế độ ăn uống của họ mỗi tuần. Có nhiều loại quả óc chó khác nhau, nhưng dù bạn chọn loại nào thì cũng có rất nhiều lợi ích sức khỏe đạt được, bao gồm:

Quả óc chó rất tốt vì nó liên quan đến việc kiểm soát sự thèm ăn và cân nặng của bạn vì các đặc tính của nó làm giảm cảm giác đói. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quả óc chó giúp tăng cường năng lượng cũng như tốc độ trao đổi chất của họ. Mặc dù có một số lượng calo nhất định trong quả óc chó, nhưng cơ thể có thể phân hủy lượng chứa trong quả óc chó và làm giảm nguy cơ tăng cân. Ngoài ra, sinh tố làm từ quả óc chó là một thay thế tuyệt vời cho nước trái cây bạn thường uống khi tập thể dục. Ngoài ra, nó từ chối một số loại thực phẩm có thể không tốt cho sức khỏe hệ thống trong khi bạn đang thèm ăn.

Quả óc chó rất tốt để kiểm soát cân nặng và do đó, nó rất tốt trong việc ngăn chặn cơ thể phát triển bệnh tiểu đường - loại 2 một cách chính xác. Nặng cân khiến cơ thể có nguy cơ phát triển căn bệnh mãn tính này, và với việc ăn quả óc chó, bạn sẽ giảm lượng đường trong máu. Quả óc chó làm tăng tốc độ trao đổi chất của bạn, do đó, thực phẩm sẽ nhanh chóng bị phá vỡ khi bạn tiêu thụ nó. Tiêu thụ quả óc chó cũng cho phép cơ thể giảm mức hemoglobin, điều này có lợi cho hoạt động hiệu quả của cơ thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Tiêu thụ quả óc chó hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt vì hạt chứa các đặc tính làm giảm mức huyết áp và mức cholesterol của bạn. Hãy nhớ rằng, những yếu tố này giúp giảm thiểu bệnh tim vì các loại hạt cũng chứa chất béo omega-3 lành mạnh có nguồn gốc thực vật.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Giảm nguy cơ ung thư

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của cơ thể và có các chất dinh dưỡng chống lại các kháng thể tiêu cực này là những gì quả óc chó cung cấp. Quả óc chó đã được thử nghiệm để cung cấp các lợi ích sức khỏe giúp cơ thể chống lại các bệnh ung thư đại trực tràng, tuyến tiền liệt và ung thư vú. Quả óc chó rất giàu các yếu tố chống viêm, làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh ung thư liên quan đến hormone khác

Giảm Cholesterol

Có 0 miligam cholesterol trong quả óc chó và không cần phải nấu chín, nó rất dễ tiêu thụ và dễ phân hủy trong cơ thể, bạn không phải lo lắng về mức độ gia tăng của tình trạng sức khỏe. Trộn một vài loại quả và hạt Địa Trung Hải khác với quả óc chó sẽ có tác dụng tốt đối với hệ tiêu hóa của bạn vì nó hỗ trợ giảm lượng đường trong máu và huyết áp.

Hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả

Quả óc chó có rất nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, giúp thư giãn cơ thể và hệ thần kinh làm dịu các cơ và dây thần kinh của bạn. Một khi cơ thể bạn không ở trong trạng thái “hoạt động quá mức”, nó sẽ cho phép cơ thể duy trì ổn định khi não gửi tín hiệu đến cơ thể để thư giãn. Quả óc chó có hiệu quả trong việc loại bỏ bất kỳ yếu tố nào có thể gây khó chịu hoặc các vấn đề tiềm ẩn cho cơ thể.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý, hãy chú ý đến phản ứng dị ứng của bạn với các loại hạt trước khi tiêu thụ.