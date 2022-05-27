Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này - tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp cơ thể thoải mái

Dinh dưỡng 27/05/2022 15:27

Những lựa chọn thực phẩm mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của não bộ. Nó sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn và tỉnh táo suốt cả ngày. Nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau cho thấy vai trò độc đáo của nó trong việc cung cấp một bộ nhớ vững chắc. Bây giờ, không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào nữa, chúng ta hãy đi sâu vào bài viết.

Khi nói đến cơ thể của bạn, não là cơ quan phải được ưu tiên hàng đầu. Nó là bộ phận có toàn quyền kiểm soát cơ thể, và mỗi hoạt động đều được bộ phận này giám sát. Bộ não không chỉ chịu trách nhiệm cho phép bạn cảm nhận hoặc suy nghĩ mà còn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động thể chất như tim đập, các chức năng của phổi... Chúng ta có trách nhiệm giữ cho bộ não của mình hoạt động tốt nhất và đạt được điều đó; chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách một vài lựa chọn thực phẩm mà bạn phải đưa vào chế độ ăn uống của mình.

Những lựa chọn thực phẩm mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động của não bộ. Nó sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn và tỉnh táo suốt cả ngày. Nhiều tài liệu nghiên cứu khác nhau cho thấy vai trò độc đáo của nó trong việc cung cấp một bộ nhớ vững chắc. Bây giờ, không cần thêm bất kỳ lời quảng cáo nào nữa, chúng ta hãy đi sâu vào bài viết.

Thường xuyên ăn các loại thực phẩm này - tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp cơ thể thoải mái - Ảnh 1
Các sản phẩm giúp tăng cường sức mạnh tinh thần của bạn

Cá béo

Nếu bạn đang tìm kiếm những món ăn có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ thì cá béo là lựa chọn hàng đầu mà bạn nên thử. Để cung cấp cho bạn một ý tưởng, các lựa chọn bạn có thể chọn là cá mòi, cá ngừ, cá hồi, v.v. Tất cả những loại cá này sẽ chứa một lượng axit omega-3 tốt. Nếu bạn nhìn vào cấu trúc não, 40% trong số đó chỉ là axit omega-3, và phần còn lại, 60%, là chất béo, giúp phát triển các tế bào thần kinh và chịu trách nhiệm chính về khía cạnh học tập. Nó cũng sẽ giúp ngăn ngừa các bệnh tâm thần như Alzheimer.

Quả mọng

Có rất nhiều lợi ích sức khỏe mà bạn sẽ nhận được với thực phẩm này. Một vài trong số chúng tập trung chủ yếu vào việc cải thiện các chức năng của não. Những quả mọng này sẽ chứa anthocyanin với một lượng hợp lý, nó có nhiệm vụ cung cấp chất chống oxy hóa và các tác dụng chống viêm khác nhau. Những yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến yếu tố lão hóa và tăng cường đáng kể chức năng ghi nhớ của não. Nó cũng sẽ giúp thiết lập giao tiếp tốt hơn giữa các tế bào não, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến hoạt động tốt hơn.

Bông cải xanh

Nếu bạn đang cố gắng tìm một loại thực phẩm cụ thể có chứa một lượng hợp chất thực vật tốt, thì bông cải xanh sẽ là lựa chọn đầu tiên của bạn. Nó cũng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa và vitamin K. Một chén bông cải xanh nấu chín sẽ cung cấp cho bạn nhu cầu về loại vitamin đặc biệt này trong ngày. Bộ não của chúng ta có gần 60% chất béo, và trong đó, chúng ta có sphingolipid. Đó là một loại chất béo cụ thể được tìm thấy trong các tế bào não. Vitamin K rất cần thiết cho loại chất béo này. Một số nghiên cứu được thực hiện trên người lớn tuổi cho thấy tác động tích cực của nó đối với khả năng nhận thức.

Sô cô la đen

Có tổng cộng 3 hợp chất tốt cho sức khỏe mà bạn sẽ tìm thấy trong sô cô la đen; đây là những chất caffein, flavonoid và chất chống oxy hóa. Nó cũng sẽ chứa hơn 60% các nguyên tố ca cao. Các chất chống oxy hóa có mặt ở đây sẽ tác động trực tiếp đến khả năng ghi nhớ và học hỏi của não bộ. Các hợp chất thực vật này có trong sô cô la đen cũng sẽ giúp chống lão hóa làm giảm trí óc. Nó cũng được coi là một trong những chất thúc đẩy tâm trạng tốt nhất mà bạn có thể dựa vào.

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Sô cô la đen

Đây chỉ là một vài lựa chọn được coi là tốt nhất khi nói đến việc cải thiện sức khỏe tổng thể cho não bộ của bạn. Ngoài những thực phẩm có trong danh sách, trà và cà phê chứa một số hợp chất được biết là có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ. Chúng tôi khuyên bạn nên cắt giảm lượng đường hoàn toàn khỏi chế độ ăn uống của mình như một mẹo bổ sung.

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